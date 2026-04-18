होर्मुज में भारतीय टैंकर पर हमले से ऐक्शन में सरकार, ईरानी राजदूत को किया समन

होर्मुज स्ट्रेट में इराकी तेल लेकर आ रहे भारतीय जहाज जग अर्नब पर हमला हुआ है। इस घटना के बाद विदेश मंत्रालय ने ईरानी राजदूत को समन भेजा है।

होर्मुज स्ट्रेट में इराकी तेल लेकर आ रहे भारतीय झंड़े वाले तेल टैंकर पर हमला हुआ है। इस घटना के बाद विदेश मंत्रालय ने ईरानी राजदूत को समन भेजा है। विदेश मंत्रालय के मामलों से परिचित सूत्रों के अनुसार, विदेश मंत्रालय ने होर्मुज स्ट्रेट में भारतीय जहाज पर हुए हमले को लेकर चिंता जाहिर की। इस मामले में मंत्रालय ने ईरानी राजदूत डॉ. मोहम्मद फथली को तलब कर औपचारिक विरोध दर्ज कराया है। सूत्रों के मुताबिक ईरानी राजदूत की मुलाकात विदेश मंत्रालय की पाकिस्तान-अफगानिस्तान और ईरान डेस्क के प्रमुख संयुक्त सचिव डॉ. एम आनंद प्रकाश से हुई।

बता दें, लगभग 20 लाख बैरल इराकी तेल लेकर जा रहे एक बड़े भारतीय कच्चे तेल के टैंकर पर शनिवार को ओमान के उत्तर में ईरानी नौसेना ने फायरिंग की। यह घटना उस समय सामने आई जब खबरें आईं कि दो भारतीय जहाजों को होर्मुज स्ट्रेट से वापस लौटने के लिए मजबूर किया गया। कई रिपोर्ट्स में इन दोनों भारतीय जहाजों के नाम जग अर्नब और शेनमार हेराल्ड बताया गया है। एक सरकारी सूत्र के मुताबिक भारतीय नौसेना इस पूरी घटना की जानकारी जुटाने की कोशिश कर रही है। लेकिन पिछले 7 हफ्तों से जारी तनातनी के बीच होर्मुज के पास कोई भारतीय नौसैनिक जहाज मौजूद नहीं है।हालांकि, भारत के पास ओमान की खाड़ी में दो डिस्ट्रायर्स, एक फ्रिगेट और एक टैंकर तैनात हैं।

गौरतलब है कि शुक्रवार को ईरान ने लेबनान में हुए सीजफायर के बाद होर्मुज को खोलने का ऐलान कर दिया था। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने इसके लिए तेहरान का धन्यवाद भी किया। हालांकि, कुछ ही समय के बाद ट्रंप ने एक और पोस्ट करके कहा कि ईरान ने भले ही होर्मुज को बंद करने का ऐलान कर दिया हो, लेकिन शांति समझौता हो जाने तक अमेरिका होर्मुज के पास लगे अपने ब्लाकेड को नहीं हटाएगा। इसके बाद ट्रंप ने ऐसे ही दो से तीन पोस्ट और किए। शनिवार की अलसुबह ही ईरान ने ट्रंप पर पलटवार करना शुरू कर दिया। तेहरान ने अमेरिका पर वादाखिलाफी का आरोप लगा, होर्मुज को फिर से बंद करने का फरमान जारी कर दिया।