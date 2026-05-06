भारतीय जहाज ने बीच समंदर पुकारा 'हेल्प', मदद के लिए पहुंची पाकिस्तानी नौसेना
ओमान से भारत की तरफ आ रहे एक भारतीय जहाज को तकनीकी खराबी की वजह से पाकिस्तान की सहायता लेनी पड़ी है। पाकिस्तानी नौसेना ने अपने जहाज को भेजकर भारतीय शिप को ठीक करने की कोशिश की लेकिन उसमें वह नाकामयाब रहा।
ओमान से भारत आ रहे एक भारतीय जहाज को तकनीकी खराबी की वजह से पाकिस्तान की मदद लेनी पड़ी है। पाकिस्तानी निगरानी क्षेत्र के पास आई खराबी के बाद जहाज ने मुंबई स्थित बचाव केंद्र से संपर्क किया। इसके बाद भारतीय अधिकारियों ने अपने पाकिस्तानी समकक्षों को इसकी जानकारी दी। इस कॉल का जबाव देते हुए पाकिस्तानी नौसेना ने राहत और बचाव के लिए एक जहाज भेजा। इसके बाद पाकिस्तान की तरफ से जहाज के क्रू मैंम्बर्स को खाना और इमरजेंसी सेवा दी गई। बता दें, समुद्र में मानवीय सहायता के लिए आमतौर पर सभी देश एक-दूसरे की मदद के लिए आगे आते हैं। भारत ने भी कई बार बीच समुद्र में फंसे पाकिस्तानी नागरिकों और जहाजों की रक्षा की है।
एनडीटीवी की रिपोर्ट के मुताबिक, पाकिस्तान की सेना ने इस पूरे घटनाक्रम की जानकारी दी है। पाक आर्मी की तरफ से बताया गया कि 'एमवी गौतम' नामक भारतीय जहाज ओमान से भारत की तरफ जाते वक्त तकनीकी खराबी की वजह से समुद्र में फंस गया था। भारतीय अधिकारियों द्वारा मदद की मांग किए जाने पर पाकिस्तान की तरफ से 'PMSS कश्मीर' बचाव अभियान के लिए भेजा गया। इसके बाद इस जहाज पर मौजूद 6 भारतीय और एक इंडोनेशियाई नागरिक को भोजन और मेडिकल किट दी गईं।
भारत की तरफ से अभी तक इस घटनाक्रम को लेकर कोई बयान सामने नहीं आया है। हालांकि रिपोर्ट के मुताबिक भारतीय तटरक्षक बलों को गांधीनगर स्थित क्षेत्रीय मुख्यालय से एमवी गौतम से जुड़ी जानकारी दी गई थी। सूत्रों के मुताबिक, 3 मई को ओमान से भारत की तरफ आने के दौरान जहाज के जनरेटर खराब हो गए थे। इस घटना के समय एमवी गौतम पाकिस्तानी क्षेत्र के पास था। इसकी वजह से मुंबई स्थित एमआरसीसी ने पाकिस्तानी अधिकारियों के साथ एमवी गौतम की जानकारी साझा की। इसके बाद 4 मई की रात जहाज भारतीय निगरानी क्षेत्र के नजदीक पहुंच गया। हालांकि, तब तक पाकिस्तानी अधिकारी और तकनीकी कर्मचारी मदद के लिए चुके थे। उन्होंने जनरेटर को फिर से चालू करने की कोशिश की, लेकिन वे उसमें सफल नहीं हुए। अभी भी यह जहाज समुद्र में ही मौजूद है। भारतीय तटरक्षक बलों ने जहाज के मालिकों को उपयुक्त टग बोट का इस्तेमाल करके जहाज को किनारे पर लाने की सलाह दी है।
लेखक के बारे मेंUpendra Thapak
उपेंद्र ने डिजिटल पत्रकारिता की शुरुआत लाइव हिन्दुस्तान से की है। पिछले एक साल से वे होम टीम में कंटेंट प्रोड्यूसर के तौर पर कार्यरत हैं। उन्होंने लोकसभा चुनाव 2024, ऑपरेशन सिंदूर और कई राज्यों के विधानसभा चुनावों की कवरेज की है। पत्रकारिता की पढ़ाई भारतीय जनसंचार संस्थान (IIMC), नई दिल्ली (बैच 2023-24) से पूरी करने वाले उपेंद्र को इतिहास, अंतर्राष्ट्रीय संबंध, राजनीति, खेल, विज्ञान और समसामयिक घटनाओं से जुड़े विषयों में गहरी रुचि है। स्नातक स्तर पर बायोटेक्नोलॉजी की पढ़ाई करने के कारण उन्हें मेडिकल और वैज्ञानिक विषयों की भाषा की भी अच्छी समझ है। वे मूल रूप से मध्यप्रदेश के भिंड जिले के निवासी हैं।और पढ़ें