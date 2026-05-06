भारतीय जहाज ने बीच समंदर पुकारा 'हेल्प', मदद के लिए पहुंची पाकिस्तानी नौसेना

ओमान से भारत की तरफ आ रहे एक भारतीय जहाज को तकनीकी खराबी की वजह से पाकिस्तान की सहायता लेनी पड़ी है। पाकिस्तानी नौसेना ने अपने जहाज को भेजकर भारतीय शिप को ठीक करने की कोशिश की लेकिन उसमें वह नाकामयाब रहा।

ओमान से भारत आ रहे एक भारतीय जहाज को तकनीकी खराबी की वजह से पाकिस्तान की मदद लेनी पड़ी है। पाकिस्तानी निगरानी क्षेत्र के पास आई खराबी के बाद जहाज ने मुंबई स्थित बचाव केंद्र से संपर्क किया। इसके बाद भारतीय अधिकारियों ने अपने पाकिस्तानी समकक्षों को इसकी जानकारी दी। इस कॉल का जबाव देते हुए पाकिस्तानी नौसेना ने राहत और बचाव के लिए एक जहाज भेजा। इसके बाद पाकिस्तान की तरफ से जहाज के क्रू मैंम्बर्स को खाना और इमरजेंसी सेवा दी गई। बता दें, समुद्र में मानवीय सहायता के लिए आमतौर पर सभी देश एक-दूसरे की मदद के लिए आगे आते हैं। भारत ने भी कई बार बीच समुद्र में फंसे पाकिस्तानी नागरिकों और जहाजों की रक्षा की है।

एनडीटीवी की रिपोर्ट के मुताबिक, पाकिस्तान की सेना ने इस पूरे घटनाक्रम की जानकारी दी है। पाक आर्मी की तरफ से बताया गया कि 'एमवी गौतम' नामक भारतीय जहाज ओमान से भारत की तरफ जाते वक्त तकनीकी खराबी की वजह से समुद्र में फंस गया था। भारतीय अधिकारियों द्वारा मदद की मांग किए जाने पर पाकिस्तान की तरफ से 'PMSS कश्मीर' बचाव अभियान के लिए भेजा गया। इसके बाद इस जहाज पर मौजूद 6 भारतीय और एक इंडोनेशियाई नागरिक को भोजन और मेडिकल किट दी गईं।