लाल सागर में भारतीय जहाज पर हमला, बचाए गए सभी नाविक; भारत ने जताया विरोध
यमन के पास लाल सागर में एक भारतीय जहाज पर हमला हुआ है। यह हमला इतना खतरनाक था कि जहाज समुद्र में डूब गया। हालांकि राहत की बात यह है कि इस पर सवार सभी नाविकों को सुरक्षित बचा लिया गया है।
यमन के पास लाल सागर में एक भारतीय जहाज पर हमला हुआ है। यह हमला इतना खतरनाक था कि जहाज समुद्र में डूब गया। हालांकि राहत की बात यह है कि इस पर सवार सभी नाविकों को सुरक्षित बचा लिया गया है। इस जहाज पर कुल 14 नाविक सवार थे, जिनमें से 13 भारतीय हैं। जानकारी के मुताबिक इन सभी को बचाने के बाद मोखा बंदरगाह पहुंचाया गया है। बचाव अभियान यमन कोस्ट गार्ड ने अंजाम दिया। इस हमले को लेकर भारत ने जबर्दस्त विरोध जताया है।
लाल सागर में पहली बार
यह पहली बार हुआ है जब किसी भारतीय जहाज पर लाल सागर में निशाना बनाया गया है। फिलहाल किसी ग्रुप ने इस हमले की जिम्मेदारी नहीं ली है। केंद्रीय मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने इस हमले को एक भारतीय पोत पर बिना उकसावे के हमला करार दिया। एक्स पर एक पोस्ट में उन्होंने कहाकि भारतीय एमएसवी फैज नूर ओलिया यमन के जल क्षेत्र के पास हमले की चपेट में आ गया है। इससे जहाज पलट गया और डूब गया। भारत रक्षाहीन मशीनीकृत नौकायन पोत पर इस अकारण हमले की कड़ी निंदा करता है। उन्होंने कहाकि भारतीय नागरिकों की सुरक्षा सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है।
मंत्री बोले-सुरक्षा सर्वोच्च प्राथमिकता
केंद्रीय मंत्री ने आगे कहाकि हमारे लोगों की सुरक्षा हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता है। यह राहत की बात है कि सभी 14 नाविकों (13 भारतीयों सहित) को यमन के तटरक्षक बल ने सुरक्षित बचा लिया है और मोखा बंदरगाह ले आए हैं। मंत्री ने कहाकि उन्होंने महानिदेशक समुद्री प्रशासन (डीजीएमए) को क्षेत्र में भारतीय नाविकों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए सभी एजेंसियों के साथ तत्काल समन्वय करने और बचाए गए चालक दल को हर संभव सहायता प्रदान करने का निर्देश दिया है।
विदेश मंत्रालय का बयान
इस मुद्दे पर विदेश मंत्रालय (एमईए) ने भी बयान जारी किया है। विदेश मंत्रालय ने भारतीय ध्वज वाले वाणिज्यिक पोत पर हमले की निंदा की। बयान में कहा गया कि हम 4 अगस्त, 2026 को यमन के तट पर लाल सागर में डूबे भारतीय ध्वज वाले वाणिज्यिक जहाज, एमएसवी फैज नूर ओलिया पर हमले की निंदा करते हैं। सभी 13 भारतीय नागरिकों को बचा लिया गया है। इसमें कहा गया है कि रियाद में भारतीय दूतावास स्थिति की बारीकी से निगरानी कर रहा है और चालक दल की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए यमनी अधिकारियों के साथ समन्वय कर रहा है। मंत्रालय ने बचाव अभियान के दौरान सहायता के लिए यमनी अधिकारियों को भी धन्यवाद दिया।
लेखक के बारे मेंDeepak Mishra
मूल रूप से आजमगढ़ के रहने वाले दीपक मिश्रा के लिए पत्रकारिता में आना कोई संयोग नहीं था। घर में आने वाली तमाम मैगजीन्स और अखबार पढ़ते-पढ़ते खुद अखबार में खबर लिखने तक पहुंच गए। हालांकि सफर इतना आसान भी नहीं था। इंटरमीडिएट की पढ़ाई के बाद जब घरवालों को इस इरादे की भनक लगी तो खासा विरोध भी सहना पड़ा। फिर मन में ठाना कि चलो जमीनी अनुभव लेकर देखते हैं। इसी मंशा के साथ ग्रेजुएशन की पढ़ाई के दौरान आजमगढ़ के लोकल टीवी में काम करना शुरू किया। कैमरे पर शहर की गतिविधियां रिकॉर्ड करते, न्यूज बुलेटिन लिखते और कुछेक बार उन्हें कैमरे के सामने पढ़ते-पढ़ते इरादा मजबूत हो गया कि अब तो मीडिया में ही जाना है।
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जून 2021 से लाइव हिन्दुस्तान में होम टीम का हिस्सा। इस दौरान तमाम चुनाव, राष्ट्रीय-अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रमों की खबरें की। साथ ही क्रिकेट टीम के साथ सहभागिता निभाते हुए आईपीएल और टी-20 विश्वकप, चैंपियंस ट्रॉफी के दौरान कवरेज में सक्रिय भूमिका निभाई। कुंभ 2025 के दौरान लाइव हिन्दुस्तान के लिए वीडियो स्टोरीज कीं।
अगर रुचि की बात करें तो फिल्में देखना, किताबें पढ़ना, कुछ नई स्किल्स सीखते रहना प्रमुख हैं। मिररलेस कैमरे के साथ वीडियो शूट करना और प्रीमियर प्रो पर एडिटिंग में दक्षता। प्रिय विषयों में सिनेमा और खेल दिल के बेहद करीब हैं।