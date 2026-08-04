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लाल सागर में भारतीय जहाज पर हमला, बचाए गए सभी नाविक; भारत ने जताया विरोध

By Deepak Mishra
लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
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यमन के पास लाल सागर में एक भारतीय जहाज पर हमला हुआ है। यह हमला इतना खतरनाक था कि जहाज समुद्र में डूब गया। हालांकि राहत की बात यह है कि इस पर सवार सभी नाविकों को सुरक्षित बचा लिया गया है।

Indian Ship Attacked in Red Sea
लाल सागर में भारतीय जहाज पर हमला।

यमन के पास लाल सागर में एक भारतीय जहाज पर हमला हुआ है। यह हमला इतना खतरनाक था कि जहाज समुद्र में डूब गया। हालांकि राहत की बात यह है कि इस पर सवार सभी नाविकों को सुरक्षित बचा लिया गया है। इस जहाज पर कुल 14 नाविक सवार थे, जिनमें से 13 भारतीय हैं। जानकारी के मुताबिक इन सभी को बचाने के बाद मोखा बंदरगाह पहुंचाया गया है। बचाव अभियान यमन कोस्ट गार्ड ने अंजाम दिया। इस हमले को लेकर भारत ने जबर्दस्त विरोध जताया है।

लाल सागर में पहली बार

यह पहली बार हुआ है जब किसी भारतीय जहाज पर लाल सागर में निशाना बनाया गया है। फिलहाल किसी ग्रुप ने इस हमले की जिम्मेदारी नहीं ली है। केंद्रीय मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने इस हमले को एक भारतीय पोत पर बिना उकसावे के हमला करार दिया। एक्स पर एक पोस्ट में उन्होंने कहाकि भारतीय एमएसवी फैज नूर ओलिया यमन के जल क्षेत्र के पास हमले की चपेट में आ गया है। इससे जहाज पलट गया और डूब गया। भारत रक्षाहीन मशीनीकृत नौकायन पोत पर इस अकारण हमले की कड़ी निंदा करता है। उन्होंने कहाकि भारतीय नागरिकों की सुरक्षा सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है।

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मंत्री बोले-सुरक्षा सर्वोच्च प्राथमिकता

केंद्रीय मंत्री ने आगे कहाकि हमारे लोगों की सुरक्षा हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता है। यह राहत की बात है कि सभी 14 नाविकों (13 भारतीयों सहित) को यमन के तटरक्षक बल ने सुरक्षित बचा लिया है और मोखा बंदरगाह ले आए हैं। मंत्री ने कहाकि उन्होंने महानिदेशक समुद्री प्रशासन (डीजीएमए) को क्षेत्र में भारतीय नाविकों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए सभी एजेंसियों के साथ तत्काल समन्वय करने और बचाए गए चालक दल को हर संभव सहायता प्रदान करने का निर्देश दिया है।

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विदेश मंत्रालय का बयान

इस मुद्दे पर विदेश मंत्रालय (एमईए) ने भी बयान जारी किया है। विदेश मंत्रालय ने भारतीय ध्वज वाले वाणिज्यिक पोत पर हमले की निंदा की। बयान में कहा गया कि हम 4 अगस्त, 2026 को यमन के तट पर लाल सागर में डूबे भारतीय ध्वज वाले वाणिज्यिक जहाज, एमएसवी फैज नूर ओलिया पर हमले की निंदा करते हैं। सभी 13 भारतीय नागरिकों को बचा लिया गया है। इसमें कहा गया है कि रियाद में भारतीय दूतावास स्थिति की बारीकी से निगरानी कर रहा है और चालक दल की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए यमनी अधिकारियों के साथ समन्वय कर रहा है। मंत्रालय ने बचाव अभियान के दौरान सहायता के लिए यमनी अधिकारियों को भी धन्यवाद दिया।

Deepak Mishra

लेखक के बारे में

Deepak Mishra

मूल रूप से आजमगढ़ के रहने वाले दीपक मिश्रा के लिए पत्रकारिता में आना कोई संयोग नहीं था। घर में आने वाली तमाम मैगजीन्स और अखबार पढ़ते-पढ़ते खुद अखबार में खबर लिखने तक पहुंच गए। हालांकि सफर इतना आसान भी नहीं था। इंटरमीडिएट की पढ़ाई के बाद जब घरवालों को इस इरादे की भनक लगी तो खासा विरोध भी सहना पड़ा। फिर मन में ठाना कि चलो जमीनी अनुभव लेकर देखते हैं। इसी मंशा के साथ ग्रेजुएशन की पढ़ाई के दौरान आजमगढ़ के लोकल टीवी में काम करना शुरू किया। कैमरे पर शहर की गतिविधियां रिकॉर्ड करते, न्यूज बुलेटिन लिखते और कुछेक बार उन्हें कैमरे के सामने पढ़ते-पढ़ते इरादा मजबूत हो गया कि अब तो मीडिया में ही जाना है।

आजमगढ़ के डीएवी डिग्री कॉलेज से इंग्लिश, पॉलिटिकल साइंस और हिस्ट्री विषयों में ग्रेजुएशन के बाद वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल विश्वविद्यालय से मास कम्यूनिकेशन में मास्टर डिग्री। इसके बाद अखबारों में नौकरी का सिलसिला शुरू हुआ आज अखबार से। फिर दैनिक जागरण के बाइलिंगुअल अखबार आई नेक्स्ट में वाराणसी में डेस्क पर नौकरी। वहां से सेंट्रल डेस्क कानपुर का सफर और फिर पत्रिका अखबार के इवनिंगर न्यूज टुडे में सेंट्रल डेस्क हेड की जिम्मेदारी। बाद में पत्रिका अखबार के लिए खेल डेस्क पर भी काम करने का मौका मिला। पत्रिका ग्रुप में काम करते हुए 2014 फीफा वर्ल्ड कप की कवरेज के लिए अवॉर्ड भी मिला।

यूपी में वापसी हुई फिर से दैनिक जागरण आई नेक्स्ट में और जिम्मेदारी मिली गोरखपुर में डेस्क हेड की। आई नेक्स्ट की दूसरी पारी में दो बार गोरखपुर एडिशन के संपादकीय प्रभारी की भी भूमिका निभाई। वहीं, कुछ अरसे तक इलाहाबाद में डेस्क हेड की जिम्मेदारी भी संभाली। दैनिक जागरण आई नेक्स्ट में काम करने के दौरान, डिजिटल फॉर्मेट के लिए वीडियो स्टोरीज करते रहे। इसमें कुंभ 2019 के लिए वीडियो स्टोरीज भी शामिल हैं। बाद में यहां पर पॉडकास्ट के दो शो किए। जिनमें से एक आईपीएल रिकॉर्ड बुक और दूसरा शहर का किस्सा रहा।

जून 2021 से लाइव हिन्दुस्तान में होम टीम का हिस्सा। इस दौरान तमाम चुनाव, राष्ट्रीय-अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रमों की खबरें की। साथ ही क्रिकेट टीम के साथ सहभागिता निभाते हुए आईपीएल और टी-20 विश्वकप, चैंपियंस ट्रॉफी के दौरान कवरेज में सक्रिय भूमिका निभाई। कुंभ 2025 के दौरान लाइव हिन्दुस्तान के लिए वीडियो स्टोरीज कीं।

अगर रुचि की बात करें तो फिल्में देखना, किताबें पढ़ना, कुछ नई स्किल्स सीखते रहना प्रमुख हैं। मिररलेस कैमरे के साथ वीडियो शूट करना और प्रीमियर प्रो पर एडिटिंग में दक्षता। प्रिय विषयों में सिनेमा और खेल दिल के बेहद करीब हैं।

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