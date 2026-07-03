वेनेजुएला में भारतीय नाविक की लाश से निकाल लिए सभी अंग, अब ऐक्शन में आया दूतावास
वेनेजुएला में भारतीय नाविक राकेश चौहान की संदिग्ध मौत के बाद उनका शव बिना अंगों के यूपी लौटा। पोस्टमार्टम में दिल-दिमाग समेत सभी अंग गायब मिले। पत्नी ने हत्या का आरोप लगाया है, भारतीय दूतावास एक्शन में।
वेनेजुएला में एक भारतीय नाविक की संदिग्ध मौत के बाद एक बेहद खौफनाक और दिल दहला देने वाला मामला सामने आया है। जब नाविक राकेश चौहान का शव भारत में उनके गृह राज्य उत्तर प्रदेश पहुंचा, तो परिवार वालों के पैरों तले जमीन खिसक गई। दोबारा पोस्टमार्टम कराने पर पता चला कि शव के अंदर से लगभग सारे अंग गायब थे। इस खौफनाक घटना के सामने आने के बाद काराकास (वेनेजुएला) स्थित भारतीय दूतावास तुरंत ऐक्शन में आ गया है और स्थानीय अधिकारियों से मामले की गहन जांच की मांग की है।
'शरीर में नहीं बचा था एक भी अंग'
परिवार की मांग पर जब भारत में शव का दूसरा पोस्टमार्टम किया गया, तो हैरान करने वाली सच्चाई सामने आई। फॉरवर्ड सीमेन यूनियन ऑफ इंडिया (FSUI) के मुताबिक, भारत में हुई पोस्टमार्टम रिपोर्ट से यह भयानक सच उजागर हुआ कि नाविक के शरीर में एक भी अंदरूनी अंग नहीं था। रिपोर्ट के अनुसार, शरीर से दिमाग, दिल, दोनों फेफड़े, किडनी, लीवर, स्प्लीन (तिल्ली), पैंक्रियाज, पेट, आंतें, थायरॉयड, हाइपोइड बोन और सांस की नली तक निकाल ली गई थी।
पत्नी ने लगाया हत्या का आरोप
राकेश चौहान की पत्नी रंजना ने आरोप लगाया है कि उनके पति की वेनेजुएला में हत्या कर दी गई और उसके बाद उनके अंग निकाल लिए गए। उन्होंने कई चौंकाने वाले खुलासे किए हैं। रंजना के मुताबिक, उनकी राकेश से आखिरी बार 6 मई को बात हुई थी। ड्यूटी पर जाने के महज दो-तीन घंटे बाद ही उनके ससुर को फोन आया कि राकेश का एक्सीडेंट हो गया है और उन्हें अस्पताल ले जाया जा रहा है।
जिस कंपनी में राकेश काम करते थे, उसने मौत का कोई स्पष्ट कारण नहीं बताया। परिवार के बार-बार मांगने पर भी कोई प्रॉपर रिपोर्ट नहीं दी गई। कंपनी के प्रतिनिधियों का रवैया बेहद टालमटोल वाला रहा और उन्होंने राकेश का निजी सामान भी परिवार को वापस नहीं किया। पत्नी ने बताया कि कंपनी के लोग उनसे ठीक से बात तक नहीं कर रहे थे।
बिना ऑटोप्सी रिपोर्ट के भेज दिया शव
इस घटना को लेकर नाविकों की यूनियन (FSUI) ने कड़ा विरोध जताया है। यूनियन का कहना है कि वेनेजुएला के अधिकारियों ने बिना किसी ऑटोप्सी रिपोर्ट या मौत की विस्तृत जानकारी के ही शव को यूपी भेज दिया। कागजातों में भी भारी गड़बड़ियों का दावा किया गया है। शव भेजने की रसीद पर राकेश का नाम गलत लिखा हुआ था। रोजगार समझौते में जिस जहाज का नाम दर्ज था, वह उस जहाज से बिल्कुल अलग था जिस पर राकेश की ड्यूटी लगाई गई थी।
भारतीय दूतावास की सख्ती
मामले की गंभीरता को देखते हुए गुरुवार को भारतीय दूतावास ने एक बयान जारी कर कहा कि वे इस घटना के सामने आने के बाद से ही लगातार वेनेजुएला के अधिकारियों के संपर्क में हैं। दूतावास ने राकेश चौहान के शव के अपमान और शरीर से अंगों के निकाले जाने के मामले में निष्पक्ष और कड़ी जांच की मांग की है।
फिलहाल, वेनेजुएला के अधिकारियों की तरफ से इस मामले पर कोई सार्वजनिक बयान नहीं आया है। वहीं, यूनियन ने भारतीय विदेश मंत्रालय से भी इस मामले में कड़े दखल की अपील की है, जबकि परिवार न्याय के लिए दर-दर भटकने को मजबूर है।
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लेखक के बारे मेंAmit Kumar
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अमित ने देश के प्रतिष्ठित भारतीय जनसंचार संस्थान (IIMC), दिल्ली से हिंदी पत्रकारिता में पीजी डिप्लोमा और गुरु जम्भेश्वर विश्वविद्यालय से जनसंचार में मास्टर डिग्री हासिल की है। उन्होंने यूनिसेफ और ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों से हेल्थ जर्नलिज्म का सर्टिफिकेशन भी प्राप्त किया है। एआई-असिस्टेड कंटेंट ऑप्टिमाइजेशन और एडिटोरियल प्लानिंग में उनकी विशेषज्ञता उन्हें आज के आधुनिक न्यूज रूम के लिए एक अनिवार्य स्तंभ बनाती है। पेशेवर जीवन से इतर, अमित एक जुनूनी घुमक्कड़ हैं जिन्हें हार्डकोर ट्रेकिंग और फोटोग्राफी का शौक है, साथ ही वे ऐतिहासिक और वास्तविक जीवन पर आधारित सिनेमा देखने के भी शौकीन हैं।और पढ़ें