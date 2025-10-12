Hindustan Hindi News
ट्रेन के आखिरी डिब्बे के पीछे क्यों बना होता है X का निशान, बहुत ही कम लोगों को पता है सही जवाब!

Indian Railways X Mark: आपने ट्रेन के आखिरी डिब्बे के पीछे कई बार पीले रंग से बना हुआ X का सिंबल देखा होगा। इसका भी अपना एक महत्व है। क्या आपको इसका सही जवाब पता है? आइए जानते हैं।

Madan Tiwari लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्लीSun, 12 Oct 2025 03:07 PM
Indian Railways: भारतीय रेलवे देश की जान है। रोजाना लाखों-करोड़ों लोग इससे सफर करते हैं और अपने गंतव्यों तक पहुंचते हैं। जब भी आपने ट्रेन से यात्रा की होगी, तो बीच-बीच में कई जगह खास तरह के साइन बोर्ड देखे होंगे। इसी तरह का एक निशान ट्रेन के आखिरी डिब्बे के पीछे बना होता है जो X (क्रॉस) का होता है। आमतौर पर इसका रंग पीला होता है। इस साइन का भी अपना एक महत्व है और यह यूं ही ट्रेन के पीछे नहीं बनाया जाता है।

दरअसल, इसके पीछे एक खास वजह है। रेलवे के अनुसार, इसे पीले रंग से आखिरी डिब्बे के पीछे इसलिए बनाते हैं, ताकि रेलवे अधिकारी दूर से यह कन्फर्म कर सकें कि ट्रेन पूरी तरह से रवाना हो गई है। इसका एक और अहम महत्व है। दूर से ही चूंकि पीला रंग दिख जाता है, इसलिए उसी ट्रैक पर पहले से ही कोई देख सकता है कि आगे एक ट्रेन है। दुर्घटना से बचने के लिए इस निशान को बनाया जाता है।

अगर किसी ट्रेन के आखिरी डिब्बे पर पीला क्रॉस का मार्क मौजूद है, तो यह जानने में आसानी होगी कि ट्रेन पूरी सही सलामत तरीके से अपने गंतव्य तक पहुंच रही है। किसी भी तरह का कोई हादसा नहीं हुआ है। सभी डिब्बे सलामत हैं। आखिरी डिब्बे पर ही इसीलिए रेलवे क्रॉस का निशान बनाता है। इसके अलावा, ट्रेन के आखिरी डिब्बे के नीचे एलवी भी लिखा होता है। इसका मतलब लास्ट व्हेकिल होता है यानी कि यह आखिरी डिब्बा है

