ट्रेन के आखिरी डिब्बे के पीछे क्यों बना होता है X का निशान, बहुत ही कम लोगों को पता है सही जवाब!

Indian Railways X Mark: आपने ट्रेन के आखिरी डिब्बे के पीछे कई बार पीले रंग से बना हुआ X का सिंबल देखा होगा। इसका भी अपना एक महत्व है। क्या आपको इसका सही जवाब पता है? आइए जानते हैं।

Indian Railways: भारतीय रेलवे देश की जान है। रोजाना लाखों-करोड़ों लोग इससे सफर करते हैं और अपने गंतव्यों तक पहुंचते हैं। जब भी आपने ट्रेन से यात्रा की होगी, तो बीच-बीच में कई जगह खास तरह के साइन बोर्ड देखे होंगे। इसी तरह का एक निशान ट्रेन के आखिरी डिब्बे के पीछे बना होता है जो X (क्रॉस) का होता है। आमतौर पर इसका रंग पीला होता है। इस साइन का भी अपना एक महत्व है और यह यूं ही ट्रेन के पीछे नहीं बनाया जाता है।

दरअसल, इसके पीछे एक खास वजह है। रेलवे के अनुसार, इसे पीले रंग से आखिरी डिब्बे के पीछे इसलिए बनाते हैं, ताकि रेलवे अधिकारी दूर से यह कन्फर्म कर सकें कि ट्रेन पूरी तरह से रवाना हो गई है। इसका एक और अहम महत्व है। दूर से ही चूंकि पीला रंग दिख जाता है, इसलिए उसी ट्रैक पर पहले से ही कोई देख सकता है कि आगे एक ट्रेन है। दुर्घटना से बचने के लिए इस निशान को बनाया जाता है।