सोमवती अमावस्या पर रेलवे का तोहफा, जम्मू से हरिद्वार के लिए चलेगी स्पेशल ट्रेन
केंद्र सरकार ने सोमवती अमावस्या के लिए श्रद्धालुओं को बड़ी सौगात दी है। जम्मू से हरिद्वार के बीच स्पेशल ट्रेन दौड़ेगी। 14 जून को जम्मू से हरिद्वार और 15 जून को हरिद्वार से जम्मू के लिए विशेष ट्रेन चलाई जाएगी।
केंद्र सरकार ने इस साल 14 और 15 जून को पड़ने वाली सोमवती अमावस्या के लिए गंगा में डुबकी लगाने के लिए हरिद्वार आने वाले श्रद्धालुओं को बड़ी सौगात दी है। जम्मू और हरिद्वार के बीच विशेष ट्रेन चलाने की मांग स्वीकार कर ली है। स्पेशल ट्रेन 14 जून को जम्मू से हरिद्वार और 15 को हरिद्वार से जम्मू के लिए चलेगी। केंद्रीय विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री डॉ. जितेंद्र सिंह ने मंगलवार को यह जानकारी दी।
जम्मू-कश्मीर में भाजपा नेता और स्वच्छ भारत अभियान के प्रभारी प्रेम नाथ डोगरा ने जानकारी दी कि श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए जम्मू से हरिद्वार के बीच विशेष ट्रेन चलाने का अनुरोध किया गया था। यह ट्रेन उन श्रद्धालुओं के लिए चलाई जाएगी जो सोमवती अमावस्या के अवसर पर हरिद्वार जाकर गंगा स्नान और धार्मिक अनुष्ठान करना चाहते हैं।
स्पेशल ट्रेन की मंजूरी पर डॉ. जितेंद्र सिंह ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव का आभार जताया है। उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा कि यह जम्मू, हीरानगर और कठुआ के लोगों के लिए अच्छी खबर है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में पिछले 12 वर्षों में क्षेत्र की कोई भी महत्वपूर्ण मांग अनसुनी नहीं की गई है।
रेल मंत्री को पत्र लिखा था
इससे पहले डॉ. जितेंद्र सिंह ने रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव को पत्र लिखकर विशेष ट्रेन चलाने का अनुरोध किया था। पत्र में उन्होंने प्रेम नाथ डोगरा के हवाले से कहा कि 14 जून को जम्मू से हरिद्वार और 15 जून को हरिद्वार से जम्मू के लिए विशेष ट्रेन चलाए जाने की मांग की गई थी, ताकि स्थानीय श्रद्धालु सोमवती अमावस्या के अवसर पर हरिद्वार की यात्रा कर सकें।
गौरतलब है कि भारतीय रेलवे अक्सर त्योहारों और तीर्थ यात्राओं के दौरान श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए विशेष ट्रेनें चलाता है। इससे यात्रियों को न सिर्फ अतिरिक्त सुविधा मिलती है और भीड़ प्रबंधन में भी प्रशासन को मदद मिलती है।
इससे पहले हाल ही में हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कुरुक्षेत्र से गुजरात स्थित सोमनाथ के लिए स्पेशल ट्रेन को रवाना किया था। इस ट्रेन में 1,100 से अधिक श्रद्धालु सवार हुए थे।
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लेखक के बारे मेंGaurav Kala
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