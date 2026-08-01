रेलवे के 5 बड़े अधिकारी समय से पहले होंगे रिटायर, काम में लापरवाही पर सख्त ऐक्शन
यह कार्रवाई भारतीय रेलवे स्थापना संहिता के नियम 1802(ए) के तहत की गई है। यह नियम सरकार को अधिकार देता है कि अगर किसी अधिकारी का कामकाज संतोषजनक नहीं है, तो उसे तय रिटायरमेंट से पहले सेवा से हटाया जा सकता है।
भारतीय रेलवे ने भ्रष्टाचार और काम में लापरवाही के खिलाफ सख्त कदम उठाते हुए 5 ग्रुप A अधिकारियों को समय से पहले रिटायर करने की सिफारिश की है। यह फैसला रेलवे बोर्ड की समीक्षा समितियों ने जनहित में लिया है। रेल मंत्रालय के मुताबिक यह कार्रवाई भारतीय रेलवे स्थापना संहिता के नियम 1802(ए) के तहत की गई है। यह नियम सरकार को अधिकार देता है कि अगर किसी अधिकारी का कामकाज या ईमानदारी संतोषजनक नहीं है, तो उसे तय सेवानिवृत्ति आयु से पहले ही सेवा से हटाया जा सकता है। रेलवे का कहना है कि इस कदम का मकसद व्यवस्था को साफ, पारदर्शी और जवाबदेह बनाना है।
रेल मंत्रालय के अनुसार जिन अधिकारियों को समयपूर्व रिटायर करने की सिफारिश की गई है, उनमें भारतीय रेलवे स्वास्थ्य सेवा (IRHS) के सीनियर प्रशासनिक ग्रेड (SAG) के 2 अधिकारी शामिल हैं। इसके अलावा उत्तरी रेलवे में भारतीय रेलवे सिविल इंजीनियरिंग सेवा (IRSE) के एक अधिकारी, भारतीय रेलवे विद्युत अभियंता सेवा (IRSEE) के एक अधिकारी और पश्चिमी रेलवे में भारतीय रेलवे यातायात सेवा (IRTS) के एक अधिकारी का नाम भी इस सूची में है। हालांकि मंत्रालय ने इन अधिकारियों के नाम सार्वजनिक नहीं किए हैं।
किस आधार पर रेलवे ने लिया फैसला
रेलवे बोर्ड ने बताया कि यह फैसला जल्दबाजी में नहीं लिया गया। समीक्षा समितियों ने सभी अधिकारियों के पूरे सेवा रिकॉर्ड की विस्तार से जांच की। इसमें उनकी वार्षिक गोपनीय रिपोर्ट (APAR), ईमानदारी से जुड़े रिकॉर्ड, विजिलेंस की रिपोर्ट, अनुशासनात्मक कार्रवाई का इतिहास और अन्य जरूरी दस्तावेजों को देखा गया। सभी पहलुओं पर विचार करने के बाद समितियों ने सर्वसम्मति से इन अधिकारियों को जनहित में समयपूर्व सेवानिवृत्त करने की सिफारिश की। यह फैसला पूरी जांच और तय प्रक्रिया का पालन करने के बाद लिया गया।
रेल मंत्रालय ने साफ कहा है कि भारतीय रेलवे में भ्रष्टाचार, बेईमानी और काम में लापरवाही के लिए कोई जगह नहीं है। मंत्रालय की 'जीरो टॉलरेंस' यानी बिल्कुल भी बर्दाश्त न करने की नीति जारी रहेगी। रेलवे का मानना है कि सार्वजनिक सेवा में ईमानदारी, अनुशासन और जवाबदेही सबसे जरूरी हैं। ऐसे फैसलों का उद्देश्य कर्मचारियों में जिम्मेदारी की भावना बढ़ाना और यात्रियों को बेहतर सेवाएं देना है। आने वाले समय में भी अगर किसी अधिकारी का काम या आचरण तय मानकों पर खरा नहीं उतरता है, तो उसके खिलाफ इसी तरह की कार्रवाई की जा सकती है।
लेखक के बारे मेंNiteesh Kumar
पत्रकार नीतीश कुमार 8 साल से अधिक समय से मीडिया इंडस्ट्री में एक्टिव हैं। जनसत्ता डिजिटल से बतौर कंटेंट प्रोड्यूसर शुरुआत हुई। लाइव हिन्दुस्तान से जुड़ने से पहले टीवी9 भारतवर्ष और दैनिक भास्कर डिजिटल में भी काम कर चुके हैं। पत्रकार नीतीश कुमार को खबरें लिखने के साथ ग्राउंड रिपोर्टिंग का शौक है। लाइव हिन्दुस्तान यूट्यूब चैनल के लिए लोकसभा चुनाव 2024, दिल्ली विधानसभा चुनाव 2025 और बिहार विधानसभा चुनाव 2025 की कवरेज कर चुके हैं। फिलहाल लाइव हिन्दुस्तान के लिए नेशनल और इंटरनेशनल सेक्शन की खबरें लिखते हैं। पत्रकार नीतीश कुमार को ब्रेकिंग न्यूज लिखने के साथ खबरों का गहराई से विश्लेषण करना पसंद है। राजनीति से जुड़ी खबरों पर मजबूत पकड़ और समझ रखते हैं। समसामयिक राजनीतिक मुद्दों पर कई सारे लंबे लेख लिख चुके हैं। पत्रकार नीतीश कुमार ने पत्रकारिता का पढ़ाई IIMC, दिल्ली (2016-17 बैच) से हुई। इससे पहले दिल्ली यूनिवर्सिटी के महाराजा अग्रसेन कॉलेज से पत्रकारिता में ग्रेजुएशन किया। पत्रकार नीतीश कुमार मूल रूप से उत्तर प्रदेश के मऊ जिले के रहने वाले हैं। राजनीति, खेल के साथ सिनेमा में भी दिलचस्पी रखते हैं। फिल्में देखना और रिव्यू करना व उन पर चर्चा करना हॉबी है।और पढ़ें