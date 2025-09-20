Indian Railways Rail Neer Water Bottle Price Deduct Good News 1 Litre 500 ml Check New Rate Indian Railways: ट्रेन से यात्रा करने वालों के लिए खुशखबरी, सस्ता हो गया बोतल वाला पानी, India News in Hindi - Hindustan
Indian Railways: एक लीटर रेल नीर पानी की बोतल में एक रुपये की कटौती करके 14 रुपये की कर दी गई है, जबकि आधे लीटर वाले पानी की बोतल को 9 रुपये किया गया है। नया रेट 22 सितंबर से देशभर में लागू हो जाएगा।

Madan Tiwari लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्लीSat, 20 Sep 2025 06:56 PM
Indian Railways: भारतीय रेलवे से यात्रा करने वाले यात्रियों के लिए खुशखबरी है। ट्रेन में बिकने वाला रेल नीर का पानी सस्ता हो गया है। जीएसटी कम होने की वजह से जो पानी की बोतल पहले 15 रुपये की मिलती थी, अब वह 14 रुपये की मिलेगी। इसके अलावा, 10 रुपये में बिकने वाली रेल नीर कंपनी की पानी की बोतल 9 रुपये में कर दी गई है।

भारतीय रेलवे ने जीएसटी के स्लैब्स में हुए बदलाव के बाद रेल नीर की बोतल के दाम कम करने का फैसला लिया। रेल मंत्रालय ने शनिवार को एक्स पर पोस्ट किया, ''सफर में सेहत और बचत, दोनों साथ। मिनरल्स से भरपूर पानी-रेल नीर अब और भी किफायती।''

एक लीटर रेल नीर पानी की बोतल में एक रुपये की कटौती करके 14 रुपये की कर दी गई है, जबकि आधे लीटर वाले पानी की बोतल को 9 रुपये किया गया है। नया रेट 22 सितंबर से देशभर में लागू हो जाएगा।

मालूम हो कि इस महीने की शुरुआत में सरकार ने टैक्स स्लैब्स में बदलाव किया था। अब सिर्फ पांच और 18 प्रतिशत की दरें ही लागू होंगी। हालांकि, लग्जरी सामानों पर 40 फीसदी जीएसटी स्लैब अलग बनाया गया है। जीएसटी की वजह से टैक्स कम पड़ेगा और जनता को बड़ा फायदा मिलने का अनुमान है। तमाम तरह की गाड़ियों से लेकर रोजमर्रा की वस्तुओं के दाम में कटौती की जाने लगी है। नवरात्रि की शुरुआत यानी कि 22 सितंबर से जीएसटी की नई दरें लागू हो जाएंगी।

