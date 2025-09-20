Indian Railways: ट्रेन से यात्रा करने वालों के लिए खुशखबरी, सस्ता हो गया बोतल वाला पानी

Indian Railways: एक लीटर रेल नीर पानी की बोतल में एक रुपये की कटौती करके 14 रुपये की कर दी गई है, जबकि आधे लीटर वाले पानी की बोतल को 9 रुपये किया गया है। नया रेट 22 सितंबर से देशभर में लागू हो जाएगा।

Indian Railways: भारतीय रेलवे से यात्रा करने वाले यात्रियों के लिए खुशखबरी है। ट्रेन में बिकने वाला रेल नीर का पानी सस्ता हो गया है। जीएसटी कम होने की वजह से जो पानी की बोतल पहले 15 रुपये की मिलती थी, अब वह 14 रुपये की मिलेगी। इसके अलावा, 10 रुपये में बिकने वाली रेल नीर कंपनी की पानी की बोतल 9 रुपये में कर दी गई है।

भारतीय रेलवे ने जीएसटी के स्लैब्स में हुए बदलाव के बाद रेल नीर की बोतल के दाम कम करने का फैसला लिया। रेल मंत्रालय ने शनिवार को एक्स पर पोस्ट किया, ''सफर में सेहत और बचत, दोनों साथ। मिनरल्स से भरपूर पानी-रेल नीर अब और भी किफायती।''

एक लीटर रेल नीर पानी की बोतल में एक रुपये की कटौती करके 14 रुपये की कर दी गई है, जबकि आधे लीटर वाले पानी की बोतल को 9 रुपये किया गया है। नया रेट 22 सितंबर से देशभर में लागू हो जाएगा।