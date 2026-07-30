ट्रेन में एक ही कंबल के अंदर सोए 2 अजनबी, अब भारतीय रेलवे पर लगा 25000 का जुर्माना

ट्रेन में RAC टिकट पर दो अजनबियों को एक ही कंबल शेयर कराने पर उपभोक्ता आयोग ने रेलवे पर 25,000 रुपये का जुर्माना लगाया है। जानिए क्या हैं RAC यात्रियों के बेडरोल अधिकार।

RAC सीट पर सफर करने वाले ध्यान दें, 2 अजनबियों को थमाया 1 कंबल तो रेलवे पर लगा 25,000 का जुर्माना

अगर आप भी ट्रेन में RAC यानी रिजर्वेशन अगेंस्ट कैंसिलेशन टिकट पर सफर करते हैं, तो यह खबर आपके काम की है। दिल्ली के एक उपभोक्ता आयोग ने भारतीय रेलवे को सेवा में कोताही बरतने का दोषी ठहराया है। दरअसल, एक RAC यात्री को दूसरे अनजान यात्री के साथ एक ही कंबल शेयर करने के लिए मजबूर किया गया था। इस मामले में उपभोक्ता फोरम ने सख्त रुख अपनाते हुए रेलवे पर 25,000 रुपये का जुर्माना लगाया है। यह खबर 'लाइव हिंदुस्तान' के पाठकों के लिए एक जरूरी जानकारी है कि रेलवे के नियमों के तहत RAC यात्रियों के क्या अधिकार हैं।

क्या है पूरा मामला? यह घटना 28 अक्टूबर 2022 की है। यात्री ने 25 अक्टूबर 2022 को प्रयागराज से दिल्ली तक की यात्रा के लिए टिकट बुक किया था। यात्री को RAC टिकट मिला था, जिसका मतलब था कि उसे अपनी सीट किसी दूसरे अनजान यात्री के साथ शेयर करनी थी।

शिकायत के मुताबिक, यात्रा के दौरान ट्रेन अटेंडेंट ने उन दोनों यात्रियों को पूरी यात्रा के लिए केवल एक कंबल, एक तकिया और दो बेडशीट दीं। यात्री का कहना था कि दो अजनबियों के बीच एक कंबल शेयर करना मुमकिन नहीं था। जब यात्री ने अटेंडेंट से अलग कंबल और तकिया मांगा, तो अटेंडेंट ने जवाब दिया- "यही नियम है कि एक सीट के लिए केवल एक कंबल, एक तकिया और 2 बेडशीट ही दी जाती हैं।"

मदद मांगने पर थमा दिया तौलिया यात्री ने परेशान होकर ट्विटर (X) पर रेलवे सेवा से शिकायत की। रेलवे ने उनसे PNR नंबर मांगा। जानकारी शेयर करने के बाद, अटेंडेंट उनके पास आया लेकिन अतिरिक्त कंबल या चादर देने के बजाय उसने यात्री को एक तौलिया पकड़ा दिया।

यात्री ने टीटीई से कंप्लेंट बुक मांगी, लेकिन टीटीई ने भी मना कर दिया। बाद में ट्विटर पर उन्हें मैसेज मिला कि उनकी समस्या का समाधान प्रयागराज के मंडल रेल प्रबंधक (DRM) द्वारा किया जाएगा। दिल्ली पहुंचने पर यात्री ने 29 अक्टूबर 2022 को नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर लिखित शिकायत दर्ज कराई। छह महीने बाद उन्हें एक पत्र मिला कि उनकी शिकायत डीआरएम को भेज दी गई है।

रेलवे की सफाई और छिपाया गया सच सुनवाई के दौरान नॉर्दर्न रेलवे ने इस बात पर आपत्ति जताई कि यह मामला दिल्ली के अधिकार क्षेत्र का नहीं है। रेलवे ने यह भी तर्क दिया कि नियम के अनुसार बेडरोल दिया जाता है और अतिरिक्त कंबल मांग या उपलब्धता के आधार पर दिया जाता है।

हालांकि, दिल्ली उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग (अध्यक्ष मोनिका अग्रवाल श्रीवास्तव और सदस्य राजेंदर धर व रितु गरोदिया) ने मामले की जांच की। आयोग ने पाया कि रेलवे के आंतरिक संचार से पता चलता है कि लिनन सेवा प्रदान करने वाली ठेका कंपनी पर नियमों के उल्लंघन के लिए 1,000 रुपये का जुर्माना लगाया गया था। लेकिन, रेलवे ने यात्री को इसकी कोई जानकारी नहीं दी और न ही उन्हें कोई मुआवजा दिया।

उपभोक्ता आयोग का फैसला आयोग ने 23 सितंबर 2009 के एक सरकारी सर्कुलर का हवाला दिया, जिसमें स्पष्ट है कि एसी क्लास (एसी चेयर कार को छोड़कर) में RAC यात्रियों के किराये में बेडरोल का शुल्क शामिल होता है। इसलिए, उन्हें एक कंबल और बेडशीट दी जानी चाहिए। आयोग ने रेलवे को सेवा में कमी का दोषी पाया और यात्री को कुल 25,000 रुपये चुकाने का निर्देश दिया: