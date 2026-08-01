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ट्रेनों में रात 10 बजे से लागू हो जाते हैं कई नियम; लाइट बंद, जोर-जोर से फोन कॉल नहीं कर सकते

By Amit Kumar
लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
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ट्रेन में रात 10 बजे के बाद तेज आवाज, लाइट और मिडिल बर्थ से जुड़े सख्त नियम लागू होते हैं। TTE भी नहीं जगा सकता। सुखद और बिना परेशानी वाले सफर के लिए रेलवे के ये नाइट जर्नी रूल्स अभी जानें।

Train Travel Rules: रात 10 बजे के बाद बदल जाता है ट्रेन का माहौल, ये हैं रेलवे के नाइट जर्नी रूल्स
Train Travel Rules: रात 10 बजे के बाद बदल जाता है ट्रेन का माहौल, ये हैं रेलवे के नाइट जर्नी रूल्स

भारतीय रेलवे से हर दिन लाखों लोग सफर करते हैं। लंबी दूरी की यात्राओं में रात का सफर आम बात है। लेकिन क्या आपने कभी महसूस किया है कि आप रात में आराम से सोना चाहते हैं और कोई सहयात्री जोर-जोर से फोन पर बात कर रहा हो या तेज आवाज में गाने सुन रहा हो? यात्रियों की इसी परेशानी को दूर करने और सफर को आरामदायक बनाने के लिए भारतीय रेलवे ने रात 10 बजे से सुबह 6 बजे तक के लिए कुछ खास नियम बनाए हैं। अगर आप ट्रेन से सफर करते हैं, तो आपको इन नियमों के बारे में जरूर पता होना चाहिए। आइए, समझते हैं रेलवे के नाइट जर्नी रूल्स।

तेज आवाज में बात करने और गाने सुनने पर पाबंदी

रात 10 बजे के बाद ट्रेन में शांति बनाए रखना सबसे जरूरी नियम है। आप मोबाइल फोन पर जोर-जोर से बात नहीं कर सकते। स्पीकर पर तेज आवाज में गाने सुनने या वीडियो देखने की सख्त मनाही है। अगर आपको म्यूजिक सुनना या वीडियो देखना है, तो इयरफोन का इस्तेमाल करना अनिवार्य है। सहयात्रियों के साथ ग्रुप में तेज आवाज में गपशप करने पर भी रोक है ताकि दूसरे यात्रियों की नींद खराब न हो।

रात 10 बजे के बाद बंद करनी होंगी लाइटें

कई बार ऐसा होता है कि कोई यात्री देर रात तक किताब पढ़ना चाहता है और इसके लिए वह केबिन की मेन लाइट जलाकर रखता है, जिससे बाकी लोगों को परेशानी होती है। रेलवे के नियम के मुताबिक, रात 10 बजे के बाद कोच की सभी मेन लाइट्स को बंद करना जरूरी है। रात में सिर्फ 'नाइट बल्ब' जलाकर रखने की अनुमति होती है। अगर किसी को पढ़ना है या कोई जरूरी काम है, तो वह अपनी सीट के पास लगी पर्सनल रीडिंग लाइट का इस्तेमाल कर सकता है।

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मिडिल बर्थ खोलने का नियम

स्लीपर या थर्ड एसी कोच में मिडिल बर्थ को लेकर अक्सर यात्रियों के बीच बहस हो जाती है। लोअर बर्थ वाले यात्री देर तक बैठना चाहते हैं, जबकि मिडिल बर्थ वाले को सोना होता है। इसे सुलझाने के लिए रेलवे का नियम एकदम स्पष्ट है।

  • मिडिल बर्थ वाला यात्री अपनी सीट केवल रात 10 बजे से लेकर सुबह 6 बजे तक ही खोल सकता है।
  • सुबह 6 बजे के बाद उसे अपनी मिडिल बर्थ नीचे गिरानी होगी, ताकि लोअर बर्थ पर सभी यात्री आराम से बैठ सकें।
  • इसी तरह, रात 10 बजे के बाद लोअर बर्थ वाले यात्री किसी को बैठने के लिए मजबूर नहीं कर सकते, उन्हें सोने के लिए जगह देनी होगी।

टीटीई भी नहीं कर सकते आपकी नींद खराब

रेलवे ने न सिर्फ यात्रियों के लिए, बल्कि अपने स्टाफ के लिए भी कड़े नियम बनाए हैं। कोई भी टीटीई रात 10 बजे से सुबह 6 बजे के बीच आपका टिकट चेक करने के लिए आपको नींद से नहीं जगा सकता। टिकट चेकिंग का सारा काम रात 10 बजे से पहले पूरा कर लेना होता है। हालांकि, अगर कोई यात्री रात 10 बजे के बाद ही ट्रेन में सवार हुआ है, तो टीटीई उसका टिकट चेक कर सकता है।

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केटरिंग और वेंडर से जुड़े नियम

रात 10 बजे के बाद ट्रेन में रेलवे के वेंडर या हॉकर जोर-जोर से आवाज लगाकर सामान नहीं बेच सकते। हालांकि, अगर आपने ई-केटरिंग के जरिए पहले से खाना ऑर्डर किया है, तो उसकी डिलीवरी आपको आपकी सीट पर मिल जाएगी।

नियम टूटने पर यात्री क्या करें?

अगर रात 10 बजे के बाद कोई यात्री इन नियमों का उल्लंघन करता है और मना करने के बावजूद नहीं मानता, तो आपको उससे उलझने की जरूरत नहीं है। आप ट्रेन में मौजूद टीटीई, आरपीएफ या कोच अटेंडेंट से इसकी शिकायत कर सकते हैं। रेलवे स्टाफ की जिम्मेदारी है कि वह मौके पर आकर समस्या का समाधान करे।

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इसके अलावा, आप रेलवे के आधिकारिक ऐप 'RailMadad' पर तुरंत ऑनलाइन शिकायत दर्ज करा सकते हैं या रेलवे के हेल्पलाइन नंबर 139 पर कॉल कर सकते हैं। नियम तोड़ने वाले यात्री पर रेलवे द्वारा जुर्माना भी लगाया जा सकता है।

भारतीय रेलवे के ये नियम इसलिए बनाए गए हैं ताकि हर यात्री अपनी यात्रा के दौरान बिना किसी मानसिक या शारीरिक परेशानी के आराम कर सके। अगली बार जब आप ट्रेन से सफर करें, तो इन नियमों का खुद भी पालन करें और जरूरत पड़ने पर अपने अधिकारों का इस्तेमाल भी करें।

Amit Kumar

लेखक के बारे में

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डिजिटल पत्रकारिता की बदलती लहरों के बीच समाचारों की तह तक जाने की ललक अमित कुमार को इस क्षेत्र में खींच लाई। समकालीन राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय राजनीति पर पैनी नजर रखने के साथ-साथ अमित को जटिल विषयों के गूढ़ विश्लेषण में गहरी रुचि है। उत्तर प्रदेश के बरेली जिले के रहने वाले अमित को मीडिया जगत में एक दशक का अनुभव है। वे पिछले 4 वर्षों से लाइव हिन्दुस्तान में अपनी सेवाएं दे रहे हैं।


अमित न केवल समाचारों के त्वरित प्रकाशन में माहिर हैं, बल्कि वे खबरों के पीछे छिपे 'क्यों' और 'कैसे' को विस्तार से समझाने वाले एक्सप्लेनर लिखने में भी विशेष रुचि रखते हैं। डिजिटल पत्रकारिता के नए आयामों, जैसे कि कीवर्ड रिसर्च, ट्रेंड एनालिसिस और एआई-असिस्टेड कंटेंट ऑप्टिमाइजेशन को वे बखूबी समझते हैं। उनकी पत्रकारिता की नींव 'फैक्ट-चेकिंग' और सत्यापन पर टिकी है। एक मल्टीमीडिया पत्रकार के तौर पर अमित का सफर देश के प्रतिष्ठित संस्थानों के साथ रहा है। उन्होंने अमर उजाला, वन इंडिया, इंडिया टीवी और जी न्यूज जैसे बड़े मीडिया घरानों के साथ काम किया है।


अमित ने देश के प्रतिष्ठित भारतीय जनसंचार संस्थान (IIMC), दिल्ली से हिंदी पत्रकारिता में पीजी डिप्लोमा और गुरु जम्भेश्वर विश्वविद्यालय से जनसंचार में मास्टर डिग्री हासिल की है। उन्होंने यूनिसेफ और ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों से हेल्थ जर्नलिज्म का सर्टिफिकेशन भी प्राप्त किया है। एआई-असिस्टेड कंटेंट ऑप्टिमाइजेशन और एडिटोरियल प्लानिंग में उनकी विशेषज्ञता उन्हें आज के आधुनिक न्यूज रूम के लिए एक अनिवार्य स्तंभ बनाती है। पेशेवर जीवन से इतर, अमित एक जुनूनी घुमक्कड़ हैं जिन्हें हार्डकोर ट्रेकिंग और फोटोग्राफी का शौक है, साथ ही वे ऐतिहासिक और वास्तविक जीवन पर आधारित सिनेमा देखने के भी शौकीन हैं।

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