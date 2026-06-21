यात्रीगण कृपया ध्यान दें; ट्रेन में सिगरेट पीने पर अब 2 हजार जुर्माना, भीख मांगने वालों की खैर नहीं

अगर व्यक्ति मौके पर जुर्माना अदा नहीं करता है, तो उसे अदालत में पेश किया जाएगा। अदालत में दोष साबित होने पर उस पर अधिकतम 5,000 रुपये तक का जुर्माना लगाया जा सकता है। कम से कम 2,000 रुपये का जुर्माना जरूर लगेगा।

भारतीय रेलवे ने यात्रा को अधिक सुरक्षित और आरामदायक बनाने के लिए अपने नियमों को सख्त कर दिया है। जन विश्वास (संशोधन प्रावधान) अधिनियम, 2026 के तहत रेलवे एक्ट की धाराओं में बदलाव किया गया है। अब ट्रेनों और रेलवे परिसर में धूम्रपान, बिना लाइसेंस के सामान बेचने और भीख मांगने पर कठोर कार्रवाई की जाएगी। इन नियमों का उद्देश्य यात्री सुविधा को बढ़ाना और सुरक्षा सुनिश्चित करना है। पहले की तुलना में दंड की राशि कई गुना बढ़ा दी गई है, जिससे नियमों का पालन बेहतर तरीके से हो सके।

रेलवे प्रशासन का मानना है कि इन गतिविधियों से न केवल यात्रियों को असुविधा होती है बल्कि आग लगने जैसी घटनाओं का खतरा भी बढ़ता है। धूम्रपान के नियमों में सबसे बड़ा बदलाव आया है। रेलवे एक्ट की धारा 167 के तहत ट्रेनों और रेलवे परिसर में धूम्रपान पूरी तरह प्रतिबंधित है। नए प्रावधान के अनुसार, उल्लंघन करने पर तुरंत 2000 रुपये का जुर्माना लगेगा। साथ ही यात्री का पास या टिकट जब्त किया जा सकता है और रेलवे कर्मचारी की ओर से उसे ट्रेन से उतारा जा सकता है।

5000 रुपये तक हो सकता है जुर्माना अगर व्यक्ति जुर्माना नहीं भरता तो उसे अदालत में पेश किया जाएगा, जहां दोषी पाए जाने पर 5000 रुपये तक का जुर्माना हो सकता है। अदालत विशेष कारणों के अभाव में न्यूनतम 2000 रुपये का जुर्माना अवश्य लगाएगी। यह बदलाव इसलिए अहम है क्योंकि पिछले वर्षों में धूम्रपान से जुड़ी कई घटनाएं सामने आई हैं, जिनमें आग लगने की आशंका बढ़ गई थी।

भीख मांगने पर भी सख्ती बढ़ाई बिना लाइसेंस के सामान बेचने और भीख मांगने पर भी सख्ती बढ़ाई गई है। रेलवे एक्ट की धारा 144 के नए संशोधन के तहत बिना लाइसेंस के सामान बेचना, कैनवासिंग करना या भिखारी बनना प्रतिबंधित है। पहली बार उल्लंघन पर 2000 रुपये का तत्काल पेनल्टी लगेगी। अगर पेनल्टी नहीं भरी गई तो अदालत में मामला जाएगा, जहां तीन महीने तक की कैद, 5000 रुपये तक जुर्माना या दोनों हो सकते हैं। अदालत विशेष कारण बताए बिना न्यूनतम एक महीने की कैद या 2000 रुपये जुर्माना अवश्य लगाएगी। चौथी या उसके बाद की बार उल्लंघन पर एक वर्ष तक की कैद और 5000 रुपये जुर्माने का प्रावधान है, जिसमें न्यूनतम तीन महीने कैद अनिवार्य होगी। रेलवे कर्मचारी या उनके सहयोगी किसी भी उल्लंघनकर्ता को ट्रेन या स्टेशन से हटा सकते हैं।