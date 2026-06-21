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यात्रीगण कृपया ध्यान दें; ट्रेन में सिगरेट पीने पर अब 2 हजार जुर्माना, भीख मांगने वालों की खैर नहीं

Niteesh Kumar लाइव हिन्दुस्तान
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अगर व्यक्ति मौके पर जुर्माना अदा नहीं करता है, तो उसे अदालत में पेश किया जाएगा। अदालत में दोष साबित होने पर उस पर अधिकतम 5,000 रुपये तक का जुर्माना लगाया जा सकता है। कम से कम 2,000 रुपये का जुर्माना जरूर लगेगा।

यात्रीगण कृपया ध्यान दें; ट्रेन में सिगरेट पीने पर अब 2 हजार जुर्माना, भीख मांगने वालों की खैर नहीं

भारतीय रेलवे ने यात्रा को अधिक सुरक्षित और आरामदायक बनाने के लिए अपने नियमों को सख्त कर दिया है। जन विश्वास (संशोधन प्रावधान) अधिनियम, 2026 के तहत रेलवे एक्ट की धाराओं में बदलाव किया गया है। अब ट्रेनों और रेलवे परिसर में धूम्रपान, बिना लाइसेंस के सामान बेचने और भीख मांगने पर कठोर कार्रवाई की जाएगी। इन नियमों का उद्देश्य यात्री सुविधा को बढ़ाना और सुरक्षा सुनिश्चित करना है। पहले की तुलना में दंड की राशि कई गुना बढ़ा दी गई है, जिससे नियमों का पालन बेहतर तरीके से हो सके।

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रेलवे प्रशासन का मानना है कि इन गतिविधियों से न केवल यात्रियों को असुविधा होती है बल्कि आग लगने जैसी घटनाओं का खतरा भी बढ़ता है। धूम्रपान के नियमों में सबसे बड़ा बदलाव आया है। रेलवे एक्ट की धारा 167 के तहत ट्रेनों और रेलवे परिसर में धूम्रपान पूरी तरह प्रतिबंधित है। नए प्रावधान के अनुसार, उल्लंघन करने पर तुरंत 2000 रुपये का जुर्माना लगेगा। साथ ही यात्री का पास या टिकट जब्त किया जा सकता है और रेलवे कर्मचारी की ओर से उसे ट्रेन से उतारा जा सकता है।

5000 रुपये तक हो सकता है जुर्माना

अगर व्यक्ति जुर्माना नहीं भरता तो उसे अदालत में पेश किया जाएगा, जहां दोषी पाए जाने पर 5000 रुपये तक का जुर्माना हो सकता है। अदालत विशेष कारणों के अभाव में न्यूनतम 2000 रुपये का जुर्माना अवश्य लगाएगी। यह बदलाव इसलिए अहम है क्योंकि पिछले वर्षों में धूम्रपान से जुड़ी कई घटनाएं सामने आई हैं, जिनमें आग लगने की आशंका बढ़ गई थी।

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भीख मांगने पर भी सख्ती बढ़ाई

बिना लाइसेंस के सामान बेचने और भीख मांगने पर भी सख्ती बढ़ाई गई है। रेलवे एक्ट की धारा 144 के नए संशोधन के तहत बिना लाइसेंस के सामान बेचना, कैनवासिंग करना या भिखारी बनना प्रतिबंधित है। पहली बार उल्लंघन पर 2000 रुपये का तत्काल पेनल्टी लगेगी। अगर पेनल्टी नहीं भरी गई तो अदालत में मामला जाएगा, जहां तीन महीने तक की कैद, 5000 रुपये तक जुर्माना या दोनों हो सकते हैं। अदालत विशेष कारण बताए बिना न्यूनतम एक महीने की कैद या 2000 रुपये जुर्माना अवश्य लगाएगी। चौथी या उसके बाद की बार उल्लंघन पर एक वर्ष तक की कैद और 5000 रुपये जुर्माने का प्रावधान है, जिसमें न्यूनतम तीन महीने कैद अनिवार्य होगी। रेलवे कर्मचारी या उनके सहयोगी किसी भी उल्लंघनकर्ता को ट्रेन या स्टेशन से हटा सकते हैं।

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ये नए नियम यात्री अनुभव को बेहतर बनाने की दिशा में एक बड़ा कदम हैं। रेलवे का प्रयास है कि ट्रेन यात्रा स्वच्छ, शांत और सुरक्षित बने। लाइसेंस प्राप्त विक्रेताओं को छोड़कर किसी को भी व्यापार करने की अनुमति नहीं होगी। रेलवे प्रशासन इन नियमों को प्रभावी ढंग से लागू करने के लिए कर्मचारियों को ट्रेनिंग दे रहा है। यात्री भी इन बदलावों का स्वागत कर रहे हैं क्योंकि इससे सफर अधिक आरामदायक और सुरक्षित होगा।

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Niteesh Kumar

लेखक के बारे में

Niteesh Kumar

पत्रकार नीतीश कुमार 8 साल से अधिक समय से मीडिया इंडस्ट्री में एक्टिव हैं। जनसत्ता डिजिटल से बतौर कंटेंट प्रोड्यूसर शुरुआत हुई। लाइव हिन्दुस्तान से जुड़ने से पहले टीवी9 भारतवर्ष और दैनिक भास्कर डिजिटल में भी काम कर चुके हैं। पत्रकार नीतीश कुमार को खबरें लिखने के साथ ग्राउंड रिपोर्टिंग का शौक है। लाइव हिन्दुस्तान यूट्यूब चैनल के लिए लोकसभा चुनाव 2024, दिल्ली विधानसभा चुनाव 2025 और बिहार विधानसभा चुनाव 2025 की कवरेज कर चुके हैं। फिलहाल लाइव हिन्दुस्तान के लिए नेशनल और इंटरनेशनल सेक्शन की खबरें लिखते हैं। पत्रकार नीतीश कुमार को ब्रेकिंग न्यूज लिखने के साथ खबरों का गहराई से विश्लेषण करना पसंद है। राजनीति से जुड़ी खबरों पर मजबूत पकड़ और समझ रखते हैं। समसामयिक राजनीतिक मुद्दों पर कई सारे लंबे लेख लिख चुके हैं। पत्रकार नीतीश कुमार ने पत्रकारिता का पढ़ाई IIMC, दिल्ली (2016-17 बैच) से हुई। इससे पहले दिल्ली यूनिवर्सिटी के महाराजा अग्रसेन कॉलेज से पत्रकारिता में ग्रेजुएशन किया। पत्रकार नीतीश कुमार मूल रूप से उत्तर प्रदेश के मऊ जिले के रहने वाले हैं। राजनीति, खेल के साथ सिनेमा में भी दिलचस्पी रखते हैं। फिल्में देखना और रिव्यू करना व उन पर चर्चा करना हॉबी है।

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