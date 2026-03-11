गैस की किल्लत के बीच रेलवे का बड़ा फैसला, ट्रेनों में नहीं मिलेगा पका हुआ भोजन?
पश्चिम एशिया संकट के कारण भारत में गैस की कमी हो गई है। इसका असर रेलवे पर पड़ा है; IRCTC ने स्टेशनों पर इंडक्शन और माइक्रोवेव से खाना पकाने के निर्देश दिए हैं और ट्रेनों में भोजन सेवा अस्थायी रूप से बंद हो सकती है।
पश्चिम एशिया (मध्य पूर्व) में चल रहे तनाव और संघर्ष के कारण भारत में तरलीकृत प्राकृतिक गैस (LNG) और एलपीजी की सप्लाई प्रभावित हुई है। इस संकट को देखते हुए भारतीय रेलवे ने बड़े बदलाव किए हैं और केंद्र सरकार ने घरेलू उपभोक्ताओं को सुरक्षित रखने के लिए कड़े कदम उठाए हैं।
रेलवे का नया निर्देश: इंडक्शन और माइक्रोवेव का होगा इस्तेमाल
टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट के मुताबिक, भारतीय रेलवे खानपान एवं पर्यटन निगम (IRCTC) ने अपने सभी लाइसेंसधारकों को निर्देश दिया है कि वे खाना पकाने के लिए गैस के बजाय माइक्रोवेव ओवन और इलेक्ट्रिक इंडक्शन सिस्टम जैसे वैकल्पिक तरीकों का इस्तेमाल करें। यह नियम रेलवे स्टेशनों पर मौजूद सभी फूड प्लाजा, रिफ्रेशमेंट रूम और 'जन आहार' आउटलेट्स पर लागू होगा।
ट्रेनों में भोजन सेवा पर असर, रिफंड की तैयारी
ट्रेनों की पैंट्री कार मुख्य रूप से खाना गर्म करने और बांटने का काम करती हैं और सुरक्षा कारणों से वहां एलपीजी सिलेंडर नहीं रखे जाते। लेकिन, स्टेशनों के 'बेस किचन' (जहां असल में भारी मात्रा में खाना बनता है) में एलपीजी की कमी के कारण लंबी दूरी की ट्रेनों के लिए भोजन तैयार करना मुश्किल हो रहा है। रेलवे अधिकारी ट्रेनों में पके हुए भोजन की सेवा को अस्थायी रूप से निलंबित करने पर विचार कर रहे हैं। जिन यात्रियों ने टिकट बुक करते समय भोजन के लिए पहले ही भुगतान कर दिया है, उन्हें पैसे वापस करने की योजना बनाई जा रही है।
सरकार का आश्वासन: घरेलू उपभोक्ताओं के लिए कोई कमी नहीं
केंद्रीय पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने मंगलवार को जनता को आश्वस्त किया कि वैश्विक संकट के बावजूद देश में ऊर्जा की कमी नहीं होगी।
CNG और PNG की पूरी गारंटी: मंत्री ने 'X' पर पोस्ट करते हुए बताया कि घरों में इस्तेमाल होने वाली पीएनजी और वाहनों के लिए सीएनजी (CNG) की 100% आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए कदम उठाए गए हैं। अन्य उद्योगों को भी उनकी जरूरत का 70-80% ईंधन मिलता रहेगा, इसलिए देश में घबराने (Panic) की कोई आवश्यकता नहीं है। ऊर्जा का आयात अलग-अलग स्रोतों और वैकल्पिक रास्तों से लगातार जारी है।
'आवश्यक वस्तु अधिनियम' लागू
घरेलू ऊर्जा बाजार को सुरक्षित रखने और सप्लाई की कमी को मैनेज करने के लिए केंद्र सरकार ने 'आवश्यक वस्तु अधिनियम' लागू कर दिया है। इस नई व्यवस्था के तहत घरेलू और वाहन उपयोग (PNG/CNG) के लिए तो पूरी गैस मिलेगी, लेकिन अन्य सेक्टर्स को पिछले 6 महीनों की उनकी औसत खपत के आधार पर एक तय सीमा में ही ईंधन दिया जाएगा।
संकट का मुख्य कारण
भारत अपनी प्राकृतिक गैस का लगभग 30% हिस्सा 'होर्मुज जलडमरूमध्य' के रास्ते से मंगाता है। पश्चिम एशिया में चल रहे युद्ध और क्षेत्रीय संघर्ष के कारण इस रूट पर आवाजाही में भारी लॉजिस्टिक चुनौतियां आ रही हैं, जिस वजह से यह सप्लाई चेन प्रभावित हुई है।
लेखक के बारे मेंAmit Kumar
डिजिटल पत्रकारिता की बदलती लहरों के बीच समाचारों की तह तक जाने की ललक अमित कुमार को इस क्षेत्र में खींच लाई। समकालीन राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय राजनीति पर पैनी नजर रखने के साथ-साथ अमित को जटिल विषयों के गूढ़ विश्लेषण में गहरी रुचि है। उत्तर प्रदेश के बरेली जिले के रहने वाले अमित को मीडिया जगत में एक दशक का अनुभव है। वे पिछले 4 वर्षों से लाइव हिन्दुस्तान में अपनी सेवाएं दे रहे हैं।
अमित न केवल समाचारों के त्वरित प्रकाशन में माहिर हैं, बल्कि वे खबरों के पीछे छिपे 'क्यों' और 'कैसे' को विस्तार से समझाने वाले एक्सप्लेनर लिखने में भी विशेष रुचि रखते हैं। डिजिटल पत्रकारिता के नए आयामों, जैसे कि कीवर्ड रिसर्च, ट्रेंड एनालिसिस और एआई-असिस्टेड कंटेंट ऑप्टिमाइजेशन को वे बखूबी समझते हैं। उनकी पत्रकारिता की नींव 'फैक्ट-चेकिंग' और सत्यापन पर टिकी है। एक मल्टीमीडिया पत्रकार के तौर पर अमित का सफर देश के प्रतिष्ठित संस्थानों के साथ रहा है। उन्होंने अमर उजाला, वन इंडिया, इंडिया टीवी और जी न्यूज जैसे बड़े मीडिया घरानों के साथ काम किया है।
अमित ने देश के प्रतिष्ठित भारतीय जनसंचार संस्थान (IIMC), दिल्ली से हिंदी पत्रकारिता में पीजी डिप्लोमा और गुरु जम्भेश्वर विश्वविद्यालय से जनसंचार में मास्टर डिग्री हासिल की है। उन्होंने यूनिसेफ और ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों से हेल्थ जर्नलिज्म का सर्टिफिकेशन भी प्राप्त किया है। एआई-असिस्टेड कंटेंट ऑप्टिमाइजेशन और एडिटोरियल प्लानिंग में उनकी विशेषज्ञता उन्हें आज के आधुनिक न्यूज रूम के लिए एक अनिवार्य स्तंभ बनाती है। पेशेवर जीवन से इतर, अमित एक जुनूनी घुमक्कड़ हैं जिन्हें हार्डकोर ट्रेकिंग और फोटोग्राफी का शौक है, साथ ही वे ऐतिहासिक और वास्तविक जीवन पर आधारित सिनेमा देखने के भी शौकीन हैं।और पढ़ें