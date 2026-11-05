दिवाली और छठ पूजा पर घर जाने वाले यात्रियों के लिए रेलवे ने बड़ी राहत दी है। दिल्ली से बिहार, सरहिंद से सहरसा और श्रीनगर से कटरा के बीच स्पेशल ट्रेनें चलाई जाएंगी। जानें ट्रेन नंबर, तारीख, रूट, टाइमिंग और रेलवे की 18 हजार त्योहार स्पेशल ट्रेनों से जुड़ी पूरी जानकारी।

दिवाली और छठ पर रेलवे का बड़ा तोहफा, दिल्ली से बिहार तक दौड़ेंगी कई स्पेशल ट्रेनें (फाइल फोटो)

दिवाली और छठ पूजा के दौरान घर जाने वाले यात्रियों की बढ़ती भीड़ को देखते हुए भारतीय रेलवे ने अतिरिक्त ट्रेनों का संचालन शुरू किया है। उत्तर रेलवे ने दिल्ली, उत्तर प्रदेश, बिहार और जम्मू-कश्मीर के यात्रियों को राहत देने के लिए कई अनारक्षित और आरक्षित स्पेशल ट्रेनों की घोषणा की है। इनमें दिल्ली से सुबेदारगंज, पंजाब से बिहार के सहरसा और श्रीनगर से माता वैष्णो देवी के दरबार कटरा के बीच चलने वाली ट्रेनें शामिल हैं।

खास बात यह है कि कुछ स्पेशल ट्रेनों में यात्रियों को पहले से सीट आरक्षित कराने की जरूरत नहीं होगी। अनारक्षित यानी वे ट्रेनें जिनमें सफर करने के लिए आपको पहले से रिजर्वेशन कराने की जरूरत नहीं होती है। हालांकि जनरल टिकट जरूरी होता है। वहीं, रेलवे ने त्योहारों के दौरान स्टेशनों पर उमड़ने वाली भीड़ को संभालने के लिए भी विशेष इंतजाम किए हैं।

दिल्ली से बिहार और पूर्वांचल के यात्रियों के लिए विशेष ट्रेनें उत्तर रेलवे ने त्योहारों के दौरान यात्रियों की अतिरिक्त भीड़ को देखते हुए तीन अनारक्षित स्पेशल ट्रेनें चलाने का फैसला किया है। ये ट्रेनें 5 से 15 नवंबर के बीच अलग-अलग तारीखों पर कुल 14 फेरे लगाएंगी। इनका उद्देश्य दिल्ली, उत्तर प्रदेश, बिहार और जम्मू-कश्मीर के यात्रियों को अतिरिक्त रेल सुविधा देना है। इनमें दो ट्रेनें उत्तर भारत और बिहार के यात्रियों के लिए खास तौर पर उपयोगी हैं।

1. शकूरबस्ती-सुबेदारगंज स्पेशल ट्रेन (04420/04419) दिल्ली से प्रयागराज और कानपुर की ओर जाने वाले यात्रियों के लिए यह ट्रेन चलाई जाएगी।

ट्रेन नंबर 04420 शकूरबस्ती से 6 और 7 नवंबर को शाम 6:30 बजे रवाना होगी।

अगले दिन सुबह 9:30 बजे सुबेदारगंज पहुंचेगी।

वापसी में ट्रेन नंबर 04419 सुबेदारगंज से 7 और 8 नवंबर को दोपहर 12:30 बजे चलेगी।

अगले दिन रात 2:40 बजे शकूरबस्ती पहुंचेगी। रास्ते में दिल्ली, गाजियाबाद, खुर्जा, अलीगढ़, हाथरस, टूंडला, फिरोजाबाद, इटावा और कानपुर सेंट्रल समेत कई स्टेशनों पर ठहराव होगा।

2. सरहिंद-सहरसा स्पेशल ट्रेन (04530/04529) बिहार जाने वाले यात्रियों के लिए सरहिंद और सहरसा के बीच भी विशेष ट्रेन चलाई जाएगी। यह ट्रेन पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश और बिहार के कई प्रमुख स्टेशनों को जोड़ेगी।

ट्रेन नंबर 04530 सरहिंद से 6, 10 और 14 नवंबर को सुबह 11:25 बजे रवाना होगी।

अगले दिन शाम 5 बजे सहरसा पहुंचेगी।

वापसी में ट्रेन नंबर 04529 सहरसा से 7, 11 और 15 नवंबर को शाम 7:15 बजे रवाना होगी।

इसका निर्धारित आगमन अगले दिन रात 10:20 बजे अंबाला कैंट है। इस ट्रेन के रास्ते में अंबाला, यमुनानगर, सहारनपुर, मुरादाबाद, बरेली, गोरखपुर, देवरिया, सिवान, छपरा, हाजीपुर, मुजफ्फरपुर, समस्तीपुर और खगड़िया जैसे स्टेशन शामिल हैं।

इन दोनों ट्रेनों के अलावा रेलवे ने दिल्ली-एनसीआर से बिहार के लिए आरक्षित स्पेशल सेवाएं भी निर्धारित की हैं। नई दिल्ली-गोरखपुर स्पेशल (04022/04021) 6 और 13 नवंबर को दिल्ली से दोपहर 2:30 बजे चलेगी। वहीं, वापसी में गोरखपुर से 7 और 14 नवंबर को सुबह 7 बजे रवाना होगी।

इसी तरह आनंद विहार टर्मिनल-छपरा स्पेशल (04058/04057) 3 से 17 नवंबर के बीच पांच-पांच फेरे लगाएगी। इसमें एसी कोच होंगे। यह सेवा उन यात्रियों के लिए उपयोगी होगी जो बिहार के छपरा और आसपास के इलाकों की यात्रा करना चाहते हैं।

श्रीनगर-कटरा के बीच भी दो दिन चलेंगी अनारक्षित स्पेशल ट्रेनें त्योहारों के दौरान जम्मू-कश्मीर में भी यात्रियों की बढ़ती संख्या को देखते हुए उत्तर रेलवे ने श्रीनगर और श्री माता वैष्णो देवी कटरा के बीच दो अनारक्षित स्पेशल ट्रेनें चलाने का फैसला किया है। ये ट्रेनें 5 और 6 नवंबर को दोनों दिशाओं में चलेंगी।

ट्रेन नंबर 04690 श्रीनगर से सुबह 11:45 बजे रवाना होगी और दोपहर 3:30 बजे कटरा पहुंचेगी। रास्ते में यह अनंतनाग और बनिहाल स्टेशन पर रुकेगी।

वापसी में ट्रेन नंबर 04689 कटरा से शाम 4 बजे रवाना होकर रात 7:45 बजे श्रीनगर पहुंचेगी। वापसी में भी बनिहाल और अनंतनाग में ठहराव होगा।

रेलवे के अनुसार, यह ट्रेन करीब 188.7 किलोमीटर की दूरी तय करेगी। इसमें दो डीपीसी और छह टीसी कोच वाली डीएमयू रेक का इस्तेमाल किया जाएगा। इस सुविधा से कश्मीर घाटी और कटरा के बीच यात्रा करने वाले यात्रियों को राहत मिलेगी। खासकर उन लोगों को फायदा होगा जिन्हें अचानक यात्रा करनी पड़ती है या नियमित ट्रेनों में जगह नहीं मिल पाती। ये दोनों ट्रेनें पूरी तरह अनारक्षित रहेंगी। यात्रियों को यात्रा से पहले वैध अनारक्षित टिकट लेना होगा।

त्योहारों के लिए 18 हजार स्पेशल ट्रेनें चला रहा रेलवे दिवाली और छठ पूजा के दौरान देशभर में यात्रियों की भीड़ को संभालने के लिए रेलवे ने बड़े स्तर पर अतिरिक्त ट्रेनों की व्यवस्था की है। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव के बयान के मुताबिक, इस साल त्योहारों के दौरान करीब 18,000 स्पेशल ट्रेनें चलाई जा रही हैं। पिछले साल यह संख्या करीब 12,000 थी।

रेलवे का मकसद त्योहारों के समय यात्रियों को उनके घरों तक पहुंचाने के लिए अतिरिक्त विकल्प उपलब्ध कराना है। बिहार और उत्तर प्रदेश जैसे राज्यों में छठ पूजा के दौरान यात्रियों की मांग काफी बढ़ जाती है। यही वजह है कि इन राज्यों को जोड़ने वाले रेल मार्गों पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है।

यात्रियों के लिए रेलवे की जरूरी सलाह रेलवे ने यात्रियों को सलाह दी है कि सफर पर निकलने से पहले ट्रेन की तारीख, समय और ठहराव की जानकारी जरूर जांच लें।