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देश की पहली बुलेट ट्रेन कैसी दिखती है, रेल मंत्रालय में लगाई गई फोटो; आप भी देखिये

Niteesh Kumar लाइव हिन्दुस्तान
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भारत सरकार लंबे समय से देश में हाई-स्पीड रेल नेटवर्क तैयार की योजना पर काम कर रही है। मुंबई-अहमदाबाद बुलेट ट्रेन परियोजना को इस दिशा में सबसे बड़ी पहल माना जाता है। जापान की तकनीक पर आधारित यह प्रोजेक्ट है।

देश की पहली बुलेट ट्रेन कैसी दिखती है, रेल मंत्रालय में लगाई गई फोटो; आप भी देखिये

देश की पहली बुलेट ट्रेन को लेकर नई झलक सामने आई है। रेल मंत्रालय में इस ट्रेन की तस्वीर प्रदर्शित की गई है, जिसने लोगों के बीच उत्साह बढ़ा दिया है। मंत्रालय परिसर के गेट नंबर-4 पर यह फोटो लगी है। इसमें मॉडर्न टेक्नोलॉजी से लैस हाई-स्पीड ट्रेन का डिजाइन दिखाया गया है। माना जा रहा है कि यह तस्वीर भारत के बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट की दिशा में बढ़ते कदमों का प्रतीक है। सोशल मीडिया पर इस फोटो को लेकर काफी चर्चा हो रही है और लोग इसे रेलवे इतिहास में एक नए दौर की शुरुआत बता रहे हैं।

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भारत सरकार लंबे समय से देश में हाई-स्पीड रेल नेटवर्क तैयार की योजना पर काम कर रही है। मुंबई-अहमदाबाद बुलेट ट्रेन परियोजना को इस दिशा में सबसे बड़ी पहल माना जाता है। जापान की तकनीक पर आधारित इस प्रोजेक्ट के जरिए यात्रियों को तेज, सुरक्षित और सुविधाओं से लैस अनुभव मुहैया कराया जाएगा। देश में बुलेट ट्रेन परियोजना को केवल यातायात साधन नहीं, बल्कि आर्थिक विकास और आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर के प्रतीक के रूप में देखा जा रहा है। हाई-स्पीड रेल नेटवर्क शुरू होने से बड़े शहरों के बीच यात्रा समय में भारी कमी आएगी। साथ ही, व्यापार व पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा और रोजगार के नए अवसर पैदा होंगे।

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बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट पर काम लगातार जारी

मुंबई के पूर्वी उपनगर विक्रोली में मुंबई-अहमदाबाद बुलेट ट्रेन परियोजना के तहत सुरंग निर्माण के लिए पहली टनल बोरिंग मशीन का कटरहेड नीचे उतारा गया है। नेशनल हाई स्पीड रेल कॉर्पोरेशन लिमिटेड (NHSRCL) ने रविवार को यह जानकारी दी। बयान के अनुसार, 13.6 मीटर व्यास और 350 टन वजन वाले कटरहेड को नीचे उतारा गया, जो हाई-स्पीड रेल कॉरिडोर परियोजना के लिए टीबीएम के मुख्य शील्ड की असेंबली का अंतिम चरण है।

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बयान में कहा गया कि 21 किलोमीटर लंबी सुरंग के 16 किलोमीटर खंड के निर्माण के लिए दो टीबीएम मशीन को जोड़ा जा रहा है, जिनमें से प्रत्येक का वजन 3,000 टन से अधिक है। इस खंड में ठाणे क्रीक के नीचे 7 किलोमीटर लंबी समुद्री सुरंग भी शामिल है, जो भारत की पहली समुद्री रेल सुरंग होगी। बयान में कहा गया, 'टीबीएम देश में रेल सुरंग निर्माण के लिए अब तक तैनात की गई सबसे बड़ी मशीन है। इसके कटरहेड को इस तरह से डिजाइन किया गया है कि यह बुलेट ट्रेन कॉरिडोर की अप और डाउन दोनों लाइन को समाहित करने के लिए पर्याप्त बड़ी सुरंग की खुदाई कर सके।'

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लेखक के बारे में

Niteesh Kumar

पत्रकार नीतीश कुमार 8 साल से अधिक समय से मीडिया इंडस्ट्री में एक्टिव हैं। जनसत्ता डिजिटल से बतौर कंटेंट प्रोड्यूसर शुरुआत हुई। लाइव हिन्दुस्तान से जुड़ने से पहले टीवी9 भारतवर्ष और दैनिक भास्कर डिजिटल में भी काम कर चुके हैं। पत्रकार नीतीश कुमार को खबरें लिखने के साथ ग्राउंड रिपोर्टिंग का शौक है। लाइव हिन्दुस्तान यूट्यूब चैनल के लिए लोकसभा चुनाव 2024, दिल्ली विधानसभा चुनाव 2025 और बिहार विधानसभा चुनाव 2025 की कवरेज कर चुके हैं। फिलहाल लाइव हिन्दुस्तान के लिए नेशनल और इंटरनेशनल सेक्शन की खबरें लिखते हैं। पत्रकार नीतीश कुमार को ब्रेकिंग न्यूज लिखने के साथ खबरों का गहराई से विश्लेषण करना पसंद है। राजनीति से जुड़ी खबरों पर मजबूत पकड़ और समझ रखते हैं। समसामयिक राजनीतिक मुद्दों पर कई सारे लंबे लेख लिख चुके हैं। पत्रकार नीतीश कुमार ने पत्रकारिता का पढ़ाई IIMC, दिल्ली (2016-17 बैच) से हुई। इससे पहले दिल्ली यूनिवर्सिटी के महाराजा अग्रसेन कॉलेज से पत्रकारिता में ग्रेजुएशन किया। पत्रकार नीतीश कुमार मूल रूप से उत्तर प्रदेश के मऊ जिले के रहने वाले हैं। राजनीति, खेल के साथ सिनेमा में भी दिलचस्पी रखते हैं। फिल्में देखना और रिव्यू करना व उन पर चर्चा करना हॉबी है।

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