देश की पहली बुलेट ट्रेन कैसी दिखती है, रेल मंत्रालय में लगाई गई फोटो; आप भी देखिये

भारत सरकार लंबे समय से देश में हाई-स्पीड रेल नेटवर्क तैयार की योजना पर काम कर रही है। मुंबई-अहमदाबाद बुलेट ट्रेन परियोजना को इस दिशा में सबसे बड़ी पहल माना जाता है। जापान की तकनीक पर आधारित यह प्रोजेक्ट है।

देश की पहली बुलेट ट्रेन को लेकर नई झलक सामने आई है। रेल मंत्रालय में इस ट्रेन की तस्वीर प्रदर्शित की गई है, जिसने लोगों के बीच उत्साह बढ़ा दिया है। मंत्रालय परिसर के गेट नंबर-4 पर यह फोटो लगी है। इसमें मॉडर्न टेक्नोलॉजी से लैस हाई-स्पीड ट्रेन का डिजाइन दिखाया गया है। माना जा रहा है कि यह तस्वीर भारत के बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट की दिशा में बढ़ते कदमों का प्रतीक है। सोशल मीडिया पर इस फोटो को लेकर काफी चर्चा हो रही है और लोग इसे रेलवे इतिहास में एक नए दौर की शुरुआत बता रहे हैं।

भारत सरकार लंबे समय से देश में हाई-स्पीड रेल नेटवर्क तैयार की योजना पर काम कर रही है। मुंबई-अहमदाबाद बुलेट ट्रेन परियोजना को इस दिशा में सबसे बड़ी पहल माना जाता है। जापान की तकनीक पर आधारित इस प्रोजेक्ट के जरिए यात्रियों को तेज, सुरक्षित और सुविधाओं से लैस अनुभव मुहैया कराया जाएगा। देश में बुलेट ट्रेन परियोजना को केवल यातायात साधन नहीं, बल्कि आर्थिक विकास और आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर के प्रतीक के रूप में देखा जा रहा है। हाई-स्पीड रेल नेटवर्क शुरू होने से बड़े शहरों के बीच यात्रा समय में भारी कमी आएगी। साथ ही, व्यापार व पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा और रोजगार के नए अवसर पैदा होंगे।

बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट पर काम लगातार जारी मुंबई के पूर्वी उपनगर विक्रोली में मुंबई-अहमदाबाद बुलेट ट्रेन परियोजना के तहत सुरंग निर्माण के लिए पहली टनल बोरिंग मशीन का कटरहेड नीचे उतारा गया है। नेशनल हाई स्पीड रेल कॉर्पोरेशन लिमिटेड (NHSRCL) ने रविवार को यह जानकारी दी। बयान के अनुसार, 13.6 मीटर व्यास और 350 टन वजन वाले कटरहेड को नीचे उतारा गया, जो हाई-स्पीड रेल कॉरिडोर परियोजना के लिए टीबीएम के मुख्य शील्ड की असेंबली का अंतिम चरण है।