बुलेट ट्रेन को लेकर खुशखबरी; कब भरेगी फर्राटा, रेल मंत्री ने बता दी तारीख
केंद्रीय रेल, सूचना एवं प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट को लेकर बड़ा बयान दिया है। गुजरात के मेहसाणा में आयोजित वाइब्रेंट गुजरात रीजनल कॉन्फ्रेंस में उन्होंने घोषणा की कि पहली बुलेट ट्रेन अगस्त 2027 में चलेगी। वैष्णव ने स्वच्छ ऊर्जा क्षेत्र में अग्रणी भूमिका के लिए गुजरात की सराहना की। गुजरात में रेलवे के ऐतिहासिक परिवर्तन पर चर्चा करते हुए उन्होंने कुछ प्रमुख जानकारियां भी साझा कीं। उन्होंने बताया कि गुजरात के रेलवे क्षेत्र में कुल 1,46,000 करोड़ रुपये का निवेश किया जा रहा है। पिछले 11 वर्षों में राज्य में 2,764 किलोमीटर नई रेल लाइनें बिछाई गई हैं, जो डेनमार्क के पूरे रेलवे नेटवर्क के बराबर है।
बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट की जानकारी देते हुए अश्विनी वैष्णव ने कहा कि मुंबई-अहमदाबाद हाई स्पीड रेल परियोजना के गुजरात मंडल में प्रगतिशील कार्य चल रहा है। उन्होंने घोषणा की कि पहली बुलेट ट्रेन अगस्त 2027 में चलेगी और गुजरात में माल ढुलाई गलियारा पूरा हो गया है, जिससे कंटेनर ट्रेनों की अवधि 30 घंटे से घटकर सिर्फ़ 10-11 घंटे रह गई है। पूर्वी और पश्चिमी गलियारों पर प्रतिदिन लगभग 400 ट्रेनें चल रही हैं।
दूसरे प्रोजेक्ट्स के बारे में दिया अपडेट
अश्विनी वैष्णव ने इस अवसर पर कहा कि गुजरात सेमीकंडक्टर, आधुनिक लॉजिस्टिक्स और इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण के क्षेत्र में भारत की विकास यात्रा का एक स्तंभ बन रहा है। गुजरात सेमीकंडक्टर, इलेक्ट्रॉनिक्स और लॉजिस्टिक्स का एक केंद्र है, जो भारत को 2047 तक विकासशील राष्ट्र बनाने की दिशा में अग्रणी बनाएगा। इस क्षेत्र में कुल 1,25,000 करोड़ रुपये के निवेश हुआ है। केंद्रीय मंत्री ने धोलेर में टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स संयंत्र, साणंद में माइक्रोन विनिर्माण केंद्र और सीजी पावर एवं केईसी के संयंत्रों जैसी प्रमुख परियोजनाओं पर भी चर्चा की। उन्होंने खवाड़ा में दुनिया की सबसे बड़ी हरित ऊर्जा परियोजना का विशेष रूप से उल्लेख किया। वैष्णव ने कहा, 'आज के दौर में जब लोग पूछते हैं कि विनिर्माण स्वच्छ ऊर्जा से संचालित होता है या नहीं, तो गुजरात के पास इसका स्पष्ट और सशक्त उत्तर है।'
(एजेंसी इनपुट के साथ)