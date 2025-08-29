रेलवे का बड़ा तोहफा, दुर्गा पूजा के दौरान चलाई जाएंगी 150 स्पेशल ट्रेनें; किस राज्य से कितनी?
भारतीय रेलवे ने बताया है कि 21 सितंबर से 30 नवंबर तक 150 पूजा स्पेशल ट्रेनें चलाई जाएंगी। रेलवे ने बताया है कि यात्रियों की अधिक भीड़ को देखते हुए इस कदम को उठाने का फैसला किया है।
Indian Railways: आगामी दुर्गा पूजा की तैयारियों के बीच रेलवे ने यात्रियों को बड़ी खुशखबरी दी है। रेलवे बोर्ड ने शुक्रवार को 21 सितंबर से 30 नवंबर तक 150 पूजा स्पेशल ट्रेनों के संचालन को लेकर एक अधिसूचना जारी की है। इसके मुताबिक यात्रियों की अतिरिक्त भीड़ को संभालने के लिए 150 ट्रेनें कुल 2,024 फेरे लगाएंगी।
गौरतलब है कि रेल मंत्रालय ने हाल ही में त्योहारी सीजन के दौरान देश के अलग-अलग हिस्सों से 12,000 विशेष ट्रेनों की घोषणा की है। अधिकारियों ने बताया है कि यह विशेष ट्रेनों की पहली खेप है। अधिकारियों ने कहा, "यात्रियों की जरूरतों को ध्यान में रखते हुए आने वाले दिनों में और अधिक ट्रेनों की अधिसूचना जारी की जाएगी।"
किस राज्य से कितनी?
रेलवे अधिकारियों ने बताया कि पूजा स्पेशल ट्रेन सीरीज के तहत दक्षिण मध्य रेलवे सबसे अधिक 48 ट्रेनें चलाएगा। रेलवे की ओर से जारी एक प्रेस विज्ञप्ति में कहा गया है, "ये ट्रेनें मुख्य रूप से हैदराबाद, सिकंदराबाद और विजयवाड़ा जैसे प्रमुख स्टेशनों से संचालित होंगी।"
पूर्वी मध्य रेलवे चलाएगा 14 ट्रेनें
वहीं पूर्वी मध्य रेलवे ने 14 ट्रेनों को अधिसूचित किया है। ये ट्रेनें बिहार के पटना, गया, दरभंगा और मुजफ्फरपुर जैसे प्रमुख स्टेशनों से होकर गुजरेंगी और कुल 588 फेरे लगाएंगी।" अधिकारियों ने बताया कि पूर्वी रेलवे जोन जो देश के सबसे व्यस्त मार्गों में से एक है, वहां कोलकाता, सियालदह और हावड़ा जैसे भीड़भाड़ वाले स्टेशनों से 24 विशेष ट्रेनें चलाई जाएंगी।
इसके अलावा पश्चिमी रेलवे ने मुंबई, सूरत, वडोदरा जैसे शहरों से 204 फेरे लगाने के लिए 24 विशेष ट्रेनों और दक्षिणी रेलवे ने भी चेन्नई, कोयंबटूर, मदुरै जैसे स्टेशनों से 10 ऐसी ट्रेनें चलाने की तैयारी की है। पूर्वी तट रेलवे से भुवनेश्वर, पुरी और संबलपुर; दक्षिण पूर्व रेलवे से रांची, टाटानगर; उत्तर मध्य रेलवे से प्रयागराज, कानपुर; दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे से बिलासपुर, रायपुर और पश्चिम मध्य रेलवे से भोपाल, कोटा जैसे स्टेशनों को जोड़ने वाली विशेष ट्रेनें चलाई जाएंगी।