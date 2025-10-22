त्योहारी सीजन में रेलवे का खास ऐलान, इस तारीख तक चलाई जाएंगी स्पेशल ट्रेनें; 12000 से ज्यादा फेरे

संक्षेप: रेल मंत्रालय ने बताया है कि त्योहारों के दौरान भारी भीड़ को देखते हुए देश के विभिन्न स्थानों से प्रतिदिन औसतन 196 विशेष रेलगाड़ियां चलाई जा रही हैं।

रेल मंत्रालय ने त्योहारी सीजन में देशवासियों को बड़ा तोहफा दिया है। बुधवार को रेलवे ने 1 अक्टूबर से 30 नवंबर 2025 तक निर्धारित 12,011 रेल यात्राओं (रेलगाड़ियों के फेरों) की सूची जारी की है। इसमें बताया गया है कि त्योहारों के दौरान भारी भीड़ को देखते हुए देश के विभिन्न स्थानों से प्रतिदिन औसतन 196 विशेष रेलगाड़ियां चलाई जा रही हैं। इस कड़ी में 18 अक्टूबर को सबसे अधिक लगभग 280 विशेष रेलगाड़ियों चलाई गईं।

अधिकारियों ने बताया कि मंत्रालय ने सभी उपलब्ध डिब्बों की पहचान करने और उनका उपयोग करने के लिए सभी क्षेत्रों और मंडलों के साथ महीनों तक दिन-रात काम किया ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि यात्री त्योहार मनाने के लिए समय पर अपने गंतव्य तक पहुंच सकें। एक रेलवे अधिकारी ने कहा, ‘‘मरम्मत के लिए भेजे गए डिब्बों समेत लगभग सभी डिब्बों को देश भर के सभी 70 रेलवे मंडलों से उनकी फिटनेस सुनिश्चित करते हुए वापस ले लिया गया, जिससे यात्रियों की आवाजाही के आधार पर 12,011 यात्राएं संभव हो सकें।’’

हालांकि अधिकारियों और रेलवे कार्यकर्ताओं के एक वर्ग ने दावा किया कि सूची में ना केवल कुछ कम दूरी की लोकल ट्रेन शामिल हैं, बल्कि कुछ नियमित ट्रेन का नाम बदलकर पूजा स्पेशल कर दिया गया है ताकि कथित तौर पर आंकड़े बढ़ा-चढ़ाकर पेश किए जा सकें। मध्यप्रदेश के नीमच के एक आरटीआई कार्यकर्ता चंद्रशेखर गौड़ ने बताया, ‘‘‘अप’ ट्रेन संख्या 09721 और ‘डाउन’ ट्रेन संख्या 09722 कई वर्षों से सुपरफास्ट स्पेशल ट्रेन के रूप में प्रतिदिन चलती रही हैं, जो जयपुर और उदयपुर के बीच लगभग 400 किलोमीटर की दूरी तय करती हैं। सूची में अब इस नियमित ट्रेन का नाम बदलकर पूजा स्पेशल कर दिया गया है और इसके 122 फेरे गिने गए हैं।’’

रेलवे ने अपने फैसले का बचाव करते हुए कहा कि पूर्व में स्पेशल के रूप में चलने वाली या त्योहारी सीजन के लिए नई शुरू की गई सभी ट्रेन यात्रियों की सुविधा के लिए चलाई गई हैं। एक वरिष्ठ रेलवे अधिकारी ने कहा, ‘‘मुझे लगता है कि छिटपुट घटनाओं की ओर इशारा करने के बजाय, लोगों को 12 लाख रेलवे कर्मचारियों द्वारा दिन-रात काम किए जा रहे इस विशाल कार्य की सराहना करनी चाहिए।’’