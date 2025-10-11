Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi NewsIndia NewsIndian Railway Station Which Divided between 2 States Navapur Station Bench also in between Two States

Indian Railways: ऐसा रेलवे स्टेशन जो दो राज्यों में बंटा हुआ है, बेंच भी आधी एक राज्य में तो आधी दूसरे

Indian Railway: महाराष्ट्र और गुजरात के बीच में नवापुर रेलवे स्टेशन ऐसा है, जो दोनों राज्यों में बंटा हुआ है। इसमें खास बात यह है कि बेंच भी आधी एक राज्य में है तो उसका दूसरा हिस्सा दूसरे राज्य में।

Madan Tiwari लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्लीSat, 11 Oct 2025 10:25 PM
share Share
Follow Us on
Indian Railways: ऐसा रेलवे स्टेशन जो दो राज्यों में बंटा हुआ है, बेंच भी आधी एक राज्य में तो आधी दूसरे

Indian Railways: भारतीय रेलवे से रोजाना लाखों-करोड़ों लोग यात्रा करते हैं। लोकल ट्रेन से लेकर वंदे भारत जैसी ट्रेनों में यात्रियों को तमाम तरह की सुविधाएं मिलती हैं। भारत में रेल नेटवर्क इतना विशाल है कि लगभग हर जगह आपको ट्रेन की सुविधा जरूर मिल जाएगी। रेलवे से लोगों का जुड़ाव बचपन से ही शुरू हो जाता है। ऐसे में वे इसके बारे में दिलचस्प चीजों को जानने को आतुर रहते हैं।

इसी तरह आज हम आपको एक ऐसे रेलवे स्टेशन के बारे में बताने जा रहे हैं, जो दो राज्यों के बीच में स्थित है। खास बात यह है कि इसमें यात्रियों के बैठने की बेंच भी लगी है, जिसमें आधी बेंच एक राज्य में आती है तो दूसरी दूसरे राज्य में। इस अनोखे रेलवे स्टेशन की तस्वीर समय-समय पर सोशल मीडिया पर वायरल होती रहती है।

इस खास रेलवे स्टेशन का नाम नवापुर रेलवे स्टेशन है। यह महाराष्ट्र और गुजरात राज्य में बंटा हुआ है। स्टेशन में रखी बेंच पर आधे में महाराष्ट्र लिखा है तो आधे में गुजरात लिखा गया है। यह वेस्टर्न रेलवे जोन के अंतर्गत आता है और सूरत-भुसावल रेल लाइन पर स्थित है। महाराष्ट्र के नंदुरबार जिले में रेलवे स्टेशन का आधा हिस्सा है, जबकि आधा हिस्सा गुजरात के तापी जिले में है। यह रेलवे स्टेशन काफी लोकप्रिय है, क्योंकि लोग जाकर यहां तस्वीरें भी खिंचवाते हैं।

रेलवे स्टेशन में हिंदी, अंग्रेजी के अलावा मराठी और गुजराती भाषा में भी अनाउंसमेंट किया जाता है, ताकि लोगों को आसानी से समझ आ सके। इसमें टिकट खिड़की और स्टेशन मास्टर का कमरा भी दोनों अलग-अलग राज्यों में बंटा हुआ है। टिकट खिड़की महाराष्ट्र में है, जबकि स्टेशन मास्टर का दफ्तर गुजरात में स्थित है।

Indian Railways
इंडिया न्यूज़ , विधानसभा चुनाव और आज का मौसम से जुड़ी ताजा खबरें हिंदी में | लेटेस्ट Hindi News, बॉलीवुड न्यूज , बिजनेस न्यूज , क्रिकेट न्यूज पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।