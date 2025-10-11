Indian Railways: ऐसा रेलवे स्टेशन जो दो राज्यों में बंटा हुआ है, बेंच भी आधी एक राज्य में तो आधी दूसरे

Indian Railway: महाराष्ट्र और गुजरात के बीच में नवापुर रेलवे स्टेशन ऐसा है, जो दोनों राज्यों में बंटा हुआ है। इसमें खास बात यह है कि बेंच भी आधी एक राज्य में है तो उसका दूसरा हिस्सा दूसरे राज्य में।

Indian Railways: भारतीय रेलवे से रोजाना लाखों-करोड़ों लोग यात्रा करते हैं। लोकल ट्रेन से लेकर वंदे भारत जैसी ट्रेनों में यात्रियों को तमाम तरह की सुविधाएं मिलती हैं। भारत में रेल नेटवर्क इतना विशाल है कि लगभग हर जगह आपको ट्रेन की सुविधा जरूर मिल जाएगी। रेलवे से लोगों का जुड़ाव बचपन से ही शुरू हो जाता है। ऐसे में वे इसके बारे में दिलचस्प चीजों को जानने को आतुर रहते हैं।

इसी तरह आज हम आपको एक ऐसे रेलवे स्टेशन के बारे में बताने जा रहे हैं, जो दो राज्यों के बीच में स्थित है। खास बात यह है कि इसमें यात्रियों के बैठने की बेंच भी लगी है, जिसमें आधी बेंच एक राज्य में आती है तो दूसरी दूसरे राज्य में। इस अनोखे रेलवे स्टेशन की तस्वीर समय-समय पर सोशल मीडिया पर वायरल होती रहती है।

इस खास रेलवे स्टेशन का नाम नवापुर रेलवे स्टेशन है। यह महाराष्ट्र और गुजरात राज्य में बंटा हुआ है। स्टेशन में रखी बेंच पर आधे में महाराष्ट्र लिखा है तो आधे में गुजरात लिखा गया है। यह वेस्टर्न रेलवे जोन के अंतर्गत आता है और सूरत-भुसावल रेल लाइन पर स्थित है। महाराष्ट्र के नंदुरबार जिले में रेलवे स्टेशन का आधा हिस्सा है, जबकि आधा हिस्सा गुजरात के तापी जिले में है। यह रेलवे स्टेशन काफी लोकप्रिय है, क्योंकि लोग जाकर यहां तस्वीरें भी खिंचवाते हैं।