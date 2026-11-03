चेत जाएं भारत के दुश्मन! समंदर में कोई भी गलती पड़ेगी भारी, भारतीय नौसेना को मिलेंगे 8 नए युद्धपोत

कॉर्वेट युद्धपोत अत्याधुनिक क्षमताओं से लैस होंगे। इसमें उन्नत मिसाइलें, हथियार और सेंसर सूट शामिल हैं, जो उन्हें वायु, सतह और जलमग्न क्षेत्रों में मिशन को अंजाम देने में सक्षम बनाएंगे।

समंदर में भारत के दुश्मनों के लिए बुरी खबर है। रक्षा मंत्रालय ने सोमवार को भारतीय नौसेना के लिए आठ नेक्स्ट जेनरेशन कोरवेट (एनजीसी) यानी जंगी पोतों की खरीद के लिए करार किया है। मंत्रालय ने गार्डन रीच शिपबिल्डर्स एंड इंजीनियर्स लिमिटेड (जीआरएसई) और गोवा शिपयार्ड लिमिटेड (जीएसएल) के साथ 53,866 करोड़ रुपये के दो अनुबंधों पर हस्ताक्षर किए हैं। रक्षा सचिव राजेश कुमार सिंह की मौजूदगी में यह अनुबंध किए गए।

रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने एक्स पर लिखा कि यह भारत के स्वदेशी जहाज निर्माण इकोसिस्टम के लिए बहुत अच्छी खबर है। उन्होंने कहा कि भारतीय नौसेना के लिए नेक्स्ट जनरेशन परियोजना सार्वजनिक क्षेत्र के रक्षा उपक्रमों, निजी शिपयार्डों और एमएसएमई सहित भारतीय औद्योगिक साझेदारों के बीच सहयोग को मजबूत करेगी। इससे भारत के जहाज निर्माण क्षेत्र को एक बड़ा बढ़ावा मिलेगा।

स्वदेशी तौर पर डिजाइन होगा रक्षा मंत्रालय के बयान के अनुसार अनुबंधों के तहत जीआरएसई पांच कार्वेट का निर्माण करेगी, जबकि जीएसएल शेष तीन का निर्माण करेगी। यह परियोजना भारत की स्वदेशी युद्धपोत डिजाइन और निर्माण क्षमताओं में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है।

क्या होते हैं कॉर्वेट युद्धपोत कॉर्वेट अपेक्षाकृत छोटे, तेज और अत्याधुनिक हथियारों से लैस युद्धपोत होते हैं। इनका इस्तेमाल समुद्री निगरानी, दुश्मन की पनडुब्बियों और जहाजों से मुकाबले, तटीय सुरक्षा के लिए होता है। ये फ्रिगेट और विध्वंसक युद्धपोतों की तुलना में छोटे होते हैं।

ये होंगी विशेषताएं एनजीसी अत्याधुनिक क्षमताओं से लैस होंगे, जिनमें उन्नत मिसाइलें, हथियार और सेंसर सूट शामिल हैं, जो उन्हें वायु, सतह और जलमग्न क्षेत्रों में मिशन को अंजाम देने में सक्षम बनाएंगे। इन जहाजों के शामिल होने से भारतीय नौसेना की संचालन क्षमता में उल्लेखनीय वृद्धि होगी।