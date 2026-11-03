मुंबई से 3000 किमी दूर नौसेना का बड़ा ऑपरेशन, समुद्री लुटेरों से बचाए 20 लोग
भारतीय नौसेना ने मुंबई से 3000 किमी से अधिक दूर अरब सागर में बड़ा रेस्क्यू ऑपरेशन चलाकर हथियारबंद समुद्री लुटेरों के कब्जे से 20 लोगों को बचाया। 48 घंटे तक चले इस अभियान में INS Kolkata ने अहम भूमिका निभाई।
भारतीय नौसेना ने अरब सागर में बड़ी कार्रवाई करते हुए हथियारबंद समुद्री लुटेरों के कब्जे से मछली पकड़ने वाले जहाज के सभी 20 चालक दल के सदस्यों को सुरक्षित बचा लिया। यह ऑपरेशन करीब 48 घंटे तक चला। समुद्री लुटेरों ने ‘अजिनी’ नाम के इस जहाज को मुंबई से 3000 किलोमीटर से अधिक दूर अपने कब्जे में ले लिया था।
इस अभियान में भारतीय वायुसेना ने भी नौसेना की मदद की। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने इस संयुक्त अभियान की सराहना करते हुए कहा कि नौसेना ने बेहद समन्वित तरीके से कार्रवाई को अंजाम दिया और समुद्री सुरक्षा के प्रति अपनी तत्परता दिखाई।
नौसेना ने कैसे चलाया 48 घंटे का ऑपरेशन?
भारतीय नौसेना ने अरब सागर में हथियारबंद समुद्री लुटेरों के खिलाफ अभियान चलाकर जहाज और उसके चालक दल को सुरक्षित छुड़ाया। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के मुताबिक, इस अभियान में नौसेना ने तेजी से कार्रवाई करते हुए जहाज और चालक दल का पता लगाया, लुटेरों को रोका और सभी लोगों को सुरक्षित मुक्त कराया।
राजनाथ सिंह ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर इस अभियान से जुड़ी एक तस्वीर भी शेयर की। इसमें नौसेना का विध्वंसक युद्धपोत आईएनएस कोलकाता जहाज के पास तैनात दिखाई दे रहा है। तस्वीर में भारी हथियारों से लैस कमांडो मछली पकड़ने वाले जहाज के डेक पर बैठे संदिग्ध समुद्री लुटेरों की निगरानी करते नजर आ रहे हैं। जहाज पर जब्त किए गए हथियारों का बड़ा जखीरा भी दिखाई दिया।
राजनाथ सिंह ने नौसेना की तारीफ में क्या कहा?
रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भारतीय नौसेना की कार्रवाई को उसकी उच्च परिचालन तत्परता और समुद्री खतरों से निपटने की क्षमता का प्रमाण बताया। उन्होंने कहा कि भारी हथियारों से लैस समुद्री लुटेरों से चालक दल और जहाज को सुरक्षित छुड़ाना, साथ ही भारतीय वायुसेना की समय पर मिली मदद, नौसेना की क्षेत्र में किसी भी समुद्री खतरे का निर्णायक जवाब देने की क्षमता को दर्शाता है।
राजनाथ सिंह ने कहा कि भारतीय नौसेना के बहादुर जवानों ने एक बार फिर यह साबित किया है कि भारत हिंद महासागर क्षेत्र में लोगों की जान बचाने, समुद्री सुरक्षा बनाए रखने और स्थिरता सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने कहा कि भारत सुरक्षित समुद्री मार्गों और मुक्त, खुले एवं सुरक्षित हिंद महासागर क्षेत्र को सुनिश्चित करने के अपने संकल्प पर कायम है।
2024 में भी आईएनएस कोलकाता ने किया था बड़ा अभियान
रिपोर्ट के मुताबिक, सोमवार को चलाया गया यह अभियान नौसेना के मार्च 2024 में किए गए बड़े समुद्री डकैती विरोधी अभियान से भी अधिक दूरी पर चलाया गया। मार्च 2024 में आईएनएस कोलकाता ने भारतीय तट से करीब 2600 किलोमीटर दूर समुद्री लुटेरों के जहाज एमवी रुएन को रोका था।
समुद्री सुरक्षा के लिए 10 से ज्यादा युद्धपोत तैनात
भारतीय नौसेना ने समुद्री डकैती रोकने और क्षेत्रीय सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए 10 से अधिक युद्धपोत तैनात किए हैं। ये युद्धपोत ऑपरेशन संकल्प जैसे अभियानों के तहत अरब सागर, अदन की खाड़ी और अफ्रीका के पूर्वी तट पर गश्त करते हैं।
रिपोर्ट के अनुसार, भारतीय नौसेना समुद्री सुरक्षा को मजबूत करने के लिए क्षेत्रीय और क्षेत्र से बाहर की नौसेनाओं तथा समुद्री सुरक्षा बलों के साथ भी लगातार संपर्क और सहयोग कर रही है। नौसेना ने वर्ष 2008 से अदन की खाड़ी और अफ्रीका के पूर्वी तट पर समुद्री डकैती रोकने के लिए अपने जहाजों की तैनाती कर रखी है।
लेखक के बारे मेंAmit Kumar
डिजिटल पत्रकारिता की बदलती लहरों के बीच समाचारों की तह तक जाने की ललक अमित कुमार को इस क्षेत्र में खींच लाई। समकालीन राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय राजनीति पर पैनी नजर रखने के साथ-साथ अमित को जटिल विषयों के गूढ़ विश्लेषण में गहरी रुचि है। उत्तर प्रदेश के बरेली जिले के रहने वाले अमित को मीडिया जगत में एक दशक का अनुभव है। वे पिछले 4 वर्षों से लाइव हिन्दुस्तान में अपनी सेवाएं दे रहे हैं।
अमित न केवल समाचारों के त्वरित प्रकाशन में माहिर हैं, बल्कि वे खबरों के पीछे छिपे 'क्यों' और 'कैसे' को विस्तार से समझाने वाले एक्सप्लेनर लिखने में भी विशेष रुचि रखते हैं। डिजिटल पत्रकारिता के नए आयामों, जैसे कि कीवर्ड रिसर्च, ट्रेंड एनालिसिस और एआई-असिस्टेड कंटेंट ऑप्टिमाइजेशन को वे बखूबी समझते हैं। उनकी पत्रकारिता की नींव 'फैक्ट-चेकिंग' और सत्यापन पर टिकी है। एक मल्टीमीडिया पत्रकार के तौर पर अमित का सफर देश के प्रतिष्ठित संस्थानों के साथ रहा है। उन्होंने अमर उजाला, वन इंडिया, इंडिया टीवी और जी न्यूज जैसे बड़े मीडिया घरानों के साथ काम किया है।
अमित ने देश के प्रतिष्ठित भारतीय जनसंचार संस्थान (IIMC), दिल्ली से हिंदी पत्रकारिता में पीजी डिप्लोमा और गुरु जम्भेश्वर विश्वविद्यालय से जनसंचार में मास्टर डिग्री हासिल की है। उन्होंने यूनिसेफ और ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों से हेल्थ जर्नलिज्म का सर्टिफिकेशन भी प्राप्त किया है। एआई-असिस्टेड कंटेंट ऑप्टिमाइजेशन और एडिटोरियल प्लानिंग में उनकी विशेषज्ञता उन्हें आज के आधुनिक न्यूज रूम के लिए एक अनिवार्य स्तंभ बनाती है। पेशेवर जीवन से इतर, अमित एक जुनूनी घुमक्कड़ हैं जिन्हें हार्डकोर ट्रेकिंग और फोटोग्राफी का शौक है, साथ ही वे ऐतिहासिक और वास्तविक जीवन पर आधारित सिनेमा देखने के भी शौकीन हैं।और पढ़ें