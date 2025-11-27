ऑपरेशन सिंदूर के बाद दुनियाभर से हथियार खरीद रहा पाकिस्तान, चीन भी बड़ा खतरा: नौसेना अधिकारी

संक्षेप: भारतीय नौसेना अधिकारी ने कहा कि पाकिस्तान अपने नागरिकों के आर्थिक हालात की परवाह किए बिना बड़े पैमाने पर हथियार खरीद अभियानों में जुटा है। यह पूरे उपमहाद्वीप के लिए चिंता का विषय है।

भारतीय नौसेना के वरिष्ठ अधिकारी वाइस-एडमिरल के. स्वामीनाथन ने बुधवार को कहा कि ऑपरेशन सिंदूर के बाद पाकिस्तान जिस तरह दुनिया भर से हथियार और गोला-बारूद खरीद रहा है, वह पूरे उपमहाद्वीप के लिए चिंता का विषय है। साथ ही, चीन की लगातार बढ़ती सैन्य उपस्थिति और आक्रामकता भारत की सुरक्षा चुनौतियों को और गंभीर बना रही है। मुंबई स्थित पश्चिमी नौसैनिक कमान के प्रमुख वाइस-एडमिरल स्वामीनाथन एक सुरक्षा सम्मेलन में बोल रहे थे, जिसे ब्रम्हा रिसर्च फाउंडेशन ने आयोजित किया।

चीनी नौसेना दुनिया की सबसे बड़ी नौसेना वाइस-एडमिरल ने कहा कि चीन की नौसेना पिछले दस वर्षों में इतनी तेजी से बढ़ी है कि उसने अकेले उसी अवधि में भारतीय नौसेना के बराबर जहाज अपने बेड़े में शामिल कर लिए हैं। उन्होंने कहा- चीनी नौसेना दुनिया की सबसे बड़ी नौसेना बन चुकी है और उसका विस्तार अभूतपूर्व गति से हो रहा है। उन्होंने यह भी बताया कि चीन लगातार भारतीय महासागर क्षेत्र (IOR) में 5 से 8 जहाज तैनात रखता है, जिनमें युद्धपोत, रिसर्च वेसल, सैटेलाइट ट्रैकिंग शिप और मछली पकड़ने वाले जहाज शामिल हैं।

चीन द्वारा हाल ही में अपने तीसरे एयरक्राफ्ट कैरियर 'फुजियान' की तैनाती तथा पांचवीं और छठी पीढ़ी के लड़ाकू विमान प्रदर्शित करना उसकी वैश्विक रणनीतिक महत्वाकांक्षाओं का हिस्सा है।

ऑपरेशन सिंदूर ने भारत-पाक संबंधों की 'नई हकीकत' स्वामीनाथन ने कहा कि अप्रैल में पहलगाम आतंकी हमले के बाद भारत द्वारा 7-10 मई के बीच चलाया गया ऑपरेशन सिंदूर एक ऐतिहासिक मोड़ साबित हुआ है। उन्होंने कहा- यह ऑपरेशन भारत और पाकिस्तान के बीच कई हकीकत की स्थापना करता है। अब भारत अपनी पसंद के समय और स्थान पर निर्णायक प्रतिक्रिया देगा और किसी भी परमाणु ब्लैकमेल को स्वीकार नहीं करेगा।

ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भारतीय सैन्य बलों ने पाकिस्तान और पीओके के कई आतंकवादी ठिकानों तथा पाकिस्तान के कई एयरबेस पर सटीक और समन्वित हमले किए।

पाकिस्तान आर्थिक संकट के बीच बढ़-चढ़ कर खरीद रहा हथियार वाइस-एडमिरल स्वामीनाथन ने चेताया कि पाकिस्तान की सेना दुनिया भर में हथियार खरीदने में लगी है, जबकि उसके देश की अर्थव्यवस्था बदहाली से गुजर रही है। उन्होंने कहा- पाकिस्तान अपने नागरिकों के आर्थिक हालात की परवाह किए बिना बड़े पैमाने पर हथियार खरीद अभियानों में जुटा है। यह पूरे उपमहाद्वीप के लिए चिंता का विषय है। उन्होंने आगे कहा कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पाकिस्तान-चीन की खुली मिलीभगत सामने आई, जिसका पहले केवल अंदेशा था।

तुर्की का उभरता समर्थन भी नई चुनौती वाइस-एडमिरल ने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान तुर्की का पाकिस्तान के समर्थन में सामने आना एक नया और चिंताजनक पहलू है। उन्होंने कहा कि हम पहले भी तुर्की की भूमिका को लेकर सजग थे, लेकिन जिस तरह वह खुलकर सामने आया, वह चौंकाने वाला था।

ऑपरेशन में तीनों सेनाओं की शानदार तालमेल भरी भूमिका सम्मेलन में शामिल इंटीग्रेटेड डिफेंस स्टाफ (ऑपरेशंस) के डिप्टी चीफ एयर मार्शल राकेश सिन्हा ने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर ने तीनों सेनाओं- थल, जल और वायु के बीच अभूतपूर्व तालमेल को प्रदर्शित किया। उन्होंने कहा कि भारतीय वायुसेना ने लंबी दूरी तक सटीक निशाने वाली कार्रवाई कर अपनी रणनीतिक क्षमता दिखाई, लेकिन इस अभियान की सफलता का आधार एपेक्स स्तर पर संयुक्त योजना थी, जिसने पाकिस्तान को हैरान कर दिया।