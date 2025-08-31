समुद्र में युद्ध क्षमताओं को बढ़ाने में जुटी नौसेना, 2 पनडुब्बी सौदों पर भारत जल्द कर सकता है करार

दूसरा बड़ा सौदा 6 डीजल-इलेक्ट्रिक स्टील्थ पनडुब्बियों के निर्माण का है, जिसकी अनुमानित लागत 65 हजार करोड़ रुपये है। एक सूत्र ने बताया, 'हमें उम्मीद है कि अगले साल के मध्य तक दोनों सौदों को अंतिम रूप दे दिया जाएगा।'

चीन की बढ़ती नौसैना ताकत के मद्देनजर भारत अपनी समुद्री युद्ध क्षमताओं को बढ़ाने में लगा है। इसके लिए अगले साल के मध्य तक 1 लाख करोड़ रुपये से अधिक के दो बड़े पनडुब्बी सौदों को अंतिम रूप दे सकता है। आधिकारिक सूत्रों ने रविवार को यह जानकारी दी। पहला सौदा तीन स्कॉर्पीन क्लास पनडुब्बियों के लिए है, जिनका निर्माण मझगांव डॉक लिमिटेड (MDL) और फ्रांस की रक्षा कंपनी नेवल ग्रुप मिलकर करेंगे। रक्षा मंत्रालय ने करीब 36,000 करोड़ रुपये के इस सौदे को दो साल पहले मंजूरी दे दी थी, लेकिन तकनीकी और वित्तीय शर्तों को लेकर बातचीत में देरी हुई है।

दूसरा बड़ा सौदा 6 डीजल-इलेक्ट्रिक स्टील्थ पनडुब्बियों के निर्माण का है, जिसकी अनुमानित लागत 65 हजार करोड़ रुपये है। एक सूत्र ने बताया, 'हमें उम्मीद है कि अगले साल के मध्य तक दोनों सौदों को अंतिम रूप दे दिया जाएगा।' जर्मनी के प्रमुख जहाज निर्माता थिसेनक्रुप मरीन सिस्टम्स (TKMS) ने इस प्रोजेक्ट के लिए मझगांव डॉक शिपबिल्डर्स लिमिटेड के साथ साझेदारी की है। सूत्रों ने बताया कि सौदे की लागत पर बातचीत जल्द ही शुरू होगी और करार पूरा होने में पूरी प्रक्रिया में 6 से 9 महीने लग सकते हैं।