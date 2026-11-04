क्या है INS ब्रह्मपुत्र हादसा...जिसमें नेवी को लगा था 6 हजार करोड़ झटका, अब होगा दो अधिकारियों का कोर्ट मार्शल
इस मामले ने जुलाई 2024 में हुए उस हादसे को एक बार फिर चर्चा में ला दिया है। उस समय मरम्मत के लिए मुंबई के नौसेना डॉकयार्ड में खड़े वॉरशिफ INS ब्रह्मपुत्र में आग लग गई थी। इसके बाद जहाज को बचाने के लिए बड़े स्तर पर रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया गया था। इस हादसे के दौरान एक नौसैनिक की जान चली गई थी
मुंबई के नेवल डॉकयार्ड में भारतीय नौसेना का वॉरशिप INS ब्रह्मपुत्र के पलटने की घटना के बाद नौसेना ने दो अधिकारियों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की जा रही है। INS ब्रह्मपुत्र के पलटने की घटना के करीब दो साल बाद नौसेना ने दो अधिकारियों के खिलाफ कोर्ट मार्शल की कार्रवाई शुरू कर दी है। इस घटना में शिप के कमांडिंग ऑफिसर (कैप्टन) और ऑफिसर ऑफ द डे (लेफ्टिनेंट कमांडर), दोनों अधिकारियों पर ड्यूटी के दौरान लापरवाही बरतने का आरोप है। बता दें कि, INS ब्रह्मपुत्र एक ऐसा युद्धपोत है, जो दुश्मन की मिसाइलों को निशाना बनाने में सक्षम है।
एक नौसैनिक की हो गई थी मौत
मुंबई के नौसेना डॉकयार्ड में मरम्मत के दौरान वॉरशिप INS ब्रह्मपुत्र हादसे में एक नौसैनिक की मौत हो गई थी, जबकि युद्धपोत को काफी नुकसान पहुंचा था। यह कार्रवाई 12 अक्टूबर को मुंबई में शुरू हुई। जिन दो अधिकारियों के खिलाफ आरोप तय किए गए हैं, उनमें जहाज के कमांडिंग ऑफिसर कैप्टन और हादसे वाले दिन ड्यूटी पर तैनात लेफ्टिनेंट कमांडर शामिल हैं। अब कोर्ट मार्शल की प्रक्रिया के तहत दोनों अधिकारियों के खिलाफ इन आरोपों की सुनवाई की जाएगी
सैन्य अदालत अब इस मामले में आरोपों की सुनवाई करेगी। अगर दोनों अधिकारी दोषी पाए जाते हैं, तो उन्हें फटकार लगाई जा सकती है, उनकी रैंक कम किया जा सकता है या दो साल तक की जेल की सजा हो सकती है।
दो साल पहले हुआ था हादसा
इस मामले ने जुलाई 2024 में हुए उस हादसे को एक बार फिर चर्चा में ला दिया है। उस समय मरम्मत के लिए मुंबई के नौसेना डॉकयार्ड में खड़े वॉरशिफ INS ब्रह्मपुत्र में आग लग गई थी। इसके बाद जहाज को बचाने के लिए बड़े स्तर पर रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया गया था। इस हादसे के दौरान जहाज पलट गया था और एक नौसैनिक की जान चली गई थी। भारतीय नौसेना के एक प्रवक्ता ने कहा, "हादसे के कारणों का पता लगाना, जिम्मेदार लोगों की जवाबदेही तय करना और भविष्य में ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए जरूरी सुरक्षा उपाय करना बेहद जरूरी है।"
आग लगने के बाद पलट गया था वॉरशिप
यह हादसा 21 जुलाई 2024 को हुआ था। उस समय मुंबई के नौसेना डॉकयार्ड में वॉरशिप INS ब्रह्मपुत्र की मरम्मत का काम चल रहा था। इसी दौरान जहाज में अचानक आग लग गई। आग बुझाने के लिए दमकलकर्मियों ने जहाज के अंदर काफी में पानी डाला। इससे जहाज का बैलेंस बिगड़ गया और वह बंदरगाह की तरफ झुकने लगा। देखते ही देखते युद्धपोत एक तरफ पलट गया। हादसे के दौरान जहाज पर मौजूद ज्यादातर नौसैनिक सुरक्षित बाहर निकलने में कामयाब रहे। कुछ नौसैनिकों को अपनी जान बचाने के लिए पानी में कूदकर तैरते हुए सुरक्षित जगह तक पहुंचना पड़ा। हालांकि, रेस्क्यू ऑपरेशन के दौरान नौसेना के लीडिंग सीमैन सितेंद्र सिंह लापता हो गए थे। बाद में उनकी मौत की पुष्टि हुई। इस हादसे में युद्धपोत को भी भारी नुकसान पहुंचा था।
अभी तक चल रहा है काम
हादसे के बाद शिप को इतना ज्यादा नुकसान पहुंचा था कि शुरुआत में यह भी साफ नहीं था कि इसे दोबारा समुद्र में उतारा जा सकेगा या नहीं। भारतीय नौसेना ने जहाज को फिर से सीधा करने के लिए लंबा ऑपरेशन चलाया, जिसमें कई महीने लग गए। इसके बाद वॉरशिप की मरम्मत और उसे दोबारा तैयार करने का काम शुरू किया गया। फिलहाल INS ब्रह्मपुत्र की टेस्टिंग चल रही है। अधिकारियों के मुताबिक, इसे अभी तक आधिकारिक तौर पर दोबारा नौसेना की सेवा में शामिल नहीं किया गया है। उम्मीद है कि अगले साल तक यह समुद्र के लिए तैयार हो जाएगा।
6 हजार करोड़ की लागत
INS ब्रह्मपुत्र भारतीय नौसेना के स्वदेशी निर्देशित मिसाइल वॉरशिप क्लास का पहला जहाज है। इसे कोलकाता की गार्डन रीच शिपबिल्डर्स एंड इंजीनियर्स (जीआरएसई) कंपनी ने बनाया था। अप्रैल 2000 में इसे भारतीय नौसेना के बेड़े में शामिल किया गया था। इस वॉरशिप का वजन करीब 3,850 टन है। इसकी लंबाई 125 मीटर और चौड़ाई 16 मीटर है। इस पर लगभग 370 नौसैनिक तैनात रहते हैं, जिनमें करीब 40 अधिकारी शामिल हैं। बता दें कि, INS ब्रह्मपुत्र को बनाने में 6 हजार करोड़ की लागत आई थी।
लेखक के बारे मेंRajat Kumar
रजत कुमार, बीते आठ सालों से पत्रकारिता कर रहा हूं। मैंने, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय से ग्रेजुएशन की है और भारतीय जनसंचार संस्थान (IIMC) से पत्रकारिता में पीजी डिप्लोमा किया है। अपने आठ साल के पत्रकारिता करियर में मैंने, प्रभात खबर, इंडिया टुडे और मनीकंट्रोल के डिजिटल प्लेटफॉर्म के साथ काम किया है। फिलहाल, लाइव हिंदुस्तान के साथ अपने पत्रकारिता के सफर को आगे बढ़ा रहा हूं।
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