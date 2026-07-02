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भारतीय नौसेना का फिर दिखा दम, समुद्री डकैतों को यूं खदेड़ा; बचाई 'क्रिटिकल' खेप

Pramod Praveen एएनआई, मुंबई
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बुधवार की रात अदन की खाड़ी में भारतीय नौसेना के युद्धपोत INS त्रिकंद ने समुद्री डकैती की एक कोशिश को फिर नाकाम कर दिया और लुटेरों को खदेड़ दिया। 

भारतीय नौसेना का फिर दिखा दम, समुद्री डकैतों को यूं खदेड़ा; बचाई 'क्रिटिकल' खेप

समंदर के सुल्तान कहे जाने वाले भारतीय नौसेना के जांबाजों ने एक बार फिर दुनिया को अपनी ताकत का लोहा मनवाया है। बुधवार (01 जुलाई) की रात अदन की खाड़ी में भारतीय युद्धपोत INS त्रिकंड (INS Trikand) ने समुद्री लुटेरों के एक दुस्साहसी प्रयास को न केवल नाकाम किया, बल्कि उन्हें दुम दबाकर भागने पर मजबूर कर दिया। सूत्रों के मुताबिक, बुधवार रात भारतीय नौसेना ने अदन की खाड़ी में समुद्री डकैती की कोशिश को तब नाकाम कर दिया जब, भारत के लिए जरूरी सामान ले जा रहे एक कमर्शियल जहाज से मदद की गुहार (डिस्ट्रेस कॉल) मिलने पर युद्धपोत INS त्रिकंड ने तुरंत कार्रवाई की।

बुधवार की रात अदन की खाड़ी में जिस जहाज (MV गोल्डन आर्सेनल) पर समुद्री डाकुओं ने हमला बोला था, उसमें एक भारतीय क्रू मेंबर भी मौजूद था। सूत्रों के हवाले से ANI की रिपोर्ट में कहा गया है कि क्रू मेंबर्स ने लुटेरों की हरकत देखते ही तुरंत एंटी-पायरेसी प्रोटोकॉल लागू कर दिया और वे सभी एक तय सुरक्षित कमरे में बंद हो गए। इसके साथ ही उनलोगों ने आननफानन में आपातकालीन संचार तंत्र के जरिए अधिकारियों को अलर्ट किया। खतरे कीा अलर्ट मिलते ही उस इलाके में तैनात INS त्रिकंड नेउस पर तुरंत प्रतिक्रिया दी और कमर्शियल जहाज की ओर तेजी से बढ़ा।

जहाज को कोई नुकसान पहुँचने की खबर नहीं

सूत्रों ने बताया कि जैसे ही भारतीय नौसेना का युद्धपोत लुटेरों से प्रभावित जहाज के करीब पहुंचा, संदिग्ध समुद्री लुटेरे जहाज पर कब्जा करने से पहले ही वहाँ से दुम दबाकर भाग खड़े हुए। इस घटना के बाद, भारतीय नौ सेना के मरीन कमांडो (मार्कोस) MV गोल्डन आर्सेनल पर पहुँचे और पूरी तरह से जाँच-पड़ताल (सैनिटाइज़ेशन ऑपरेशन) की ताकि यह पक्का किया जा सके कि जहाज सुरक्षित है और वहाँ कोई खतरा नहीं बचा है। MORCOS ने इसके बाद जहाज को सुरक्षित घोषित कर दिया। ANI के सूत्रों ने बताया कि MV गोल्डन आर्सेनल भारत के लिए ज़रूरी सामान ले जा रहा था। क्रू को कोई चोट लगने या जहाज़ को कोई नुकसान पहुँचने की तुरंत कोई खबर नहीं मिल सकी है।

सबसे व्यस्त समुद्री व्यापार मार्गों में एक अदन की खाड़ी

बता दें कि अदन की खाड़ी दुनिया के सबसे व्यस्त समुद्री व्यापार मार्गों में से एक है और 'हॉर्न ऑफ़ अफ्रीका' के पास होने के कारण यहाँ लंबे समय से समुद्री डकैती की घटनाएँ होती रही हैं। भारतीय नौसेना ने इस इलाके में लगातार अपनी मौजूदगी बनाए रखी है और कमर्शियल जहाज़ों की सुरक्षा और समुद्री डकैती के खतरों से निपटने के लिए अपने मुख्य युद्धपोत तैनात किए हैं।

नेवी ने पिछले दो सालों में कई ऑपरेशन किए

यह हालिया ऑपरेशन उन एंटी-पायरेसी मिशनों की कड़ी में एक और कदम है, जिन्हें भारतीय नौसेना ने पिछले दो सालों में अरब सागर और अदन की खाड़ी में भारतीय नाविकों और इस इलाके से गुज़रने वाले कमर्शियल जहाज़ों की सुरक्षा के लिए चलाया है। पिछले दो वर्षों से भारतीय नौसेना अरब सागर और अदन की खाड़ी में अग्रिम पंक्ति के युद्धपोतों को तैनात कर लगातार समुद्री लुटेरों के दांत खट्टे कर रही है

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लेखक के बारे में

Pramod Praveen

प्रमोद कुमार प्रवीण देश-विदेश की समसामयिक घटनाओं और राजनीतिक हलचलों पर चिंतन-मंथन करने वाले और पैनी पकड़ रखने वाले हैं। ईटीवी से पत्रकारिता में करियर की शुरुआत की। कुल करीब दो दशक का इलेक्ट्रॉनिक, प्रिंट और डिजिटल मीडिया में काम करने का अनुभव रखते हैं। संप्रति लाइव हिन्दुस्तान में विगत तीन से ज्यादा वर्षों से समाचार संपादक के तौर पर कार्यरत हैं और अमूमन सांध्यकालीन पारी में बहुआयामी पत्रकारीय भूमिका का निर्वहन कर रहे हैं। हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप से पहले NDTV, जनसत्ता, ईटीवी, इंडिया न्यूज, फोकस न्यूज, साधना न्यूज और ईटीवी में कार्य करने का अनुभव है। कई संस्थानों में सियासी किस्सों का स्तंभकार और लेखक रहे हैं। विश्वविद्यालय स्तर से लेकर कई अकादमिक, शैक्षणिक और सामाजिक संगठनों द्वारा विभिन्न मंचों पर अकादमिक और पत्रकारिता में उल्लेखनीय योगदान के लिए सम्मानित भी हुए हैं। रुचियों में फिल्में देखना और पढ़ना-पढ़ाना पसंद, सामाजिक और जनसरोकार के कार्यों में भी रुचि है।

अकादमिक योग्यता: भूगोल में जलवायु परिवर्तन जैसे गंभीर और संवेदनशील विषय पर पीएचडी उपाधिधारक हैं। इसके साथ ही पत्रकारिता एवं जनसंचार में स्नातकोत्तर भी हैं। पीएचडी शोध का विषय- 'मध्य गंगा घाटी में जलवायु परिवर्तन-एक भौगोलिक अध्ययन' रहा है। शोध के दौरान करीब दर्जन भर राष्ट्रीय और अंततराष्ट्रीय सम्मेलनों में शोध पत्र पढ़ने और प्रस्तुत करने का अनुभव है। भारतीय विज्ञान कांग्रेस में भी शोध पोस्टर प्रदर्शनी का चयन हो चुका है। शोध पर आधारित एक पुस्तक के लेखक हैं। पुस्तक का नाम 'मध्य गंगा घाटी में जलवायु परिवर्तन' है। पत्रकारिता में आने से पहले महाविद्यालय स्तर पर शिक्षण कार्य भी कर चुके हैं।

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