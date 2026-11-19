भारत की नौसेना ने बीते कुछ सालों में आधुनिकीकरण पर जोर दिया है। इस कड़ी में नौसेना की बराक मिसाइलों के अपग्रेडेशन के लिए भारत ने इजरायल के साथ 211 मिलियन डॉलर के समझौते पर किए साइन किए हैं

भारत की नौसेना के आगे दुश्मनों का कोई हथकंडा अब काम नहीं आयेगा। भारत ने इसकी तैयारी को और मजबूत कर लिया है। हाल ही में भारत ने इजरायली एजेंसी के साथ एक अहम डील की है। इसके तहत नौसेना के बेड़े के जहाजों को अपग्रेड किया जाएगा। अपग्रेड के पूरा होना पर ऐसे जहाज दुनिया के किसी भी हमले को नाकाम करने में कामयाब होंगे।

दरअसल भारतीय नौसेना के जहाजों पर तैनात 'बराक पॉइंट डिफेंस मिसाइल सिस्टम' के अपग्रेडेशन और प्रबंधन के लिए इजरायल एयरोस्पेस इंडस्ट्रीज के साथ एक समझौता किया है। यह डील करीब 211.48 मिलियन डॉलर यानी 1,976 करोड़ रुपये की है। रक्षा मंत्रालय ने बुधवार को एक बयान में इसकी जानकारी दी है। रक्षा मंत्रालय के बयान के मुताबिक इस कॉन्ट्रैक्ट पर बुधवार को नई दिल्ली में रक्षा सचिव राजेश कुमार सिंह की उपस्थिति में साइन किया गया।

अधिकारियों के मुताबिक इस मिसाइल सिस्टम के अपग्रेड का उद्देश्य जहाजों पर मौजूद एयर डिफेंस सिस्टम की क्षमताओं को बढ़ाना है। साथ ही इसके तहत मिसाइलों या ऐसे अन्य लक्षित हमलों से जहाजों के डिफेंस को भी मजबूत किया जाएगा। इससे भारतीय नौसेना की क्षमता और बढ़ जाएगी।

क्या-क्या करेगा इजरायल? कॉन्ट्रैक्ट के तहत इजरायली कंपनी सिस्टम के हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर में सुधार लाने की कोशिश करेगी। साथ ही तकनीकी समस्याओं को भी दूर करने में मदद करेगी। इसके अलावा नौसेना की पॉइंट-डिफेंस क्षमताओं की रेंज और प्रभावशीलता में भी सुधार होगा। इससे यह सुनिश्चित होगा कि नौसेना के जहाज खतरों का मुकाबला करने के लिए पूरी तरह तैयार रहें।

नौसेना में शामिल होंगे 8 जंगी पोत इस बीच रक्षा मंत्रालय ने इस महीने की शुरुआत में नौसेना के लिए आठ नेक्स्ट जेनरेशन कॉर्वेट (एनजीसी) यानी जंगी पोतों की खरीद के लिए भी करार किया है। मंत्रालय ने गार्डन रीच शिपबिल्डर्स एंड इंजीनियर्स लिमिटेड (जीआरएसई) और गोवा शिपयार्ड लिमिटेड (जीएसएल) के साथ 53,866 करोड़ रुपये के दो कॉन्ट्रैक्ट पर हस्ताक्षर किए हैं। रक्षा मंत्रालय के बयान के अनुसार अनुबंधों के तहत जीआरएसई पांच कार्वेट का निर्माण करेगी, जबकि जीएसएल शेष तीन बनाएगी।