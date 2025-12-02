Hindi NewsIndia NewsIndian Navy combat ready while the Pakistanis remain confined to the port Navy Chief
समंदर में हावी भारतीय नौसेना, पोर्ट पर ही दुबके रहे पाकिस्तानी; ऑपरेशन सिंदूर पर बोले नेवी चीफ
संक्षेप:
भारतीय नौसेना प्रमुख ऐडमिरल दिनेश त्रिपाठी ने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर के बाद से पाकिस्तानी नौसेना इतने खौफ में है कि वह अपने पोर्ट्स पर ही दुबकी है। उन्होंने कहा कि अरब सागर में भारतीय नौसेना एकदम हावी है।
Tue, 2 Dec 2025 12:18 PMAnkit Ojha लाइव हिन्दुस्तान
ऑपरेशन सिंदूर के बाद से पाकिस्तान अंतरराष्ट्रीय मंचों पर जिस तरह बौखलाया नजर आता है उससे उसकी सेना का खौफ साफ नजर आता है। भारतीय नौसेना प्रमुख ऐडमिरल दिनेश त्रिपाठी ने कहा कि पिछले 7-8 महीनों से पश्चिमी अरब सागर में भारतीय नौसेना एकदम हावी हो गई है। भारत की तैयारियों को देखकर पाकिस्तानी सेना पाकिस्तानी नौसेना डरी हुई है। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भी पाकिस्तानी नौसेना अपने बंदरगाहों में ही दुबकी हुई थी। ऐडमिरल त्रिपाठी ने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर आतंक के खिलाफ ऐसा अभियान है जो कि अभी खत्म नहीं हुआ है।
बता दें कि पहलगाम में आतंकी हमले के बाद भारतीय सेना ने पाकिस्तान में कम से कम 9 आतंकी ठिकानों को निशाना बनाया था। इसके बाद बौखलाए पाकिस्तान ने मिसाइल हमले शुरू कर दिए जो कि नाकाम साबित हुए। जवाब में भारतीय सेना ने उसके कई एयरबेस तबाह कर डाले।
