Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

नहीं आएगी कोई आंच, चीन-पाकिस्तान की किसी भी चुनौती के लिए तैयार; थिएटर कमांड पर बोले नेवी चीफ

Niteesh Kumar लाइव हिन्दुस्तान
share

एडमिरल त्रिपाठी ने आत्मनिर्भरता पर विशेष जोर देते हुए कहा कि भारतीय नौसेना अब खरीदार नौसेना से निर्माता नौसेना बन चुकी है। वर्तमान में निर्माणाधीन सभी 45 युद्धपोत भारतीय शिपयार्ड में बनाए जा रहे हैं। 

नहीं आएगी कोई आंच, चीन-पाकिस्तान की किसी भी चुनौती के लिए तैयार; थिएटर कमांड पर बोले नेवी चीफ

भारतीय नौसेना प्रमुख एडमिरल दिनेश के. त्रिपाठी ने देश की समुद्री सीमा सुरक्षा को लेकर बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि भारतीय नौसेना चीन और पाकिस्तान से आने वाली किसी भी दो मोर्चे की चुनौती का सामना करने के लिए पूरी तरह तैयार है। उन्होंने कहा कि नौसेना ने समुद्री निगरानी नेटवर्क, पानी के नीचे की निगरानी प्रणाली, एंटी-सबमरीन वॉरफेयर क्षमताओं और नेटवर्क-केंद्रित ऑपरेशन को काफी मजबूत किया है। भारतीय महासागर क्षेत्र (IOR) में बढ़ती रणनीतिक प्रतिस्पर्धा और अतिरिक्त क्षेत्रीय शक्तियों की मौजूदगी को देखते हुए नौसेना अपनी क्षमताओं को लगातार बढ़ा रही है।

ये भी पढ़ें:अभिषेक बनर्जी पर हमले के पीछे BJP? महुआ मोइत्रा ने सबूत के तौर पर पेश की 3 फोटो

एडमिरल त्रिपाठी ने साफ किया कि नौसेना की रणनीति किसी खास देश को निशाना बनाने के बजाय क्षमता की जरूरतों और खतरे पर आधारित है। उन्होंने कहा, 'हम पूरी तरह जागरूक हैं कि भारतीय महासागर क्षेत्र बढ़ती रणनीतिक प्रतिस्पर्धा और अतिरिक्त क्षेत्रीय शक्तियों की मौजूदगी को देख रहा है, जो हमें सहयोग के युग से तीव्र प्रतिस्पर्धा के युग की ओर ले जा रहा है।'

ये भी पढ़ें:सत्ता के सामने कभी नहीं झुकूंगा, राहुल गांधी का धन्यवाद कर क्या बोले अभिषेक

नौसेना की तैयारी के बारे में क्या बताया

चीन के बढ़ते नौसैनिक प्रभाव और पाकिस्तान के साथ उसके गहरे रक्षा सहयोग को देखते हुए ये बयान काफी अहम है। नौसेना प्रमुख ने बताया कि मिशन-आधारित तैनाती, महत्वपूर्ण समुद्री चोक पॉइंट्स और शिपिंग लेन पर निरंतर उपस्थिति बनाए रखना नेवी की रणनीति का हिस्सा है। उन्होंने कहा कि निरोधक क्षमता सिर्फ संख्या से नहीं बल्कि विश्वसनीय क्षमता, तैयारी, तकनीकी विकास और जरूरत पड़ने पर लागत थोपने की क्षमता से बनती है।

ये भी पढ़ें:विजय को मिलने जा रही एक और गुड न्यूज, राज्यसभा में TVK का बन सकता है सांसद

नौसेना प्रोजेक्ट 75(I) के तहत 6 स्टेल्थ पनडुब्बियों को शामिल करने और बेड़े को 200 जहाजों से अधिक करने की योजना पर काम कर रही है। एडमिरल त्रिपाठी ने आत्मनिर्भरता पर विशेष जोर देते हुए कहा कि भारतीय नौसेना अब खरीदार नौसेना से निर्माता नौसेना बन चुकी है। वर्तमान में निर्माणाधीन सभी 45 युद्धपोत भारतीय शिपयार्ड में बनाए जा रहे हैं और हाल ही में शामिल किए गए जहाजों में लगभग 80 प्रतिशत स्वदेशी सामग्री है। 2025 के बाद से दो पनडुब्बियां और 18 युद्धपोत शामिल किए गए हैं।

कृपया अपने अनुभव को रेट करें

Niteesh Kumar

लेखक के बारे में

Niteesh Kumar

पत्रकार नीतीश कुमार 8 साल से अधिक समय से मीडिया इंडस्ट्री में एक्टिव हैं। जनसत्ता डिजिटल से बतौर कंटेंट प्रोड्यूसर शुरुआत हुई। लाइव हिन्दुस्तान से जुड़ने से पहले टीवी9 भारतवर्ष और दैनिक भास्कर डिजिटल में भी काम कर चुके हैं। पत्रकार नीतीश कुमार को खबरें लिखने के साथ ग्राउंड रिपोर्टिंग का शौक है। लाइव हिन्दुस्तान यूट्यूब चैनल के लिए लोकसभा चुनाव 2024, दिल्ली विधानसभा चुनाव 2025 और बिहार विधानसभा चुनाव 2025 की कवरेज कर चुके हैं। फिलहाल लाइव हिन्दुस्तान के लिए नेशनल और इंटरनेशनल सेक्शन की खबरें लिखते हैं। पत्रकार नीतीश कुमार को ब्रेकिंग न्यूज लिखने के साथ खबरों का गहराई से विश्लेषण करना पसंद है। राजनीति से जुड़ी खबरों पर मजबूत पकड़ और समझ रखते हैं। समसामयिक राजनीतिक मुद्दों पर कई सारे लंबे लेख लिख चुके हैं। पत्रकार नीतीश कुमार ने पत्रकारिता का पढ़ाई IIMC, दिल्ली (2016-17 बैच) से हुई। इससे पहले दिल्ली यूनिवर्सिटी के महाराजा अग्रसेन कॉलेज से पत्रकारिता में ग्रेजुएशन किया। पत्रकार नीतीश कुमार मूल रूप से उत्तर प्रदेश के मऊ जिले के रहने वाले हैं। राजनीति, खेल के साथ सिनेमा में भी दिलचस्पी रखते हैं। फिल्में देखना और रिव्यू करना व उन पर चर्चा करना हॉबी है।

और पढ़ें
India Indian Army Indian Navy
इंडिया न्यूज़ , विधानसभा चुनाव , आज का मौसम , Hindi News, बॉलीवुड न्यूज , बिजनेस न्यूज और क्रिकेट न्यूज पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।