भारतीय शख्स को अगवा कर म्यांमार भेजा, 4 लाख की फिरौती; रोचक है वापसी की कहानी

परिवार का आरोप है कि भारतीय दूतावास को लोकेशन और तस्करों के फोन नंबर तक दिए गए, लेकिन अधिकारियों ने पीड़ित का ईमेल आईडी मांगा। जब परिवार यह उपलब्ध नहीं करा सका तो दूतावास ने केस बंद कर दिया और पड़ोसी से निपटने की सलाह दी।

सोशल मीडिया में एक एक दिल दहला देने वाली कहानी सामने आई है। भारतीयों की विदेशों में मानव तस्करी का दावा किया गया है। diiiksha नाम के एक यूजर ने दावा किया कि उसके चाचा को एक पड़ोसी बहला-फुसलाकर म्यांमार ले गया, जहां उन्हें संगठित गिरोह ने बंधक बना लिया। पीड़ित को पड़ोसी नौकरी दिलाने के बहाने थाईलैंड के मे सॉट ले गया। शुरुआती एक हफ्ते तक परिवार को नियमित वीडियो कॉल आती रहीं, लेकिन अचानक संपर्क टूट गया।

बाद में पीड़ित ने खुद फोन कर बताया कि पासपोर्ट छीन लिया गया है और उन्हें अन्य भारतीयों के साथ म्यांमार की सीमा पार करा दी गई है। आरोप है कि उन्हें चोरी-लूट के काम करने के लिए मजबूर किया गया। मना करने वालों को जंगल के द्वीपों पर छोड़ दिया जाता था।

तस्करों ने रिहाई के लिए 4 लाख की फिरौती मांगी है। उनमें से एक लाख एडवांस, एक लाख मे सॉट पहुंचने पर और दो लाख बैंकॉक एयरपोर्ट पर। परिवार ने पहली किस्त दी, लेकिन इसके बाद तस्कर लापता हो गए और संपर्क काट दिया। Reddit पोस्ट के मुताबिक, मजबूरी में परिवार ने पड़ोसी को धमकी दी कि वे उसकी बेटी का अपहरण कर लेंगे। डर के कारण पड़ोसी ने खुद पैसा चुकाया और पीड़ित को चार दिन में छुड़ाया।

परिवार का आरोप है कि भारतीय दूतावास को लोकेशन और तस्करों के फोन नंबर तक दिए गए, लेकिन अधिकारियों ने पीड़ित का ईमेल आईडी मांगा। जब परिवार यह उपलब्ध नहीं करा सका तो दूतावास ने केस बंद कर दिया और पड़ोसी से निपटने की सलाह दी। पीड़ित अब भारत लौट चुका है, लेकिन मानसिक रूप से आहत है और मेडिकल चेकअप करवा रहा है।

रोजाना 10–15 भारतीय शिकार पीड़ित ने परिवार को बताया कि प्रतिदिन 10–15 भारतीयों को म्यांमार तस्करी किया जाता है। पोस्ट में लोगों को चेतावनी दी गई है कि वे विदेशी नौकरी के झांसे से बचें।