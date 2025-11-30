Hindustan Hindi News
Indian helicopters carry out rescue operations in Sri Lanka Cyclone Ditwah latest update
चक्रवात दित्वा से रक्षा के लिए ऑपरेशन सागर बंधु; भारत ने श्रीलंका भेजे चेतक हेलीकॉप्टर, रेस्क्यू जारी

संक्षेप:

रिपोर्ट के मुताबिक, भारत ने दो विमानों से 20 टन से अधिक राहत सामग्री और एनडीआरएफ की टीमें श्रीलंका भेजीं। NDRF के जवान उन इलाकों में पहुंचकर लोगों को सुरक्षित निकाल रहे हैं, जहां सड़कें पूरी तरह डूब चुकी हैं।

Sun, 30 Nov 2025 08:22 AMNiteesh Kumar लाइव हिन्दुस्तान
चक्रवात दित्वा से प्रभावित श्रीलंका में भारत ने बड़े पैमाने पर राहत और बचाव कार्य शुरू किया है। भारत ऑपरेशन सागर बंधु के तहत श्रीलंका की हरसंभव मदद कर रहा है। भारतीय दूतावास ने बताया कि नौसेना के विमानवाहक पोत INS विक्रांत से 2 चेतक हेलीकॉप्टर श्रीलंका पहुंचे और बाढ़ प्रभावित इलाकों में सर्च एंड रेस्क्यू ऑपरेशन किया। इन हेलीकॉप्टरों में श्रीलंकाई वायुसेना के जवान भी सवार थे। विदेश मंत्री डॉ. एस जयशंकर ने लिखा, 'ऑपरेशन सागर बंधु के तहत INS विक्रांत से दो चेतक हेलीकॉप्टर श्रीलंकाई जवानों के साथ सर्च एंड रेस्क्यू मिशन पर रवाना हुए।'

इसके अलावा, भारत ने दो विमानों से 20 टन से अधिक राहत सामग्री और एनडीआरएफ की टीमें श्रीलंका भेजीं। NDRF के जवान उन इलाकों में पहुंचकर लोगों को सुरक्षित निकाल रहे हैं, जहां सड़कें पूरी तरह डूब चुकी हैं। रेस्क्यू ऑपरेशन रात भर भी जारी रहा। भारतीय दूतावास ने कहा, 'भारत इस कठिन समय में श्रीलंका के साथ खड़ा है। हम मिलकर लोगों की जान बचाने और तत्काल राहत पहुंचाने का काम कर रहे हैं।'

NDRF जवान फंसे लोगों को निकालने में जुटे

विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने भी एनडीआरएफ जवानों की तस्वीरें साझा करते हुए लिखा, 'ऑपरेशन सागर बंधु चल रहा है। श्रीलंका में एनडीआरएफ के जवान फंसे हुए लोगों को निकालने में जुटे हैं।' श्रीलंका में भारतीय कार्यवाहक उच्चायुक्त सत्यांजल पांडे ने कोलंबो के बांदरानाइके अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे पर फंसे भारतीय यात्रियों से भी मुलाकात की और उनकी मदद की। नेबरहुड फर्स्ट नीति के तहत भारत ने तुरंत कार्रवाई करते हुए श्रीलंका के लोगों के साथ एकजुटता दिखाई है। बचाव कार्य अभी भी तेजी से जारी हैं।

