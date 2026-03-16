आर्मेनिया और अजरबैजान...ईरान से कैसे निकाले जा रहे भारतीय, सरकार ने दी अपडेट
सैकड़ों भारतीय ईरान से बाहर निकल चुके हैं। इस बात की जानकारी भारत सरकार ने दी। यह नागरिक पड़ोसी देशों के माध्यम से ईरान से बाहर निकले हैं। एक इंटर मिनिस्ट्री ब्रीफिंग के दौरान विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने इस बारे में अपडेट साझा की।
सैकड़ों भारतीय ईरान से बाहर निकल चुके हैं। इस बात की जानकारी भारत सरकार ने दी। यह नागरिक पड़ोसी देशों के माध्यम से ईरान से बाहर निकले हैं। एक इंटर मिनिस्ट्री ब्रीफिंग के दौरान विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने इस बारे में अपडेट साझा की। उन्होंने कहाकि 550 भारतीय नागरिकों ने जमीनी सीमा से आर्मेनिया में प्रवेश किया है। वहीं, 90 भारतीयों ने अजरबैजान में प्रवेश किया है। अमेरिकी-इजरायल और ईरान युद्ध के बाद पश्चिम एशिया में जारी तनाव के बीच यहां फंसे भारतीयों की मदद में अधिकारी जुटे हुए हैं। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने आगे बताया कि 284 भारतीय तीर्थ यात्रा के लिए ईरान गए थे। इनमें से कुछ पहले ही भारत लौट चुके हैं, जबकि अन्य के अगले कुछ दिनों में लौटने की उम्मीद है।
छात्र भी तेहरान से निकले
इसके अलावा तेहरान में फंसे भारतीय छात्र, अन्य सुरक्षित स्थानों की तरफ पहुंच गए हैं। इन्हें एहतियात की दृष्टि से वहां से निकाल लिया गया है। सरकार के मुताबिक तेहरान में भारतीय दूतावास पूरी तरह से काम कर रहा है। यह जमीनी मदद के लिए लगातार समन्वय बनाए हुए है। अधिकारियों ने कहा कि वे राज्य सरकारों और केंद्र शासित प्रदेशों के साथ लगातार संपर्क में हैं। वहीं, भारतीय नागरिकों की मदद के लिए हेल्पलाइन लगातार चालू है। अधिकारियों ने आगे कहाकि वे फंसे हुए नागरिकों और विजिटर्स की मदद के लिए स्थानीय अधिकारियों से नियमित संपर्क बनाए रख रहे हैं।
खाड़ी देशों से फ्लाइट्स
एक अधिकारी ने कहाकि केवल सोमवार को ही यूएई, सऊदी अरब, ओमान और कतर से 45 उड़ानें भारत आने वाली हैं। अधिकारी ने यह भी बताया कि 28 फरवरी से अब तक करीब 2,20,000 भारतीय वहां से लौट चुके हैं। उन्होंने कहा कि कतर से उड़ानें चल रही हैं, क्योंकि इसका हवाई क्षेत्र आंशिक रूप से फिर से खुल गया है। वहीं, अलग-अलग जगहों से आज और कल तीन और उड़ानें भारत के लिए आ सकती हैं। हालांकि, कुवैत का हवाई क्षेत्र अभी भी बंद है।
अधिकारियों ने कहाकि विशेष गैरनियमित उड़ानें जल्द शुरू होने की उम्मीद है। बहरीन और इराक में फंसे यात्रियों को सऊदी अरब के रास्ते निकाला जा रहा है। सरकार ने यह भी पुष्टि की कि ओमान के सोहर में दो भारतीय नागरिकों की मौत हो गई है। अधिकारियों के मुताबिक मस्कट में भारतीय दूतावास पीड़ितों के परिवार के टच में है। जल्द ही उनके शव यहां लाए जाने की उम्मीद है।
लेखक के बारे मेंDeepak Mishra
मूल रूप से आजमगढ़ के रहने वाले दीपक मिश्रा के लिए पत्रकारिता में आना कोई संयोग नहीं था। घर में आने वाली तमाम मैगजीन्स और अखबार पढ़ते-पढ़ते खुद अखबार में खबर लिखने तक पहुंच गए। हालांकि सफर इतना आसान भी नहीं था। इंटरमीडिएट की पढ़ाई के बाद जब घरवालों को इस इरादे की भनक लगी तो खासा विरोध भी सहना पड़ा। फिर मन में ठाना कि चलो जमीनी अनुभव लेकर देखते हैं। इसी मंशा के साथ ग्रेजुएशन की पढ़ाई के दौरान आजमगढ़ के लोकल टीवी में काम करना शुरू किया। कैमरे पर शहर की गतिविधियां रिकॉर्ड करते, न्यूज बुलेटिन लिखते और कुछेक बार उन्हें कैमरे के सामने पढ़ते-पढ़ते इरादा मजबूत हो गया कि अब तो मीडिया में ही जाना है।
आजमगढ़ के डीएवी डिग्री कॉलेज से इंग्लिश, पॉलिटिकल साइंस और हिस्ट्री विषयों में ग्रेजुएशन के बाद वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल विश्वविद्यालय से मास कम्यूनिकेशन में मास्टर डिग्री। इसके बाद अखबारों में नौकरी का सिलसिला शुरू हुआ आज अखबार से। फिर दैनिक जागरण के बाइलिंगुअल अखबार आई नेक्स्ट में वाराणसी में डेस्क पर नौकरी। वहां से सेंट्रल डेस्क कानपुर का सफर और फिर पत्रिका अखबार के इवनिंगर न्यूज टुडे में सेंट्रल डेस्क हेड की जिम्मेदारी। बाद में पत्रिका अखबार के लिए खेल डेस्क पर भी काम करने का मौका मिला। पत्रिका ग्रुप में काम करते हुए 2014 फीफा वर्ल्ड कप की कवरेज के लिए अवॉर्ड भी मिला।
यूपी में वापसी हुई फिर से दैनिक जागरण आई नेक्स्ट में और जिम्मेदारी मिली गोरखपुर में डेस्क हेड की। आई नेक्स्ट की दूसरी पारी में दो बार गोरखपुर एडिशन के संपादकीय प्रभारी की भी भूमिका निभाई। वहीं, कुछ अरसे तक इलाहाबाद में डेस्क हेड की जिम्मेदारी भी संभाली। दैनिक जागरण आई नेक्स्ट में काम करने के दौरान, डिजिटल फॉर्मेट के लिए वीडियो स्टोरीज करते रहे। इसमें कुंभ 2019 के लिए वीडियो स्टोरीज भी शामिल हैं। बाद में यहां पर पॉडकास्ट के दो शो किए। जिनमें से एक आईपीएल रिकॉर्ड बुक और दूसरा शहर का किस्सा रहा।
जून 2021 से लाइव हिन्दुस्तान में होम टीम का हिस्सा। इस दौरान तमाम चुनाव, राष्ट्रीय-अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रमों की खबरें की। साथ ही क्रिकेट टीम के साथ सहभागिता निभाते हुए आईपीएल और टी-20 विश्वकप, चैंपियंस ट्रॉफी के दौरान कवरेज में सक्रिय भूमिका निभाई। कुंभ 2025 के दौरान लाइव हिन्दुस्तान के लिए वीडियो स्टोरीज कीं।
अगर रुचि की बात करें तो फिल्में देखना, किताबें पढ़ना, कुछ नई स्किल्स सीखते रहना प्रमुख हैं। मिररलेस कैमरे के साथ वीडियो शूट करना और प्रीमियर प्रो पर एडिटिंग में दक्षता। प्रिय विषयों में सिनेमा और खेल दिल के बेहद करीब हैं।