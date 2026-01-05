ईरान में कुछ बड़ा होने के संकेत? भारत सरकार ने जारी की ट्रैवल एडवायजरी

संक्षेप: विदेश मंत्रालय ने भारतीय नागरिकों से अगले आदेश तक ईरान की गैर-जरूरी यात्राओं से बचने की सलाह दी है। ईरान में इस वक्त सत्ता के खिलाफ आंदोलन जारी है। इन आंदोलन की वजह से अमेरिकी सरकार और खामनेई के बीच लगातार बयानबाजी हो रही है।

तेहरान में बढ़ते सत्ता विरोधी प्रदर्शनों और हालिया वैश्विक घटनाओं को देखते हुए भारत सरकार ने नागरिकों को ईरान की गैर-जरूरी यात्रा से बचने की सलाह दी है। विदेश मंत्रालय की तरफ से जारी निर्देश में कहा गया कि भारतीय नागरिकों को अगले आदेश तक इस्लामिक रिपब्लिक ईरान की गैर-जरूरी यात्रा से बचने की सलाह दी जाती है।

मंत्रालय की तरफ से जारी बयान में कहा गया, "ईरान में मौजूद भारतीय नागरिकों और भारतीय मूल के लोग पूरी सावधानी बरतें। किसी भी विरोध-प्रदर्शन या धरना स्थलों से दूर रहें और समाचार के साथ-साथ तेहरान में स्थित भारतीय दूतावास से संपर्क बनाकर रखें। ईरान में रेजिडेंज वीजा पर रह रहे भारतीय नागरिको को, यदि उन्होंने पहले से ऐसा नहीं किया है तो भारतीय दूतावास में अपना पंजीकरण कराने की सलाह दी जाती है।"

गौरतलब है कि ईरान में पिछले कुछ समय से खामनेई और सरकार के खिलाफ प्रदर्शन हो रहे हैं। इन प्रदर्शनों की शुरुआत पहले महंगाई और उससे जुड़े मुद्दों से हुई थी, लेकिन धीरे-धीरे इनका रुख मानवाधिकार की तरफ बढ़ गया।