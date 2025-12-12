लूथरा भाइयों को भारत लाने की कोशिशें तेज, थाईलैंड में दूतावास ने साधा संपर्क; ताजा अपडेट

संक्षेप: दिल्ली की अदालत ने दोनों आरोपियों के आचरण और अपराधों की गंभीरता का हवाला देते हुए उनकी ट्रांजिट अग्रिम जमानत याचिकाएं खारिज कर दीं। 5 दिसंबर को बर्च बाय रोमियो लेन नाइट क्लब में आग लगने से 25 लोगों की मौत हो गई थी।

गोवा नाइट क्लब के मालिक सौरभ लूथरा और गौरव लूथरा थाईलैंड पुलिस की हिरासत में हैं। उन्हें भारत लाने की प्रक्रिया जारी है। इस मामले से परिचित लोगों ने बताया, 'बैंकॉक में भारतीय दूतावास थाई अधिकारियों के साथ लूथरा भाइयों के मामले को लेकर संपर्क में है। दूतावास के हस्तक्षेप के बाद दोनों को थाई अधिकारियों ने फुकेत में हिरासत में ले लिया। थाई अधिकारी फिलहाल स्थानीय कानूनों के अनुसार कार्रवाई कर रहे हैं, जिसमें दोनों व्यक्तियों को भारत वापस भेजना भी शामिल है।' गोवा के नाइट क्लब में आग लगने से 25 लोगों की मौत हो गई थी।

LiveHindustan को अपना पसंदीदा Google न्यूज़ सोर्स बनाएं – यहां क्लिक करें।

इस बीच, दिल्ली की अदालत ने दोनों आरोपियों के आचरण और अपराधों की गंभीरता का हवाला देते हुए उनकी ट्रांजिट अग्रिम जमानत याचिकाएं खारिज कर दीं। 5 दिसंबर को बर्च बाय रोमियो लेन नाइट क्लब में आग लगने से 25 लोगों की मौत हो गई थी। इस हादसे के तुरंत बाद लूथरा बंधु थाईलैंड के फुकेत भाग गए थे। वहीं, गोवा के मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत ने कहा कि बर्च बाय रोमियो लेन नाइट क्लब के सह-मालिक सौरभ लूथरा और गौरव लूथरा को थाईलैंड से जल्द से जल्द भारत वापस लाया जाएगा।