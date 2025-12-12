Fri, Dec 12, 2025Hindustan Hindi News
Hindi NewsIndia NewsIndian embassy in Bangkok touch Thai authorities Mr Saurabh Luthra Gaurav Luthra
लूथरा भाइयों को भारत लाने की कोशिशें तेज, थाईलैंड में दूतावास ने साधा संपर्क; ताजा अपडेट

संक्षेप:

दिल्ली की अदालत ने दोनों आरोपियों के आचरण और अपराधों की गंभीरता का हवाला देते हुए उनकी ट्रांजिट अग्रिम जमानत याचिकाएं खारिज कर दीं। 5 दिसंबर को बर्च बाय रोमियो लेन नाइट क्लब में आग लगने से 25 लोगों की मौत हो गई थी।

Dec 12, 2025 04:49 pm IST
share

गोवा नाइट क्लब के मालिक सौरभ लूथरा और गौरव लूथरा थाईलैंड पुलिस की हिरासत में हैं। उन्हें भारत लाने की प्रक्रिया जारी है। इस मामले से परिचित लोगों ने बताया, 'बैंकॉक में भारतीय दूतावास थाई अधिकारियों के साथ लूथरा भाइयों के मामले को लेकर संपर्क में है। दूतावास के हस्तक्षेप के बाद दोनों को थाई अधिकारियों ने फुकेत में हिरासत में ले लिया। थाई अधिकारी फिलहाल स्थानीय कानूनों के अनुसार कार्रवाई कर रहे हैं, जिसमें दोनों व्यक्तियों को भारत वापस भेजना भी शामिल है।' गोवा के नाइट क्लब में आग लगने से 25 लोगों की मौत हो गई थी।

इस बीच, दिल्ली की अदालत ने दोनों आरोपियों के आचरण और अपराधों की गंभीरता का हवाला देते हुए उनकी ट्रांजिट अग्रिम जमानत याचिकाएं खारिज कर दीं। 5 दिसंबर को बर्च बाय रोमियो लेन नाइट क्लब में आग लगने से 25 लोगों की मौत हो गई थी। इस हादसे के तुरंत बाद लूथरा बंधु थाईलैंड के फुकेत भाग गए थे। वहीं, गोवा के मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत ने कहा कि बर्च बाय रोमियो लेन नाइट क्लब के सह-मालिक सौरभ लूथरा और गौरव लूथरा को थाईलैंड से जल्द से जल्द भारत वापस लाया जाएगा।

गोवा के मुख्यमंत्री ने क्या कहा

सीएम प्रमोद सावंत ने कहा कि गोवा पुलिस और सीबीआई की टीम इस मामले के मुख्य आरोपी लूथरा बंधुओं को जितनी जल्दी हो सके भारत वापस लाएगी। बुधवार को आरोपियों ने थाईलैंड से दिल्ली लौटने के तुरंत बाद गिरफ्तारी से बचने के लिए 4 सप्ताह की अग्रिम जमानत का अनुरोध किया था। अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश वंदना ने लूथरा बंधुओं की याचिकाएं खारिज कर दीं। सुनवाई के दौरान, गोवा के वकील ने याचिका का विरोध करते हुए कहा, ‘वे भाग गए, छिप गए और अब नरमी की गुहार लगा रहे हैं।’ उन्होंने कहा कि लूथरा बंधुओं ने आग लगने की घटना के तुरंत बाद गोवा छोड़ दिया था और वे कानूनी प्रक्रिया से बच रहे हैं।

