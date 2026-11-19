राहुल गांधी ने अमेरिका के कोलंबिया यूनिवर्सिटी में एक संवाद कार्यक्रम में आरोप लगाया था कि भारत में मोदी सरकार का आर्थिक मॉडल विफल हो चुका है और देश गंभीर आर्थिक संकट की ओर बढ़ रहा है।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विश्व बैंक की एक रिपोर्ट का हवाला देते हुए कहा कि भारत दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती प्रमुख अर्थव्यवस्था के रूप में उभरा है, और पिछले 12-13 वर्षों में लगभग 50 करोड़ लोग गरीबी से बाहर आए हैं। प्रधानमंत्री ने बताया कि वैश्विक संस्थाएं भारत की आर्थिक वृद्धि दर 7% या उससे अधिक रहने का अनुमान लगा रही हैं। उन्होंने कहा कि एशियन डेवलपमेंट बैंक (ADB) और मूडीज (Moody’s) जैसी एजेंसियों ने अपने विकास अनुमानों को ऊपर की ओर संशोधित किया है। उन्होंने भारत के निर्यात प्रदर्शन पर भी प्रकाश डाला और बताया कि अक्टूबर में वस्तुओं का निर्यात 50 अरब डॉलर तक पहुंच गया, जो अब तक का सबसे ऊंचा मासिक स्तर है।

प्रधानमंत्री का यह बयान विपक्ष के नेता राहुल गांधी द्वारा भारत को "आर्थिक आपदा" की चपेट में बताए जाने के एक दिन बाद आया है, जिससे देश की अर्थव्यवस्था की स्थिति को लेकर एक नया राजनीतिक विवाद छिड़ गया है। नई दिल्ली में 'फेडरेशन ऑफ इंडियन चैंबर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री' (FICCI) के शताब्दी वर्ष सम्मेलन के उद्घाटन समारोह को संबोधित करते हुए, प्रधानमंत्री मोदी ने भारत के आर्थिक बदलाव का श्रेय यहां के युवाओं, किसानों, श्रमिकों और उद्योगपतियों की कड़ी मेहनत के साथ-साथ सरकार की नीतिगत दृष्टिकोण और इरादों को दिया।

50 करोड़ लोग बहुत तेजी से गरीबी से बाहर निकले मोदी ने कहा, "पिछले 100 वर्षों में, हमने 'लाइसेंस-कोटा राज' देखा और राष्ट्रीयकरण की असफल कोशिशें भी देखीं। 21वीं सदी में, हम 'फ्रैजाइल फाइव' (कमजोर पांच अर्थव्यवस्थाओं) का हिस्सा थे।" उन्होंने कहा कि पिछले 12 वर्षों में भारतीयों की कड़ी मेहनत ने देश की आर्थिक दिशा बदल दी है। विश्व बैंक की एक रिपोर्ट का जिक्र करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि लगभग 50 करोड़ लोग बहुत तेजी से गरीबी से बाहर निकले हैं।

पीएम मोदी ने कहा, "आज, भारत दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती प्रमुख अर्थव्यवस्था है, जिसके लगभग 7% की दर से बढ़ने का अनुमान है। अक्टूबर में, भारत का वस्तुओं का निर्यात लगभग 50 अरब डॉलर तक पहुंच गया, जो हमारा अब तक का सबसे अधिक मासिक निर्यात है। भारत के इसी मजबूत प्रदर्शन के कारण मूडीज रेटिंग्स, S&P ग्लोबल रेटिंग्स, फिच रेटिंग्स, विश्व बैंक और एशियन डेवलपमेंट बैंक (ADB) जैसी एजेंसियां ​​हमारे विकास अनुमानों को ऊपर की ओर संशोधित कर रही हैं।"

"इंडिया फर्स्ट" की भावना से काम करने की अपील प्रधानमंत्री ने देश के उद्यमियों से एक बार फिर आत्मनिर्भरता के लिए काम करने और उन सेक्टरों में निवेश करने की अपील की जिनमें देश आयात पर निर्भर है। उन्होंने कहा कि ऐसे दौर में जब संसाधनों के व्यापार में उन्हें हथियार की तरह इस्तेमाल किया जा रहा है, देश को सुरक्षित रखने के लिए जरूरी क्षमता पर काम करने की जरूरत है। उन्होंने अगले 20 साल में विकसित भारत का लक्ष्य हासिल करने के लिए उद्योग जगत से हर फैसले में "इंडिया फर्स्ट" की भावना से काम करने की अपील की।