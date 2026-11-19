‘7% की दर से बढ़ती रहेगी भारत की अर्थव्यवस्था’; राहुल गांधी के 'आर्थिक आपदा' बयान पर PM मोदी की दो टूक
राहुल गांधी ने अमेरिका के कोलंबिया यूनिवर्सिटी में एक संवाद कार्यक्रम में आरोप लगाया था कि भारत में मोदी सरकार का आर्थिक मॉडल विफल हो चुका है और देश गंभीर आर्थिक संकट की ओर बढ़ रहा है।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विश्व बैंक की एक रिपोर्ट का हवाला देते हुए कहा कि भारत दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती प्रमुख अर्थव्यवस्था के रूप में उभरा है, और पिछले 12-13 वर्षों में लगभग 50 करोड़ लोग गरीबी से बाहर आए हैं। प्रधानमंत्री ने बताया कि वैश्विक संस्थाएं भारत की आर्थिक वृद्धि दर 7% या उससे अधिक रहने का अनुमान लगा रही हैं। उन्होंने कहा कि एशियन डेवलपमेंट बैंक (ADB) और मूडीज (Moody’s) जैसी एजेंसियों ने अपने विकास अनुमानों को ऊपर की ओर संशोधित किया है। उन्होंने भारत के निर्यात प्रदर्शन पर भी प्रकाश डाला और बताया कि अक्टूबर में वस्तुओं का निर्यात 50 अरब डॉलर तक पहुंच गया, जो अब तक का सबसे ऊंचा मासिक स्तर है।
प्रधानमंत्री का यह बयान विपक्ष के नेता राहुल गांधी द्वारा भारत को "आर्थिक आपदा" की चपेट में बताए जाने के एक दिन बाद आया है, जिससे देश की अर्थव्यवस्था की स्थिति को लेकर एक नया राजनीतिक विवाद छिड़ गया है। नई दिल्ली में 'फेडरेशन ऑफ इंडियन चैंबर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री' (FICCI) के शताब्दी वर्ष सम्मेलन के उद्घाटन समारोह को संबोधित करते हुए, प्रधानमंत्री मोदी ने भारत के आर्थिक बदलाव का श्रेय यहां के युवाओं, किसानों, श्रमिकों और उद्योगपतियों की कड़ी मेहनत के साथ-साथ सरकार की नीतिगत दृष्टिकोण और इरादों को दिया।
50 करोड़ लोग बहुत तेजी से गरीबी से बाहर निकले
मोदी ने कहा, "पिछले 100 वर्षों में, हमने 'लाइसेंस-कोटा राज' देखा और राष्ट्रीयकरण की असफल कोशिशें भी देखीं। 21वीं सदी में, हम 'फ्रैजाइल फाइव' (कमजोर पांच अर्थव्यवस्थाओं) का हिस्सा थे।" उन्होंने कहा कि पिछले 12 वर्षों में भारतीयों की कड़ी मेहनत ने देश की आर्थिक दिशा बदल दी है। विश्व बैंक की एक रिपोर्ट का जिक्र करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि लगभग 50 करोड़ लोग बहुत तेजी से गरीबी से बाहर निकले हैं।
पीएम मोदी ने कहा, "आज, भारत दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती प्रमुख अर्थव्यवस्था है, जिसके लगभग 7% की दर से बढ़ने का अनुमान है। अक्टूबर में, भारत का वस्तुओं का निर्यात लगभग 50 अरब डॉलर तक पहुंच गया, जो हमारा अब तक का सबसे अधिक मासिक निर्यात है। भारत के इसी मजबूत प्रदर्शन के कारण मूडीज रेटिंग्स, S&P ग्लोबल रेटिंग्स, फिच रेटिंग्स, विश्व बैंक और एशियन डेवलपमेंट बैंक (ADB) जैसी एजेंसियां हमारे विकास अनुमानों को ऊपर की ओर संशोधित कर रही हैं।"
"इंडिया फर्स्ट" की भावना से काम करने की अपील
प्रधानमंत्री ने देश के उद्यमियों से एक बार फिर आत्मनिर्भरता के लिए काम करने और उन सेक्टरों में निवेश करने की अपील की जिनमें देश आयात पर निर्भर है। उन्होंने कहा कि ऐसे दौर में जब संसाधनों के व्यापार में उन्हें हथियार की तरह इस्तेमाल किया जा रहा है, देश को सुरक्षित रखने के लिए जरूरी क्षमता पर काम करने की जरूरत है। उन्होंने अगले 20 साल में विकसित भारत का लक्ष्य हासिल करने के लिए उद्योग जगत से हर फैसले में "इंडिया फर्स्ट" की भावना से काम करने की अपील की।
प्रधानमंत्री ने कहा कि फार्मा, इस्पात, एल्यूमीनियम, खनिज और कृषि उत्पादों जैसे कई क्षेत्र हैं जिनमें आत्मनिर्भर बनने की जरूरत है। साथ ही निर्यात बढ़ाने के लिए वैश्विक ग्राहकों की जरूरत को समझने और उनके लिए उत्पाद तैयार करने तथा घरेलू ग्राहकों के लिए वैश्विक गुणवत्ता के उत्पाद तैयार करने की अपील की। उन्होंने कहा कि भारत गेहूं का निर्यात करता है जबकि ब्रेड आयात करता है। बॉक्साइट के भंडार होने का बाद भी विशिष्ट श्रेणी के एल्युमीनियम का आयात होता है। लौह अयस्क का निर्यातक होने के बावजूद हम तैयार इस्पात का आयात करते हैं।
लेखक के बारे मेंPramod Praveen
प्रमोद कुमार प्रवीण देश-विदेश की समसामयिक घटनाओं और राजनीतिक हलचलों पर चिंतन-मंथन करने वाले और पैनी पकड़ रखने वाले हैं। ईटीवी से पत्रकारिता में करियर की शुरुआत की। कुल करीब दो दशक का इलेक्ट्रॉनिक, प्रिंट और डिजिटल मीडिया में काम करने का अनुभव रखते हैं। संप्रति लाइव हिन्दुस्तान में विगत तीन से ज्यादा वर्षों से समाचार संपादक के तौर पर कार्यरत हैं और अमूमन सांध्यकालीन पारी में बहुआयामी पत्रकारीय भूमिका का निर्वहन कर रहे हैं। हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप से पहले NDTV, जनसत्ता, ईटीवी, इंडिया न्यूज, फोकस न्यूज, साधना न्यूज और ईटीवी में कार्य करने का अनुभव है। कई संस्थानों में सियासी किस्सों का स्तंभकार और लेखक रहे हैं। विश्वविद्यालय स्तर से लेकर कई अकादमिक, शैक्षणिक और सामाजिक संगठनों द्वारा विभिन्न मंचों पर अकादमिक और पत्रकारिता में उल्लेखनीय योगदान के लिए सम्मानित भी हुए हैं। रुचियों में फिल्में देखना और पढ़ना-पढ़ाना पसंद, सामाजिक और जनसरोकार के कार्यों में भी रुचि है।
अकादमिक योग्यता: भूगोल में जलवायु परिवर्तन जैसे गंभीर और संवेदनशील विषय पर पीएचडी उपाधिधारक हैं। इसके साथ ही पत्रकारिता एवं जनसंचार में स्नातकोत्तर भी हैं। पीएचडी शोध का विषय- 'मध्य गंगा घाटी में जलवायु परिवर्तन-एक भौगोलिक अध्ययन' रहा है। शोध के दौरान करीब दर्जन भर राष्ट्रीय और अंततराष्ट्रीय सम्मेलनों में शोध पत्र पढ़ने और प्रस्तुत करने का अनुभव है। भारतीय विज्ञान कांग्रेस में भी शोध पोस्टर प्रदर्शनी का चयन हो चुका है। शोध पर आधारित एक पुस्तक के लेखक हैं। पुस्तक का नाम 'मध्य गंगा घाटी में जलवायु परिवर्तन' है। पत्रकारिता में आने से पहले महाविद्यालय स्तर पर शिक्षण कार्य भी कर चुके हैं।