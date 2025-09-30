सरहद पर जान गंवाने वालों की तुलना क्रिकेटर्स से, शर्म आनी चाहिए; पीएम मोदी की पोस्ट पर सुप्रिया श्रीनेत

सुप्रिया श्रीनेत ने कहा, ‘आप ऑपरेशन सिंदूर की तुलना क्रिकेट मैच से कर रहे हैं। मोदी जी चाहे ऑपरेशन सिंदूर हो या आर्मी का कोई भी ऑपरेशन हो, एक बात याद रखिएगा कि जवान अपनी जान हथेली पर रखकर सीमा की रक्षा करता है।’

एशिया कप में भारतीय क्रिकेट टीम की जीत के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से किए गए पोस्ट पर कांग्रेस हमलावर है। कांग्रेस नेता सुप्रिया श्रीनेत ने एक्स पर वीडियो पोस्ट करके कहा, 'जिसने क्रिकेट मैच देखा, जिसने जीत का जश्न मनाया और जो खुशी से झूमा... वो इस देश से प्यार नहीं करता? जिन बेटियों के सुहाग उजड़ गए, उनका ख्याल नहीं आया?' उन्होंने कहा कि नरेंद्र मोदी ने तो सरहद पर अपनी जान कुर्बान करने वाले सैनिकों की तुलना पैसा पीटने वाले क्रिकेटर्स से करके बेशर्मी की हद कर दी। कांग्रेस नेत्री ने कहा कि देश के प्रधानमंत्री का ट्वीट पढ़कर तो मुझे विश्वास ही नहीं हुआ कि आपके अकाउंट से हो रहा है या कोई ट्रोल अकाउंट कर रहा है।

सुप्रिया श्रीनेत ने कहा, 'आप ऑपरेशन सिंदूर की तुलना क्रिकेट मैच से कर रहे हैं। मोदी जी चाहे ऑपरेशन सिंदूर हो या आर्मी का कोई भी ऑपरेशन हो, एक बात याद रखिएगा कि देश का जवान अपनी जान हथेली पर रखकर सीमा की रक्षा करता है। एक जवान सर्वोच्च बलिदान देता है। वह अपने पीछे मां-बाप और बीवी-बच्चों को छोड़ जाता है। आप उन शूरवीरों की तुलना एक क्रिकेट मैच से कर रहे हैं। जहां पर मोटा पैसा चलता है। असलियत यह है कि आपने पाकिस्तान के साथ क्रिकेट खिलवाकर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को रईस बनवाया। अब यही पैसा देकर वे आतंकवादियों के घर बनवाएंगे और वे हिन्दुस्तान पर आक्रमण करेंगे। लानत है आप पर।'