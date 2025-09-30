Indian cricket team victory Asia Cup Congress Supriya Shrinate attacks on pm modi post सरहद पर जान गंवाने वालों की तुलना क्रिकेटर्स से, शर्म आनी चाहिए; पीएम मोदी की पोस्ट पर सुप्रिया श्रीनेत, India News in Hindi - Hindustan
सरहद पर जान गंवाने वालों की तुलना क्रिकेटर्स से, शर्म आनी चाहिए; पीएम मोदी की पोस्ट पर सुप्रिया श्रीनेत

सुप्रिया श्रीनेत ने कहा, ‘आप ऑपरेशन सिंदूर की तुलना क्रिकेट मैच से कर रहे हैं। मोदी जी चाहे ऑपरेशन सिंदूर हो या आर्मी का कोई भी ऑपरेशन हो, एक बात याद रखिएगा कि जवान अपनी जान हथेली पर रखकर सीमा की रक्षा करता है।’

एशिया कप में भारतीय क्रिकेट टीम की जीत के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से किए गए पोस्ट पर कांग्रेस हमलावर है। कांग्रेस नेता सुप्रिया श्रीनेत ने एक्स पर वीडियो पोस्ट करके कहा, 'जिसने क्रिकेट मैच देखा, जिसने जीत का जश्न मनाया और जो खुशी से झूमा... वो इस देश से प्यार नहीं करता? जिन बेटियों के सुहाग उजड़ गए, उनका ख्याल नहीं आया?' उन्होंने कहा कि नरेंद्र मोदी ने तो सरहद पर अपनी जान कुर्बान करने वाले सैनिकों की तुलना पैसा पीटने वाले क्रिकेटर्स से करके बेशर्मी की हद कर दी। कांग्रेस नेत्री ने कहा कि देश के प्रधानमंत्री का ट्वीट पढ़कर तो मुझे विश्वास ही नहीं हुआ कि आपके अकाउंट से हो रहा है या कोई ट्रोल अकाउंट कर रहा है।

सुप्रिया श्रीनेत ने कहा, 'आप ऑपरेशन सिंदूर की तुलना क्रिकेट मैच से कर रहे हैं। मोदी जी चाहे ऑपरेशन सिंदूर हो या आर्मी का कोई भी ऑपरेशन हो, एक बात याद रखिएगा कि देश का जवान अपनी जान हथेली पर रखकर सीमा की रक्षा करता है। एक जवान सर्वोच्च बलिदान देता है। वह अपने पीछे मां-बाप और बीवी-बच्चों को छोड़ जाता है। आप उन शूरवीरों की तुलना एक क्रिकेट मैच से कर रहे हैं। जहां पर मोटा पैसा चलता है। असलियत यह है कि आपने पाकिस्तान के साथ क्रिकेट खिलवाकर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को रईस बनवाया। अब यही पैसा देकर वे आतंकवादियों के घर बनवाएंगे और वे हिन्दुस्तान पर आक्रमण करेंगे। लानत है आप पर।'

खून और पानी वाले बयान का भी जिक्र

कांग्रेस नेता ने आगे कहा, 'आप तो कहते थे कि खून और पानी एक साथ नहीं चल सकता लेकिन खून और क्रिकेट आपने एक साथ चलवाया। मैं आपसे पूछना चाहती हैं कि आप जिस पाकिस्तान के साथ क्रिकेट खेल रहे हैं, उसके साथ क्लाइमेट समिट अटेंड करने के लिए सोनम वांगचुक को क्यों गिरफ्तार कर लिया? आपकी पाकिस्तान परस्ती सबको दिख रही है।' बता दें कि पीएम मोदी ने भारतीय क्रिकेट टीम को पाकिस्तान पर जीत के लिए ऑपरेशन सिंदूर के साथ प्रतीकात्मक तुलना करते हुए बधाई दी थी। मोदी ने एक्स पर अपने पोस्ट में लिखा, ‘खेल के मैदान पर ऑपरेशन सिंदूर! नतीजा वही है - भारत जीतता है!’

