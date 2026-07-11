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इनवेस्टर्स के 50 करोड़ लेकर स्विट्जरलैंड गए पति-पत्नी, अब 3 सप्ताह से गायब

By Jagriti Kumari
लाइव हिन्दुस्तान
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पति-पत्नी करीब 3 सप्ताह पहले हॉलिडे मनाने स्विट्जरलैंड गए थे। अब पिछले कई दिनों से उनका फोन स्विच ऑफ आ रहा है। पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है।

इनवेस्टर्स के 50 करोड़ लेकर स्विट्जरलैंड गए पति-पत्नी, अब 3 सप्ताह से गायब

भारत से छुट्टियां मनाने स्विट्जरलैंड गया हैदराबाद का एक कारोबारी और उसकी पत्नी रहस्यमय तरीके से लापता हो गए हैं। उनके गायब होने के बाद अब पुलिस को अंदेशा है कि यह जोड़ा निवेशकों से करोड़ों रुपये ठगने के बाद जानबूझकर देश छोड़कर भागा है। लापता जोड़े की पहचान 51 वर्षीय व्यवसायी पब्बा चंद्रशेखर और उनकी 42 वर्षीय पत्नी स्वप्ना के रूप में हुई है।

मामला तब सामने आया जब कारोबारी की 23 वर्षीय बेटी श्रेया ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई है। शिकायत के मुताबिक चंद्रशेखर और स्वप्ना 22 जून को स्विट्जरलैंड की यात्रा के लिए हैदराबाद से रवाना हुए थे। शुरुआत में वे अपने रिश्तेदारों और परिवार के साथ लगातार संपर्क में थे। लेकिन 8 जुलाई के बाद से उन्होंने बातचीत बंद कर दी। परिवार ने जब उनसे संपर्क करने की कोशिश की, तो दोनों के मोबाइल फोन बंद या आउट ऑफ कवरेज एरिया आने लगे।

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माता-पिता से कोई संपर्क न होने के बाद किसी अनहोनी की आशंका को देख चिंतित बेटी ने पुलिस का दरवाजा खटखटाया। इसके बाद पुलिस ने गुमशुदगी का मामला दर्ज कर जांच शुरू की। जांच में कई चौंकाने वाले खुलासे हुए हैं।

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निवेशकों से 50 करोड़ रुपए बटोरने का आरोप

पुलिस जब इस मामले की गहराई में उतरी, तो एक बड़ा झोल सामने आया। जानकारी के मुताबिक पब्बा चंद्रशेखर ने पिछले कुछ सालों में कई लोगों से मोटी रकम जुटाई थी। शुरुआती जांच में सामने आया है कि इस जोड़े ने 60 से अधिक लोगों से करीब 50 करोड़ रुपये जमा किए थे। निवेशकों को अलग-अलग बिजनेस का हवाला देकर भारी-भरकम मुनाफे का लालच दिया गया था।

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जांच जारी

हैदराबाद पुलिस अब इस जोड़े के ट्रैवल रिकॉर्ड और और बैंक खातों के वित्तीय लेन-देन की बारीकी से जांच कर रही है। यह भी पता लगाने की कोशिश की जा रही है कि कपल सच में स्विट्जरलैंड पहुंचे भी थे या नहीं। हालांकि पुलिस ने अभी तक धोखाधड़ी के किसी औपचारिक मामले की बात नहीं कही है। पुलिस अधिकारियों का कहना है कि वे इस मामले में सभी संभावित एंगल की जांच कर रहे हैं।

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लेखक के बारे में

Jagriti Kumari

जागृति को छोटी उम्र से ही खबरों की दुनिया ने इतना रोमांचित किया कि पत्रकारिता को ही करियर बना लिया। 2 साल पहले लाइव हिन्दुस्तान के साथ करियर की शुरुआत हुई। उससे पहले डिग्री-डिप्लोमा सब जर्नलिज्म और मास कम्युनिकेशन में। भारतीय जन संचार संस्थान (IIMC), नई दिल्ली से पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा और संत जेवियर्स कॉलेज रांची से स्नातक के बाद से खबरें लिखने का सिलसिला जारी। खबरों को इस तरह से बताना जैसे कोई बेहद दिलचस्प किस्सा, जागृति की खासियत है। अंतर्राष्ट्रीय संबंध और अर्थव्यवस्था की खबरों में गहरी रुचि। लाइव हिन्दुस्तान में ऑपरेशन सिंदूर के दौरान शानदार कवरेज के लिए इंस्टा अवॉर्ड जीता और अब बतौर कंटेंट प्रोड्यूसर रोजाना कुछ नया सीखने की ललक के साथ आगे बढ़ रही हैं। इसके अलावा सिनेमा को समझने की जिज्ञासा है।

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