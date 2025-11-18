ऐक्शन में भारतीय तट रक्षक बल, 79 बांग्लादेशी नागरिक पकड़े; 3 मछली पकड़ने वाली नावें भी जब्त
संक्षेप: गश्ती दल ने इन विदेशी नौकाओं को भारतीय जलक्षेत्र में काफी अंदर तक अवैध रूप से संचालित होते पाया। जांच के दौरान किसी भी चालक दल के सदस्य के पास भारत के समुद्री क्षेत्रों में मछली पकड़ने के लिए आवश्यक अनुमति पत्र नहीं मिला।
भारतीय तटरक्षक बल (ICG) ने भारत के विशिष्ट आर्थिक क्षेत्र (EEZ) में अवैध रूप से मछली पकड़ने के आरोप में तीन बांग्लादेशी फिशिंग बोट्स (BFBs) को पकड़ लिया है। इन नावों पर सवार कुल 79 बांग्लादेशी मछुआरों को भी हिरासत में लिया गया है। यह कार्रवाई 15 और 16 नवंबर को अंतर्राष्ट्रीय समुद्री सीमा रेखा (IMBL) की निगरानी के दौरान की गई।
ICG के अनुसार, गश्ती दल ने इन विदेशी नौकाओं को भारतीय जलक्षेत्र में काफी अंदर तक अवैध रूप से संचालित होते पाया। जांच के दौरान किसी भी चालक दल के सदस्य के पास भारत के समुद्री क्षेत्रों में मछली पकड़ने के लिए आवश्यक अनुमति पत्र नहीं मिला। नावों पर पकड़ी गई ताजा मछलियां और मछली पकड़ने के उपकरण इस अवैध गतिविधि की पुष्टि करते हैं।
तटरक्षक बल ने तीनों नौकाओं को पूरी सुरक्षा के साथ फ्रेजरगंज तक एस्कॉर्ट किया, जहां उन्हें आगे की कानूनी कार्रवाई के लिए मरीन पुलिस को सौंप दिया गया।ICG ने बताया कि यह ऑपरेशन भारतीय तटरक्षक बल और पश्चिम बंगाल पुलिस के बीच मजबूत समन्वय का उदाहरण है।
तटरक्षक बल लगातार बंगाल की खाड़ी के ऊपर और सतह पर निगरानी बढ़ा रहा है, ताकि अवैध मछली पकड़ने को रोका जा सके, देश के समुद्री संसाधनों की रक्षा की जा सके और भारतीय मछुआरों की सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके। तटरक्षक बल ने यह भी कहा कि भारत के समुद्री हितों की रक्षा के लिए क्षेत्र में निरंतर सतर्कता और कानून के सख्त अनुपालन को प्राथमिकता दी जा रही है।