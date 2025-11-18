Hindustan Hindi News
Indian Coast Guard apprehends 79 Bangladeshi nationals 3 fishing boats for illegally fishing inside India
ऐक्शन में भारतीय तट रक्षक बल, 79 बांग्लादेशी नागरिक पकड़े; 3 मछली पकड़ने वाली नावें भी जब्त

संक्षेप: गश्ती दल ने इन विदेशी नौकाओं को भारतीय जलक्षेत्र में काफी अंदर तक अवैध रूप से संचालित होते पाया। जांच के दौरान किसी भी चालक दल के सदस्य के पास भारत के समुद्री क्षेत्रों में मछली पकड़ने के लिए आवश्यक अनुमति पत्र नहीं मिला।

Tue, 18 Nov 2025 11:56 AMAmit Kumar लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
भारतीय तटरक्षक बल (ICG) ने भारत के विशिष्ट आर्थिक क्षेत्र (EEZ) में अवैध रूप से मछली पकड़ने के आरोप में तीन बांग्लादेशी फिशिंग बोट्स (BFBs) को पकड़ लिया है। इन नावों पर सवार कुल 79 बांग्लादेशी मछुआरों को भी हिरासत में लिया गया है। यह कार्रवाई 15 और 16 नवंबर को अंतर्राष्ट्रीय समुद्री सीमा रेखा (IMBL) की निगरानी के दौरान की गई।

ICG के अनुसार, गश्ती दल ने इन विदेशी नौकाओं को भारतीय जलक्षेत्र में काफी अंदर तक अवैध रूप से संचालित होते पाया। जांच के दौरान किसी भी चालक दल के सदस्य के पास भारत के समुद्री क्षेत्रों में मछली पकड़ने के लिए आवश्यक अनुमति पत्र नहीं मिला। नावों पर पकड़ी गई ताजा मछलियां और मछली पकड़ने के उपकरण इस अवैध गतिविधि की पुष्टि करते हैं।

तटरक्षक बल ने तीनों नौकाओं को पूरी सुरक्षा के साथ फ्रेजरगंज तक एस्कॉर्ट किया, जहां उन्हें आगे की कानूनी कार्रवाई के लिए मरीन पुलिस को सौंप दिया गया।ICG ने बताया कि यह ऑपरेशन भारतीय तटरक्षक बल और पश्चिम बंगाल पुलिस के बीच मजबूत समन्वय का उदाहरण है।

तटरक्षक बल लगातार बंगाल की खाड़ी के ऊपर और सतह पर निगरानी बढ़ा रहा है, ताकि अवैध मछली पकड़ने को रोका जा सके, देश के समुद्री संसाधनों की रक्षा की जा सके और भारतीय मछुआरों की सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके। तटरक्षक बल ने यह भी कहा कि भारत के समुद्री हितों की रक्षा के लिए क्षेत्र में निरंतर सतर्कता और कानून के सख्त अनुपालन को प्राथमिकता दी जा रही है।

अमित कुमार एक अनुभवी पत्रकार हैं, जिन्हें मीडिया इंडस्ट्री में नौ वर्षों से अधिक का अनुभव है। वर्तमान में वह लाइव हिन्दुस्तान में डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर के रूप में कार्यरत हैं। हिन्दुस्तान डिजिटल के साथ जुड़ने से पहले अमित ने कई प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों में काम किया है। अमित ने अपने करियर की शुरुआत अमर उजाला (डिजिटल) से की। इसके अलावा उन्होंने वन इंडिया, इंडिया टीवी और जी न्यूज जैसे मीडिया हाउस में काम किया है, जहां उन्होंने न्यूज रिपोर्टिंग व कंटेंट क्रिएशन में अपनी स्किल्स को निखारा। अमित ने भारतीय जनसंचार संस्थान (IIMC), दिल्ली से हिंदी जर्नलिज्म में पीजी डिप्लोमा और गुरु जंभेश्वर यूनिवर्सिटी, हिसार से मास कम्युनिकेशन में मास्टर (MA) किया है। अपने पूरे करियर के दौरान, अमित ने डिजिटल मीडिया में विभिन्न बीट्स पर काम किया है। अमित की एक्सपर्टीज पॉलिटिक्स, इंटरनेशनल, स्पोर्ट्स जर्नलिज्म, इंटरनेट रिपोर्टिंग और मल्टीमीडिया स्टोरीटेलिंग सहित विभिन्न क्षेत्रों में फैली हुई है। अमित नई मीडिया तकनीकों और पत्रकारिता पर उनके प्रभाव को लेकर काफी जुनूनी हैं। और पढ़ें
India Vs Bangladesh India News
