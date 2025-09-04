Indian bike stolen in Britain Shashi Tharoor blamed British Museum made fun of it ब्रिटेन में भारतीय की बाइक हुई चोरी, शशि थरूर ने ब्रिटिश म्यूजियम को लपेटा; उड़ाया मजाक, India News in Hindi - Hindustan
ब्रिटेन में भारतीय की बाइक हुई चोरी, शशि थरूर ने ब्रिटिश म्यूजियम को लपेटा; उड़ाया मजाक

Shashi Tharoor: बाइक पर दुनिया घूमने निकले एक भारतीय युवा की मोटरसाइकल ब्रिटेन में चोरी हो गई है। इस पर प्रतिक्रिया देते हुए कांग्रेस सांसद शशि थरूर ने कहा कि वह (ब्रिटेन वासी) ब्रिटिश म्यूजियम से सीख रहे हैं।

Upendra Thapak लाइव हिन्दुस्तानThu, 4 Sep 2025 06:15 PM
कांग्रेस सांसद शशि थरूर ने एक बार फिर से ब्रिटिश म्यूजियम में रखीं वस्तुओं को लेकर उसका मजाक उड़ाया है। दरअसल एक बाइक लेकर दुनिया घूमने निकले एक भारतीय की बाइक ब्रिटेन के नॉटिंघम से चोरी हो गई। इसके बाद उसने सोशल मीडिया पर इसकी जानकारी साझा की। इसी पोस्ट पर एक यूजर ने शशि थरूर की प्रतिक्रिया मांगी। इस पर रिएक्ट करते हुए शशि थरूर ने लिखा कि वे (ब्रिटेनवासी) ब्रिटिश म्यूजियम से सीख रहे हैं।

गौरतलब है कि शशि थरूर और ब्रिटिश म्यूजियम की खींचतान लंबी है। शशि थरूर ने औपनिवेशिक शासन में हुए अत्याचारों और भारत की कीमती वस्तुओं को लेकर ब्रिटिश म्यूजियम में रखने पर तंज कसते हुए उसे चोर बाजार की संज्ञा दी थी। 2015 में ऑक्सफोर्ट यूनियन डिबेट में दिया उनका यह भाषण काफी वायरल होता रहता है। अपनी भाषण शैली और गजब के ज्ञान के लिए माने जाने वाले कांग्रेस सांसद ने अपने इस वायरल वीडियो में कहा, “इसमें कोई आश्चर्य नहीं है कि ब्रिटिश साम्राज्य का सूरज कभी डूबता नहीं था... क्योंकि भगवान भी अंधेरे में अंग्रेजों पर भरोसा नहीं कर सकते थे।” उन्होंने कहा कि दिल्ली में एक इलाका है, जिसे चोर बाजार कहते हैं, लंदन में भी एक चोर बाजार है, जिसे ब्रिटिश म्यूजियम कहते हैं।

दरअसल, यह पूरा मामला उस वक्त शुरू हुई, जब मुंबई निवासी योगेल अलेकारी मई में अपनी बाइक के साथ अकेले ही दुनिया घूमने के लिए निकले। 24,000 किलोमीटर और 17 देशों की यात्रा करने के बाद वह ब्रिटेन पहुंचे। इसके बाद उनका अगला पड़ाव अफ्रीका था। लेकिन अफ्रीका के लिए निकलने से पहले ही 28 अगस्त को नॉटिंघम से उनकी बाइक चोरी हो गई। योगेश की बाइक में ही उनका पासपोर्ट, पैसे और जरूर कागजात भी चोरी हो गए।

बीबीसी से बात करते हुए योगेश ने कहा, "मैं एक बाइकर कार्यक्रम के लिए नॉटिंघम में था और ऑक्सफ़ोर्ड जाने वाला था। मैं वोलाटन पार्क में रुका और अपनी बाइक खड़ी कर दी। मैंने बाइक लॉक कर दी, और वह एक व्यस्त इलाका था जहाँ बच्चे खेल रहे थे, इसलिए मुझे लगा कि यह एक सुरक्षित जगह है। मैं सड़क पार करके नाश्ता करने चला गया, लेकिन एक घंटे के भीतर, जब मैं वापस आया तो सब कुछ गायब हो चुका था।"

इसके बाद योगेश ने स्थानीय पुलिस से संपर्क किया और बाइक को ढूंढ़ने में मदद करने का अनुरोध किया। स्थानीय पुलिस के मुताबिक इस मामले को दर्ज कर लिया गया है और खोजबीन जारी है।

