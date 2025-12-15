भारतीय सेना को मिलने जा रहे 3 अपाचे हेलिकॉप्टर, सीहॉक्स बढ़ाएंगे समंदर में ताकत
भारतीय सेना को जल्द ही तीन अपाचे हेलिकॉप्टर मिलने वाले हैं। 6 में से तीन हेलिकॉप्टर पहले ही मिल चुके हैं। वहीं 17 दिसंबर को सीहॉक्स हेलिकॉप्टर का दूसरा बेड़ा तैनात होने वाला है।
भारतीय सेना को जल्द ही अमेरिका से तीन अपाचे AH-64 हेलिकॉप्टर मिलने वाले हैं। इसके अलावा नौसेना एणएच-60आर सीहॉक बमरीन हंटिंग चॉपर के दूसरे बेड़े को कमीशन करेगी। भारतीय सेना अपनी ताकत में इजाफा करने के लिए एक से एक ताकतवर हेलिकॉप्टरों को अपने बेड़े में जगह दे रही है। बताया जा रहा है कि 2028 से भारतीय वायुसेना अपने बेड़े में 156 स्वदेशी प्रचंड लाइट कॉम्बैट हेलिकॉप्टरों को भी शामिल करने की प्रक्रिया शुरू कर देगी।
1000 नए हेलिकॉप्टरों को शामिल करने का प्लान
आने वाले 10 से 15 साल में भारतीय सेना में 1000 अलग-अलग तरह के हेलिकॉप्टरों को शामिल करने का प्लान है। वहीं पुराने हो चले चीता और चेतक हेलिकॉप्टरों के बेड़े को धीरे-धीरे हटाया जाएगा। आने वाले समय में भारतीय सेना की ताकत बढ़ाने वाले हेलिकॉप्टरों में 484 लाइट यूटिलिटी हेलिकॉप्टर और 419 इंडियन मल्टी रोल हेलिकॉप्टर हो सकते हैं। यह प्रोजेक्ट हिन्दुस्तान एयरोनॉटिक्स के हाथ में है।
फरवरी 2020 में भारत ने अमेरिकी कंपनी को 6 अपाजे हेलिकॉप्टरों के ऑर्डर दिए थे। यह डील 5691 करोड़ में हुई थी। जुलाई में तीन हेलिकॉप्टर डिलीवर हो गए थे। वहीं बोइंग की सप्लाई चेन में दिक्कत की वजह से बाकी तीन हेलिकॉप्टरों की डिलिवरी में देरी हो गई। 2019 से 2020 के दौरान इस तरह के 22 हेलिकॉप्टर सेना में शामिल किए थे।
17 दिसंबर को गोवा के आईएनएस हंसा के सीहॉक हेलिकॉप्टरों के दूसरे बेड़े की तैनाती की जाएगी। अमेरिका अब तक 24 में से 15 सीहॉक हेलिकॉप्टर डिलीवर कर चुका है। 2020 में कुल 15157 करोड़ रुपये में यह डील हुई थी। ये हेलफायर मिसाइल, एमके-54 तारपीडो और प्रिसिजन किल रॉकेट से लैस होंगे।