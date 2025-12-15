Mon, Dec 15, 2025Hindustan Hindi News
locationशहर चुनेंepaperई- पेपर
search
login
More
Hindi NewsIndia NewsIndian Army to receive 3 Apache helicopters Seahawks to enhance maritime power
भारतीय सेना को मिलने जा रहे 3 अपाचे हेलिकॉप्टर, सीहॉक्स बढ़ाएंगे समंदर में ताकत

भारतीय सेना को मिलने जा रहे 3 अपाचे हेलिकॉप्टर, सीहॉक्स बढ़ाएंगे समंदर में ताकत

संक्षेप:

भारतीय सेना को जल्द ही तीन अपाचे हेलिकॉप्टर मिलने वाले हैं। 6 में से तीन हेलिकॉप्टर पहले ही मिल चुके हैं। वहीं 17 दिसंबर को सीहॉक्स हेलिकॉप्टर का दूसरा बेड़ा तैनात होने वाला है। 

Dec 15, 2025 10:10 am ISTAnkit Ojha लाइव हिन्दुस्तान
share

भारतीय सेना को जल्द ही अमेरिका से तीन अपाचे AH-64 हेलिकॉप्टर मिलने वाले हैं। इसके अलावा नौसेना एणएच-60आर सीहॉक बमरीन हंटिंग चॉपर के दूसरे बेड़े को कमीशन करेगी। भारतीय सेना अपनी ताकत में इजाफा करने के लिए एक से एक ताकतवर हेलिकॉप्टरों को अपने बेड़े में जगह दे रही है। बताया जा रहा है कि 2028 से भारतीय वायुसेना अपने बेड़े में 156 स्वदेशी प्रचंड लाइट कॉम्बैट हेलिकॉप्टरों को भी शामिल करने की प्रक्रिया शुरू कर देगी।

LiveHindustan को अपना पसंदीदा Google न्यूज़ सोर्स बनाएं – यहां क्लिक करें।

1000 नए हेलिकॉप्टरों को शामिल करने का प्लान

आने वाले 10 से 15 साल में भारतीय सेना में 1000 अलग-अलग तरह के हेलिकॉप्टरों को शामिल करने का प्लान है। वहीं पुराने हो चले चीता और चेतक हेलिकॉप्टरों के बेड़े को धीरे-धीरे हटाया जाएगा। आने वाले समय में भारतीय सेना की ताकत बढ़ाने वाले हेलिकॉप्टरों में 484 लाइट यूटिलिटी हेलिकॉप्टर और 419 इंडियन मल्टी रोल हेलिकॉप्टर हो सकते हैं। यह प्रोजेक्ट हिन्दुस्तान एयरोनॉटिक्स के हाथ में है।

फरवरी 2020 में भारत ने अमेरिकी कंपनी को 6 अपाजे हेलिकॉप्टरों के ऑर्डर दिए थे। यह डील 5691 करोड़ में हुई थी। जुलाई में तीन हेलिकॉप्टर डिलीवर हो गए थे। वहीं बोइंग की सप्लाई चेन में दिक्कत की वजह से बाकी तीन हेलिकॉप्टरों की डिलिवरी में देरी हो गई। 2019 से 2020 के दौरान इस तरह के 22 हेलिकॉप्टर सेना में शामिल किए थे।

17 दिसंबर को गोवा के आईएनएस हंसा के सीहॉक हेलिकॉप्टरों के दूसरे बेड़े की तैनाती की जाएगी। अमेरिका अब तक 24 में से 15 सीहॉक हेलिकॉप्टर डिलीवर कर चुका है। 2020 में कुल 15157 करोड़ रुपये में यह डील हुई थी। ये हेलफायर मिसाइल, एमके-54 तारपीडो और प्रिसिजन किल रॉकेट से लैस होंगे।

Ankit Ojha

लेखक के बारे में

Ankit Ojha
अंकित ओझा पिछले 8 साल से पत्रकारिता के क्षेत्र में कार्य कर रहे हैं। अंकित ने जामिया मिल्लिया इस्लामिया से स्नातक के बाद IIMC नई दिल्ली से हिंदी पत्रकारिता में स्नातकोत्तर डिप्लोमा किया है। इसके बाद कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय से स्नातकोत्तर डिग्री हासिल की है। राजनीति, राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय डेस्क पर कार्य करने का उनके पास अनुभव है। इसके अलावा बिजनेस और अन्य क्षेत्रों की भी समझ रखते हैं। हिंदी, अंग्रेजी के साथ ही पंजाबी और उर्दू का भी ज्ञान है। डिजिटल के साथ ही रेडियो और टीवी के लिए भी काम कर चुके हैं। और पढ़ें
इंडिया न्यूज़ , विधानसभा चुनाव और आज का मौसम से जुड़ी ताजा खबरें हिंदी में | लेटेस्ट Hindi News, बॉलीवुड न्यूज , बिजनेस न्यूज , क्रिकेट न्यूज पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।