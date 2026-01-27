Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi NewsIndia NewsIndian Army to monitor via drones low altitude airspace along China and Pakistan borders area
चीन-पाकिस्तान सीमाओं की निगरानी के लिए सेना का खास प्लान, बनाए जा रहे एयर कमांड सेंटर; इनसाइड रिपोर्ट

चीन-पाकिस्तान सीमाओं की निगरानी के लिए सेना का खास प्लान, बनाए जा रहे एयर कमांड सेंटर; इनसाइड रिपोर्ट

संक्षेप:

रिपोर्ट के मुताबिक, इस प्लान के तहत पश्चिमी थिएटर में 10,000 ड्रोनों के संचालन की क्षमता विकसित की जा रही है, जबकि लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल (LAC) के 3,488 किमी क्षेत्र में 20,000 से अधिक ड्रोनों की तैनाती की योजना है। 

Jan 27, 2026 09:02 am ISTNiteesh Kumar हिन्दुस्तान टाइम्स
share Share
Follow Us on

भारतीय सेना ने चीन और पाकिस्तान की सीमाओं के साथ कम-ऊंचाई वाले वायु क्षेत्र की निगरानी करने की दिशा में अहम कदम उठाए हैं। सेना 35 किलोमीटर की भूमि दूरी और 3 किलोमीटर की ऊंचाई तक उड़ान भरने वाली सभी वस्तुओं, खासकर दुश्मन ड्रोनों की निगरानी करने की क्षमता विकसित कर रही है। यह पहल मुख्य रूप से ऑपरेशन सिंदूर के बाद शुरू हुई, जिसमें पाकिस्तान ने तुर्की और चीनी सशस्त्र ड्रोनों का इस्तेमाल कर भारतीय सेना और वायुसेना के ठिकानों पर हमले किए थे। सीमाओं पर एयर कमांड एंड कंट्रोल सेंटर स्थापित किए जा रहे हैं, जो न केवल ड्रोन गतिविधियों की निगरानी करेंगे, बल्कि दुश्मन ड्रोनों को लॉन्च और न्यूट्रलाइज करने में भी सक्षम होंगे। वर्तमान में सेना 97% ड्रोन और एंटी-ड्रोन गतिविधियों को इसी 35x3 किमी दायरे में संभाल रही है।

प्यार से लेकर प्रमोशन तक 2026 का पूरा हाल जानें ✨अभी पढ़ें

इस प्लान के तहत पश्चिमी थिएटर में 10,000 ड्रोनों के संचालन की क्षमता विकसित की जा रही है, जबकि लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल (LAC) के 3,488 किमी क्षेत्र में 20,000 से अधिक ड्रोनों की तैनाती की योजना है। सेना ने दो रॉकेट फोर्स यूनिट, दो रुद्र ब्रिगेड और 21 भैरव बटालियन तैनात की हैं। भारतीय तोपखाने की रेंज 150 किमी से बढ़ाकर 1,000 किमी तक कर दी गई है। क्षेत्रीय कोर कमांडर भारतीय वायुसेना के कमांडरों के साथ समन्वय कर रहे हैं। भैरव बटालियन विशेष बलों को दुश्मन क्षेत्र में गहरे रणनीतिक हमलों के लिए सशस्त्र ड्रोन और लोइटरिंग मुनिशन के साथ तैयार कर रही हैं, जबकि ये बटालियन सीमा पर टैक्टिकल भूमिकाओं के लिए तैनात रहेंगी। यह सब 2020 के गलवान संघर्ष और उसके बाद चीन-पाकिस्तान से बढ़ते तनाव के संदर्भ में हो रहा है।

ये भी पढ़ें:कर्तव्य पथ पर पहली बार दिखाई देगी सेना की 'बैटल एरे' की दुर्लभ झलक

सीमाओं पर निगरानी, प्रतिक्रिया और रक्षात्मक क्षमता को मजबूत करना

यह निगरानी व्यवस्था दुश्मन ड्रोनों के बढ़ते खतरे को देखते हुए रणनीतिक बदलाव का हिस्सा है। चीन ने LAC पर रॉकेट रेजिमेंट तैनात की हैं, जबकि पाकिस्तान ने ऑपरेशन सिंदूर में फतह-1 और 2 रॉकेट्स का उपयोग किया और उसके बाद सशस्त्र ड्रोन, रडार व मिसाइलें हासिल की हैं। भारतीय सेना की यह पहल सीमाओं पर निगरानी, प्रतिक्रिया और रक्षात्मक क्षमता को मजबूत करने के उद्देश्य से की गई है, जो उत्तरी और पश्चिमी मोर्चों पर सुरक्षा को और सुदृढ़ बनाएगी।

Niteesh Kumar

लेखक के बारे में

Niteesh Kumar
नीतीश 7 साल से अधिक समय से मीडिया इंडस्ट्री में एक्टिव हैं। जनसत्ता डिजिटल से बतौर कंटेंट प्रोड्यूसर शुरुआत हुई। लाइव हिन्दुस्तान से जुड़ने से पहले टीवी9 भारतवर्ष और दैनिक भास्कर डिजिटल में भी काम कर चुके हैं। खबरें लिखने के साथ ग्राउंड रिपोर्टिंग का शौक है। लाइव हिन्दुस्तान यूट्यूब चैनल के लिए लोकसभा चुनाव 2024 की कवरेज कर चुके हैं। पत्रकारिता का पढ़ाई IIMC, दिल्ली (2016-17 बैच) से हुई। इससे पहले दिल्ली यूनिवर्सिटी के महाराजा अग्रसेन कॉलेज से ग्रैजुएशन किया। मूल रूप से उत्तर प्रदेश के मऊ जिले के रहने वाले हैं। राजनीति, खेल के साथ सिनेमा में भी दिलचस्पी रखते हैं। और पढ़ें
India Pakistan operation sindoor
इंडिया न्यूज़ , विधानसभा चुनाव और आज का मौसम से जुड़ी ताजा खबरें हिंदी में | लेटेस्ट Hindi News, बॉलीवुड न्यूज , बिजनेस न्यूज , क्रिकेट न्यूज पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।