Hindustan Hindi News
Indian Army Senior Officer Says If there is a terrorist attack this time then answer will be more Stronger

इस बार आतंकी हमला हुआ तो...सेना के वरिष्ठ अधिकारी का PAK को दो टूक जवाब

उन्होंने कहा कि जिस तरह से यह आतंकवादी हमला हुआ, चुन-चुन कर हत्याएं हुईं, उसका एक और मकसद भारत में सांप्रदायिकता को भड़काना था। यह हमारे लिए एक बड़ी चुनौती है।

Madan Tiwari पीटीआई, चंडीगढ़Sat, 13 Sep 2025 10:22 PM
‘ऑपरेशन सिंदूर’ जारी होने का जिक्र करते हुए पश्चिमी कमान के जनरल ऑफिसर कमांडिंग-इन-चीफ लेफ्टिनेंट जनरल मनोज कटियार ने शनिवार को कहा कि अगर पाकिस्तान या उसके द्वारा समर्थित आतंकवादी संगठन फिर से कोई आतंकवादी हमला करते हैं तो इस बार हमारा जवाब पहले से भी अधिक कठोर होगा।

उन्होंने यहां संवाददाताओं से कहा, ‘‘ऑपरेशन सिंदूर न केवल एक लड़ाई थी, बल्कि पाकिस्तान की किसी भी शत्रुतापूर्ण कोशिश का मुकाबला करने की हमारी तैयारी भी थी। हमारी तैयारी अब भी जारी है।’’ वर्ष 1965 के भारत-पाकिस्तान युद्ध में विजय की हीरक जयंती समारोह के अवसर पर मीडिया को संबोधित करते हुए लेफ्टिनेंट जनरल कटियार ने कहा कि 10 मई को संघर्षविराम के बाद जमीनी स्तर पर स्थिति शांत है।

वरिष्ठ सैन्य अधिकारी ने आशा व्यक्त की कि पाकिस्तान फिर से कोई दुस्साहस नहीं करेगा। उन्होंने कहा, ‘‘लेकिन, हमें इस पर पूरा भरोसा नहीं है। हमें लगता है कि पाकिस्तान या आतंकी संगठन फिर से कोई आतंकवादी हमला कर सकते हैं, ऐसे में हमारे पास करारा जवाब देने के अलावा कोई विकल्प नहीं है। हमने स्पष्ट रूप से कहा है कि इस बार हमारा जवाब पहले से भी ज्यादा कड़ा होगा। इसके लिए हमारा ऑपरेशन सिंदूर अब भी जारी है।’’

लेफ्टिनेंट जनरल कटियार ने कहा कि पहलगाम आतंकी हमले का मुख्य उद्देश्य जम्मू-कश्मीर में हालात बिगाड़ना था। उन्होंने कहा, ‘‘जिस तरह से यह आतंकवादी हमला हुआ, चुन-चुन कर हत्याएं हुईं, उसका एक और मकसद भारत में सांप्रदायिकता को भड़काना था। यह हमारे लिए एक बड़ी चुनौती है।’’ उन्होंने कहा कि पड़ोसी देश भारत के धर्मनिरपेक्ष चरित्र को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करता रहेगा।

