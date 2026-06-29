क्या चीनी सेना ने अरुणाचल में नए सैन्य शिविर बना लिए? इंडियन आर्मी ने सवालों का दिया जवाब
अरुणाचल प्रदेश के ताकसिंग क्षेत्र स्थित नाह वेलफेयर सोसाइटी ने जिला उपायुक्त को ज्ञापन सौंपा है। इसमें आरोप लगाया कि पिछले 6 वर्षों में चीनी पीएलए ने धीरे-धीरे सीमा से लगे इलाकों में अपनी मौजूदगी बढ़ाई है।
भारतीय सेना ने अरुणाचल प्रदेश में चीन की ओर से नए अतिक्रमण और PLA के नए सैन्य शिविर स्थापित किए जाने संबंधी मीडिया रिपोर्टों को खारिज कर दिया है। सेना ने कहा कि इस तरह की खबरें पूरी तरह गलत और निराधार हैं। कुछ मीडिया रिपोर्टों में हाल में चीनी पीएलए की ओर से अरुणाचल प्रदेश में घुसपैठ कर कैंप बनाने का दावा किया गया है, लेकिन इन दावों का कोई तथ्यात्मक आधार नहीं है। सेना की इस सफाई के बाद सीमा क्षेत्र में कथित चीनी गतिविधियों को लेकर चल रही चर्चाओं पर विराम लगने की उम्मीद है।
सेना का यह बयान उस समय आया है जब अरुणाचल प्रदेश के ताकसिंग क्षेत्र स्थित नाह वेलफेयर सोसाइटी ने जिला उपायुक्त को ज्ञापन सौंपा है। इसमें आरोप लगाया कि पिछले 6 वर्षों में चीनी पीएलए ने धीरे-धीरे सीमा से लगे इलाकों में अपनी मौजूदगी बढ़ाई है। सोसाइटी के अध्यक्ष केरू चाडर ने दावा किया कि नाह जनजाति के पारंपरिक चरागाह, शिकार क्षेत्र, कृषि भूमि और वन उत्पाद एकत्र करने वाले कई इलाकों पर अब चीनी सेना का कब्जा हो गया है। उन्होंने दावा कि चीन ने सीमा के पास सड़कें, पुल और सैन्य शिविर बनाकर अपने नियंत्रण का लगातार विस्तार किया है।
अंतरराष्ट्रीय सीमा के आसपास गतिविधियां तेज
ज्ञापन के अनुसार, पिछले 10 से 15 वर्षों में चीन ने अंतरराष्ट्रीय सीमा के आसपास अपनी गतिविधियां तेज कर दी हैं और 2020 तक स्थानीय समुदाय के नियंत्रण में रहे कई क्षेत्रों पर कब्जा कर लिया है। सोसाइटी ने ओयिंग (असाफिला क्षेत्र), पनियार (चुजार्ता क्षेत्र), मारपान (मारनाफे), पोत्रांग झील और टिंडिंगतांग (टीजी) सहित पांच स्थानों का उल्लेख किया है। संगठन का कहना है कि इनमें से कुछ इलाके ताकसिंग मुख्यालय के काफी निकट हैं और स्थानीय लोगों के लिए धार्मिक व सांस्कृतिक दृष्टि से भी अहम हैं। उनका आरोप है कि इन क्षेत्रों में चीनी सैन्य ढांचे का विस्तार लगातार बढ़ रहा है।
नाचो विधानसभा क्षेत्र के विधायक नकाप नालो ने कहा कि ये आरोप राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़े हैं, इसलिए प्रशासन को इनकी आधिकारिक जांच कर सच्चाई सामने लानी चाहिए। उन्होंने कहा कि अगर ये दावे सही पाए जाते हैं तो यह गंभीर चिंता का विषय होगा। दूसरी ओर, नाह वेलफेयर सोसाइटी ने भारतीय सेना पर पूरा भरोसा जताते हुए कहा कि सेना वर्षों से सीमा की रक्षा कर रही है, लेकिन ताकसिंग क्षेत्र में चीनी गतिविधियों की गति और मंशा स्थानीय लोगों के लिए चिंता का कारण बनी हुई है। हालांकि, भारतीय सेना ने दोहराया कि मीडिया में चल रहे हालिया अतिक्रमण और नए पीएलए कैंपों के दावे पूरी तरह निराधार हैं।
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लेखक के बारे मेंNiteesh Kumar
पत्रकार नीतीश कुमार 8 साल से अधिक समय से मीडिया इंडस्ट्री में एक्टिव हैं। जनसत्ता डिजिटल से बतौर कंटेंट प्रोड्यूसर शुरुआत हुई। लाइव हिन्दुस्तान से जुड़ने से पहले टीवी9 भारतवर्ष और दैनिक भास्कर डिजिटल में भी काम कर चुके हैं। पत्रकार नीतीश कुमार को खबरें लिखने के साथ ग्राउंड रिपोर्टिंग का शौक है। लाइव हिन्दुस्तान यूट्यूब चैनल के लिए लोकसभा चुनाव 2024, दिल्ली विधानसभा चुनाव 2025 और बिहार विधानसभा चुनाव 2025 की कवरेज कर चुके हैं। फिलहाल लाइव हिन्दुस्तान के लिए नेशनल और इंटरनेशनल सेक्शन की खबरें लिखते हैं। पत्रकार नीतीश कुमार को ब्रेकिंग न्यूज लिखने के साथ खबरों का गहराई से विश्लेषण करना पसंद है। राजनीति से जुड़ी खबरों पर मजबूत पकड़ और समझ रखते हैं। समसामयिक राजनीतिक मुद्दों पर कई सारे लंबे लेख लिख चुके हैं। पत्रकार नीतीश कुमार ने पत्रकारिता का पढ़ाई IIMC, दिल्ली (2016-17 बैच) से हुई। इससे पहले दिल्ली यूनिवर्सिटी के महाराजा अग्रसेन कॉलेज से पत्रकारिता में ग्रेजुएशन किया। पत्रकार नीतीश कुमार मूल रूप से उत्तर प्रदेश के मऊ जिले के रहने वाले हैं। राजनीति, खेल के साथ सिनेमा में भी दिलचस्पी रखते हैं। फिल्में देखना और रिव्यू करना व उन पर चर्चा करना हॉबी है।और पढ़ें