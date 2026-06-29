क्या चीनी सेना ने अरुणाचल में नए सैन्य शिविर बना लिए? इंडियन आर्मी ने सवालों का दिया जवाब

अरुणाचल प्रदेश के ताकसिंग क्षेत्र स्थित नाह वेलफेयर सोसाइटी ने जिला उपायुक्त को ज्ञापन सौंपा है। इसमें आरोप लगाया कि पिछले 6 वर्षों में चीनी पीएलए ने धीरे-धीरे सीमा से लगे इलाकों में अपनी मौजूदगी बढ़ाई है।

भारतीय सेना ने अरुणाचल प्रदेश में चीन की ओर से नए अतिक्रमण और PLA के नए सैन्य शिविर स्थापित किए जाने संबंधी मीडिया रिपोर्टों को खारिज कर दिया है। सेना ने कहा कि इस तरह की खबरें पूरी तरह गलत और निराधार हैं। कुछ मीडिया रिपोर्टों में हाल में चीनी पीएलए की ओर से अरुणाचल प्रदेश में घुसपैठ कर कैंप बनाने का दावा किया गया है, लेकिन इन दावों का कोई तथ्यात्मक आधार नहीं है। सेना की इस सफाई के बाद सीमा क्षेत्र में कथित चीनी गतिविधियों को लेकर चल रही चर्चाओं पर विराम लगने की उम्मीद है।

सेना का यह बयान उस समय आया है जब अरुणाचल प्रदेश के ताकसिंग क्षेत्र स्थित नाह वेलफेयर सोसाइटी ने जिला उपायुक्त को ज्ञापन सौंपा है। इसमें आरोप लगाया कि पिछले 6 वर्षों में चीनी पीएलए ने धीरे-धीरे सीमा से लगे इलाकों में अपनी मौजूदगी बढ़ाई है। सोसाइटी के अध्यक्ष केरू चाडर ने दावा किया कि नाह जनजाति के पारंपरिक चरागाह, शिकार क्षेत्र, कृषि भूमि और वन उत्पाद एकत्र करने वाले कई इलाकों पर अब चीनी सेना का कब्जा हो गया है। उन्होंने दावा कि चीन ने सीमा के पास सड़कें, पुल और सैन्य शिविर बनाकर अपने नियंत्रण का लगातार विस्तार किया है।

अंतरराष्ट्रीय सीमा के आसपास गतिविधियां तेज ज्ञापन के अनुसार, पिछले 10 से 15 वर्षों में चीन ने अंतरराष्ट्रीय सीमा के आसपास अपनी गतिविधियां तेज कर दी हैं और 2020 तक स्थानीय समुदाय के नियंत्रण में रहे कई क्षेत्रों पर कब्जा कर लिया है। सोसाइटी ने ओयिंग (असाफिला क्षेत्र), पनियार (चुजार्ता क्षेत्र), मारपान (मारनाफे), पोत्रांग झील और टिंडिंगतांग (टीजी) सहित पांच स्थानों का उल्लेख किया है। संगठन का कहना है कि इनमें से कुछ इलाके ताकसिंग मुख्यालय के काफी निकट हैं और स्थानीय लोगों के लिए धार्मिक व सांस्कृतिक दृष्टि से भी अहम हैं। उनका आरोप है कि इन क्षेत्रों में चीनी सैन्य ढांचे का विस्तार लगातार बढ़ रहा है।