प्रचंड, अटल और असहनीय... सेना ने ऑपरेशन सिंदूर का नया वीडियो किया जारी; पाक की तबाही दिखाई

संक्षेप: हिन्दी कैप्शन के साथ जारी किए गए वीडियो में दिखाया गया है कि 7 मई 2025 की रात भारतीय सशस्त्र बलों ने सीमा पार मौजूद 9 आतंकी ठिकानों पर एक साथ और पूरी सटीकता से हमला किया। ये हमले ऑपरेशन सिंदूर के तहत किए गए थे।

सेना दिवस के मौके पर भारतीय सेना ने आज (गुरुवार, 15 जनवरी को) पिछले साल मई में पाकिस्तान के खिलाफ हुए ऑपरेशन सिंदूर से जुड़ा एक नया वीडियो जारी किया है, जिसमें पाकिस्तान में मौजूद आतंकी ठिकानों, एयरबेस और रडार सिस्टम पर किए गए सटीक हमलों की झलक दिखाई गई है। यह ऑपरेशन मई 2025 में अंजाम दिया गया था। करीब तीन मिनट के इस वीडियो की शुरुआत भारत पर हुए बड़े आतंकी हमलों की याद दिलाने से होती है। इसमें 2001 का संसद हमला, 2002 का अक्षरधाम हमला, 2008 का मुंबई हमला, 2016 का उरी हमला, 2019 का पुलवामा हमला और 2025 के पहलगाम आतंकी हमले का भी जिक्र शामिल हैं।

प्यार से लेकर प्रमोशन तक 2026 का पूरा हाल जानें ✨

भारतीय सेना ने इन सभी घटनाओं को “मानवता पर हमला” बताया है। हिन्दी कैप्शन के साथ जारी किए गए वीडियो में दिखाया गया है कि 7 मई 2025 की रात भारतीय सशस्त्र बलों ने सीमा पार मौजूद 9 आतंकी ठिकानों पर एक साथ और पूरी सटीकता से हमला किया। ये हमले ऑपरेशन सिंदूर के तहत किए गए थे। सेना की तरफ से वीडियो एक्स पर पोस्ट करते हुए लिखा गया है, “ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भारतीय सशस्त्र बलों ने अदम्य साहस, पराक्रम और अटूट संकल्प के साथ इतिहास रचा। आर्मी डे परेड, जयपुर में प्रदर्शित इस लघु फ़िल्म के माध्यम से वीरता की इस प्रेरक गाथा को देखें। प्रचंड, अटल और असहनीय... सेना ने ऑपरेशन सिंदूर का नया वीडियो किया जारी; पाक एयरबेस की तबाही दिखाई।”

पाकिस्तानी गोलाबारी और भारत की जवाबी कार्रवाई वीडियो में बिना पाकिस्तान का नाम लिए यह भी दिखाया गया है कि जम्मू-कश्मीर के सीमावर्ती इलाकों में पाकिस्तान की ओर से भारी गोलाबारी की गई। इसके जवाब में भारतीय सेना ने पाकिस्तानी ड्रोन मार गिराए। इसके अलावा सीमा के पास मौजूद सैन्य ठिकानों को निशाना बनाया और और बाद में पाकिस्तान के एयर डिफेंस रडार और एयरबेस तबाह कर दिए।

वीडियो का सख्त संदेश इस वीडियो के जरिए भारतीय सेना ने पाकिस्तान को सख्त संदेश देने की कोशिश की है। वीडियो के अंत में साफ शब्दों में लिखा है, “हमारे दुश्मनों के लिए चेतावनी। कायरता की कीमत चुकानी होगी।” यह वीडियो न सिर्फ सैन्य क्षमता का प्रदर्शन है, बल्कि यह साफ संदेश भी देता है कि भारत आतंकवाद के खिलाफ अब चुप नहीं बैठेगा।