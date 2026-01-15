Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi NewsIndia NewsIndian Army releases New Operation Sindoor Video, Shows Precision Strikes On Terror Hubs, Airbases In Pakistan
प्रचंड, अटल और असहनीय... सेना ने ऑपरेशन सिंदूर का नया वीडियो किया जारी; पाक की तबाही दिखाई

प्रचंड, अटल और असहनीय... सेना ने ऑपरेशन सिंदूर का नया वीडियो किया जारी; पाक की तबाही दिखाई

संक्षेप:

हिन्दी कैप्शन के साथ जारी किए गए वीडियो में दिखाया गया है कि 7 मई 2025 की रात भारतीय सशस्त्र बलों ने सीमा पार मौजूद 9 आतंकी ठिकानों पर एक साथ और पूरी सटीकता से हमला किया। ये हमले ऑपरेशन सिंदूर के तहत किए गए थे।

Jan 15, 2026 04:54 pm ISTPramod Praveen लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
share Share
Follow Us on

सेना दिवस के मौके पर भारतीय सेना ने आज (गुरुवार, 15 जनवरी को) पिछले साल मई में पाकिस्तान के खिलाफ हुए ऑपरेशन सिंदूर से जुड़ा एक नया वीडियो जारी किया है, जिसमें पाकिस्तान में मौजूद आतंकी ठिकानों, एयरबेस और रडार सिस्टम पर किए गए सटीक हमलों की झलक दिखाई गई है। यह ऑपरेशन मई 2025 में अंजाम दिया गया था। करीब तीन मिनट के इस वीडियो की शुरुआत भारत पर हुए बड़े आतंकी हमलों की याद दिलाने से होती है। इसमें 2001 का संसद हमला, 2002 का अक्षरधाम हमला, 2008 का मुंबई हमला, 2016 का उरी हमला, 2019 का पुलवामा हमला और 2025 के पहलगाम आतंकी हमले का भी जिक्र शामिल हैं।

प्यार से लेकर प्रमोशन तक 2026 का पूरा हाल जानें ✨अभी पढ़ें

भारतीय सेना ने इन सभी घटनाओं को “मानवता पर हमला” बताया है। हिन्दी कैप्शन के साथ जारी किए गए वीडियो में दिखाया गया है कि 7 मई 2025 की रात भारतीय सशस्त्र बलों ने सीमा पार मौजूद 9 आतंकी ठिकानों पर एक साथ और पूरी सटीकता से हमला किया। ये हमले ऑपरेशन सिंदूर के तहत किए गए थे। सेना की तरफ से वीडियो एक्स पर पोस्ट करते हुए लिखा गया है, “ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भारतीय सशस्त्र बलों ने अदम्य साहस, पराक्रम और अटूट संकल्प के साथ इतिहास रचा। आर्मी डे परेड, जयपुर में प्रदर्शित इस लघु फ़िल्म के माध्यम से वीरता की इस प्रेरक गाथा को देखें। प्रचंड, अटल और असहनीय... सेना ने ऑपरेशन सिंदूर का नया वीडियो किया जारी; पाक एयरबेस की तबाही दिखाई।”

पाकिस्तानी गोलाबारी और भारत की जवाबी कार्रवाई

वीडियो में बिना पाकिस्तान का नाम लिए यह भी दिखाया गया है कि जम्मू-कश्मीर के सीमावर्ती इलाकों में पाकिस्तान की ओर से भारी गोलाबारी की गई। इसके जवाब में भारतीय सेना ने पाकिस्तानी ड्रोन मार गिराए। इसके अलावा सीमा के पास मौजूद सैन्य ठिकानों को निशाना बनाया और और बाद में पाकिस्तान के एयर डिफेंस रडार और एयरबेस तबाह कर दिए।

ये भी पढ़ें:ऑपरेशन सिंदूर से भारत ने क्या सीखा, पाक का क्या हाल; आर्मी चीफ ने बताई पूरी बात

वीडियो का सख्त संदेश

इस वीडियो के जरिए भारतीय सेना ने पाकिस्तान को सख्त संदेश देने की कोशिश की है। वीडियो के अंत में साफ शब्दों में लिखा है, “हमारे दुश्मनों के लिए चेतावनी। कायरता की कीमत चुकानी होगी।” यह वीडियो न सिर्फ सैन्य क्षमता का प्रदर्शन है, बल्कि यह साफ संदेश भी देता है कि भारत आतंकवाद के खिलाफ अब चुप नहीं बैठेगा।

ये भी पढ़ें:NSA अजीत डोभाल के एक बयान से पाकिस्तान को लग गई मिर्ची, क्या बोला?

क्या है ऑपरेशन सिंदूर?

बता दें कि पिछले साल अप्रैल में कश्मीर के पहलगाम घाटी में आतंकियों ने 26 पर्यटकों की धर्म पूछकर हत्या कर दी थी। इसके बाद भारतीय सैन्य बलों ने ऑपरेशन सिंदूर लॉन्च किया था। उस वक्त सरकार ने कहा था कि पहलगाम हमला "सांप्रदायिक हिंसा भड़काने की एक साफ कोशिश" थी। 7 मई, 2025 को, भारत ने पाकिस्तान में नौ आतंकी ठिकानों को नष्ट करने के लिए ऑपरेशन सिंदूर शुरू किया, जिसमें सौ से ज़्यादा आतंकवादी मारे गए। पाकिस्तान ने ड्रोन भेजकर और जम्मू और कश्मीर में अंतरराष्ट्रीय सीमा के पास लोगों के घरों पर गोलाबारी करके जवाबी कार्रवाई की। इसके जवाब में, भारत ने हमले किए और पाकिस्तान में कई रडार इंस्टॉलेशन और प्रमुख एयरबेस को नष्ट कर दिया।

Pramod Praveen

लेखक के बारे में

Pramod Praveen
भूगोल में पीएचडी और पत्रकारिता एवं जनसंचार में स्नातकोत्तर उपाधि धारक। ईटीवी से बतौर प्रशिक्षु पत्रकार पत्रकारिता करियर की शुरुआत। कई हिंदी न्यूज़ चैनलों (इंडिया न्यूज, फोकस टीवी, साधना न्यूज) की लॉन्चिंग टीम का सदस्य और बतौर प्रोड्यूसर, सीनियर प्रोड्यूसर के रूप में काम करने के बाद डिजिटल पत्रकारिता में एक दशक से लंबे समय का कार्यानुभव। जनसत्ता, एनडीटीवी के बाद संप्रति हिन्दुस्तान लाइव में कार्यरत। समसामयिक घटनाओं और राजनीतिक जगत के अंदर की खबरों पर चिंतन-मंथन और लेखन समेत कुल डेढ़ दशक की पत्रकारिता में बहुआयामी भूमिका। कई संस्थानों में सियासी किस्सों का स्तंभकार और संपादन। और पढ़ें
operation sindoor Indian Army Pakistan अन्य..
इंडिया न्यूज़ , विधानसभा चुनाव और आज का मौसम से जुड़ी ताजा खबरें हिंदी में | लेटेस्ट Hindi News, बॉलीवुड न्यूज , बिजनेस न्यूज , क्रिकेट न्यूज पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।