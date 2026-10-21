सेना के अफसरों पर सख्त नियम, उनकी पत्नियों पर क्यों नहीं? चीन को लीक की खुफिया जानकारी

सेना के अधिकारी की पत्नी पर चीन से जुड़े लोगों समेत विदेशी खुफिया एजेंटों को संवेदनशील जानकारी देने के आरोप में केस दर्ज हुआ है। जानिए सेना के सोशल मीडिया नियम क्या हैं, क्यों उठे सवाल?

सेना के अफसरों पर सख्त नियम, पत्नियों पर क्यों नहीं? अधिकारी की पत्नी पर केस से उठे सवाल (फाइल फोटो)

जम्मू-कश्मीर में सेना के एक अधिकारी की पत्नी पर विदेशी खुफिया एजेंटों को संवेदनशील जानकारी देने के आरोप में मामला दर्ज किया गया है। इस मामले ने सोशल मीडिया के इस्तेमाल को लेकर सेना के नियमों में मौजूद एक बड़ी खामी को उजागर किया है। सेना में सेवारत अधिकारियों के लिए सोशल मीडिया पर सख्त पाबंदियां हैं, लेकिन यही नियम उनकी पत्नियों और बच्चों पर लागू नहीं होते। महिला पर सोशल मीडिया के जरिए संवेदनशील जानकारी जुटाने और उसे विदेशी खुफिया एजेंटों के साथ शेयर करने का आरोप है। इनमें चीन से जुड़े लोग भी शामिल बताए गए हैं।

सेना के जवानों के लिए क्या हैं नियम? सेना में सेवारत कर्मियों को सोशल मीडिया पर अपनी लोकेशन टैग करने की अनुमति नहीं है। इसके अलावा, अगर कोई अनजान व्यक्ति उनसे सोशल मीडिया पर संपर्क करता है, तो उन्हें इसकी जानकारी संबंधित अधिकारियों को देनी होती है। हालांकि, अधिकारियों के परिवार के सदस्यों के लिए ऐसे नियमों का पालन करना अनिवार्य नहीं है। यही वजह है कि सेना के सोशल मीडिया नियमों के दायरे को लेकर सवाल उठ रहे हैं।

अधिकारी की पत्नी पर सेना के नियम लागू नहीं द ट्रिब्यून की रिपोर्ट के मुताबिक, एक अधिकारी ने बताया कि सेना के अधिकारी की पत्नी पर अन्य नागरिकों की तरह आधिकारिक गोपनीयता कानून लागू हो सकता है। हालांकि, सेना में सेवारत अधिकारियों के सोशल मीडिया इस्तेमाल को लेकर बनाए गए सेवा नियमों को उनकी पत्नियों पर लागू नहीं किया जा सकता। अधिकारी के मुताबिक, आर्मी एक्ट अधिकारियों के जीवनसाथियों पर लागू नहीं होता। ऐसे में सेना के सेवा नियमों के तहत लगाई गई पाबंदियां भी उन पर लागू नहीं की जा सकतीं।

सोशल मीडिया के जरिए जासूसी के मामले पहले भी आए पिछले एक दशक में ऑनलाइन महिला बनकर संपर्क करने वाले पाकिस्तानी खुफिया एजेंटों से जुड़े जासूसी के कई मामले सामने आए हैं।

दिसंबर 2019: जासूसी के एक मामले में नौसेना के सात कर्मियों को गिरफ्तार किया गया था। आरोप था कि खुफिया एजेंटों ने फेसबुक पर नाविकों को अपने जाल में फंसाया और हवाला के जरिए उन्हें पैसे दिए।

वायुसेना अधिकारी पर आरोप: एक अन्य मामले में वायुसेना के एक अधिकारी पर ऑनलाइन संपर्क के बाद सैन्य अभ्यास से जुड़ी सामग्री पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी आईएसआई को लीक करने का आरोप लगा था।

इसी साल मई में: वायुसेना के एक और अधिकारी को गिरफ्तार किया गया था। आरोप था कि आईएसआई से संबंध होने के संदेह वाली एक महिला ने उन्हें अपने जाल में फंसाया था।

परिवारों को भी सुरक्षा के प्रति जागरूक किया जाता है सशस्त्र बलों ने पिछले कुछ वर्षों में सोशल मीडिया के इस्तेमाल को लेकर सेवारत कर्मियों के लिए सख्त नियम बनाए हैं। अधिकारियों के जीवनसाथियों, बच्चों और अन्य आश्रितों को भी इन पाबंदियों की जानकारी देने और ऑनलाइन सुरक्षा खतरों के प्रति जागरूक करने की कोशिश की जाती है।

इसके लिए सेना के आंतरिक परिवार कल्याण संगठनों और अधिकारियों की पत्नियों से जुड़े संगठनों के माध्यम से जागरूकता कार्यक्रम चलाए जाते हैं। हालांकि, परिवार के सदस्यों पर सेवा नियमों को सीधे लागू नहीं किया जा सकता।

सेना ने पहले भी परिवारों के लिए एडवाइजरी जारी की थीं। 2017 में वेतन से जुड़े दावों और फर्जी पत्रों के ऑनलाइन प्रसार के बाद सैन्य कर्मियों के साथ उनके जीवनसाथियों, परिवारों और आश्रितों को भी सलाह दी गई थी।

2019 में परिवार के सदस्यों से सोशल मीडिया पर सेवारत सैन्य कर्मियों के संदर्भ और वर्दी में अधिकारियों की तस्वीरें हटाने को कहा गया था। आशंका थी कि खुफिया एजेंट ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के जरिए अधिकारियों और उनके परिवारों की जानकारी जुटा सकते हैं।

रक्षा मंत्रालय के दफ्तरों में भी स्मार्टफोन पर पाबंदी रक्षा मंत्रालय ने अपने कर्मचारियों के कार्यालयों में स्मार्टफोन इस्तेमाल करने पर भी रोक लगा रखी है। सेना, वायुसेना और नौसेना के ऑपरेशनल क्षेत्रों के साथ तीनों सेनाओं के मुख्यालयों में भी मोबाइल फोन ले जाने की अनुमति नहीं है।

दिसंबर 2025 में सेना ने अपनी सोशल मीडिया नीति में संशोधन किया था। इसके तहत सैन्य कर्मियों को सोशल मीडिया पर सीमित रूप से सक्रिय रहने की अनुमति दी गई, लेकिन वर्दी में तस्वीरें पोस्ट करने और ऐसी तस्वीरें साझा करने पर सख्त रोक बरकरार रखी गई, जिनसे उनकी लोकेशन का पता चल सकता हो। सैन्य कर्मियों को आधिकारिक कार्यक्रमों या शाम की अनौपचारिक बैठकों की तस्वीरें और वीडियो ऑनलाइन साझा करने की भी अनुमति नहीं है।