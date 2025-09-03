Indian Army northern Command shares video on Operation Sindoor on Pakistan terror bases आतंकी ठिकानों को ऐसे किया तबाह, सेना ने दिखाईं ऑपरेशन सिंदूर की अनदेखी झलकियां; VIDEO, India News in Hindi - Hindustan
आतंकी ठिकानों को ऐसे किया तबाह, सेना ने दिखाईं ऑपरेशन सिंदूर की अनदेखी झलकियां; VIDEO

पहलगाम में हुए बर्बर आतंकी हमले के बाद भारतीय सशस्त्र बलों ने ऑपरेशन सिंदूर चलाकर पाकिस्तान में स्थित कई आतंकी ठिकानों को ध्वस्त कर दिया था। अब सेना ने इस ऑपरेशन से कुछ अनदेखे फुटेज साझा किए हैं।

Jagriti Kumari लाइव हिन्दुस्तानWed, 3 Sep 2025 08:02 PM
बीते अप्रैल महीने में जम्मू-कश्मीर के पहलगाम में हुए बर्बर आतंकी हमले के बाद भारतीय सशस्त्र बलों ने ऑपरेशन सिंदूर के तहत आतंकरोधी अभियान चलाकर दुश्मनों को मुंहतोड़ जवाब दिया था। इस दौरान भारत ने ना सिर्फ पाक और पाक अधिकृत कश्मीर में स्थित दर्जनों आतंकी ठिकानों को ध्वस्त कर दिया, बल्कि बाद में सुदर्शन चक्र एयर डिफेंस सिस्टम की मदद से पाकिस्तान की ओर से किए गए कायराना हमलों को भी पूरी तरह बेअसर कर दिया था। अब भारतीय सेना ने ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भारतीय सैनिकों के साहस और पराक्रम के उदाहरण का परिचय देने वाला एक वीडियो शेयर है।

भारतीय सेना की नॉर्दन कमांड ने बुधवार को सोशल मीडिया पर एक वीडियो शेयर किया है जिसमें ऑपरेशन सिंदूर के दौरान की कुछ अनदेखी झलकियां नजर आ रही हैं। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर एक पोस्ट में, सेना ने मई की शुरुआत में किए गए इस ऑपरेशन को संयम के निर्णायक प्रतिक्रिया में बदलने का एक उदाहरण बताया। उत्तरी कमान ने एक्स पर कहा, "आतंकी ठिकानों पर सटीक हमले और पहलगाम नरसंहार के दोषियों का सफाया इस क्षेत्र में शांति के लिए हमारी अटूट कोशिश को दिखाता करता है।"

वीडियो कि शुरुआत में दिखाया गया है कि 22 अप्रैल को आतंकियों ने किस तरह कश्मीर घूमने आए मासूमों को निशाना बनाया था। इस हमले में आतंकियों ने 26 लोगों की गोली मारकर हत्या कर दी। इसके बाद भारत ने आतंक के खिलाफ बड़ा अभियान शुरू किया। ऑपरेशन की सटीक योजना बनाई गई और भारतीय सशस्त्र बलों ने बहादुरी से इसे अंजाम दिया। बता दें कि भारत ने इस दौरान लश्कर और जैश सहित कई आतंकी संगठनों के ठिकानों को भी तबाह किया था। वहीं इस दौरान करीब 100 से ज्यादा आतंकी मारे गए।

सीजफायर पर भी मैसेज

वीडियो में खास तौर से यह भी बताया गया है कि भारत और पाकिस्तान के बीच युद्धविराम कैसे हुआ। इससे अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को भी संदेश देने की कोशिश की गई है, जो अब तक कई बार भारत और पाकिस्तान के बीच सीजफायर करवाने का दावा कर चुके हैं। हालांकि भारत की ओर से यह स्पष्ट कर दिया गया है कि युद्ध जैसे हालातों के बाद पाकिस्तान ने खुद भारत से सीजफायर की विनती की। भारतीय सेना ने भी पुष्टि की है कि दोनों देशों के बीच DGMO स्तर पर हुई सीधी बातचीत के बाद ही यह निर्णय लिया गया था।

