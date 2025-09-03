आतंकी ठिकानों को ऐसे किया तबाह, सेना ने दिखाईं ऑपरेशन सिंदूर की अनदेखी झलकियां; VIDEO

पहलगाम में हुए बर्बर आतंकी हमले के बाद भारतीय सशस्त्र बलों ने ऑपरेशन सिंदूर चलाकर पाकिस्तान में स्थित कई आतंकी ठिकानों को ध्वस्त कर दिया था। अब सेना ने इस ऑपरेशन से कुछ अनदेखे फुटेज साझा किए हैं।

बीते अप्रैल महीने में जम्मू-कश्मीर के पहलगाम में हुए बर्बर आतंकी हमले के बाद भारतीय सशस्त्र बलों ने ऑपरेशन सिंदूर के तहत आतंकरोधी अभियान चलाकर दुश्मनों को मुंहतोड़ जवाब दिया था। इस दौरान भारत ने ना सिर्फ पाक और पाक अधिकृत कश्मीर में स्थित दर्जनों आतंकी ठिकानों को ध्वस्त कर दिया, बल्कि बाद में सुदर्शन चक्र एयर डिफेंस सिस्टम की मदद से पाकिस्तान की ओर से किए गए कायराना हमलों को भी पूरी तरह बेअसर कर दिया था। अब भारतीय सेना ने ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भारतीय सैनिकों के साहस और पराक्रम के उदाहरण का परिचय देने वाला एक वीडियो शेयर है।

भारतीय सेना की नॉर्दन कमांड ने बुधवार को सोशल मीडिया पर एक वीडियो शेयर किया है जिसमें ऑपरेशन सिंदूर के दौरान की कुछ अनदेखी झलकियां नजर आ रही हैं। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर एक पोस्ट में, सेना ने मई की शुरुआत में किए गए इस ऑपरेशन को संयम के निर्णायक प्रतिक्रिया में बदलने का एक उदाहरण बताया। उत्तरी कमान ने एक्स पर कहा, "आतंकी ठिकानों पर सटीक हमले और पहलगाम नरसंहार के दोषियों का सफाया इस क्षेत्र में शांति के लिए हमारी अटूट कोशिश को दिखाता करता है।"

वीडियो कि शुरुआत में दिखाया गया है कि 22 अप्रैल को आतंकियों ने किस तरह कश्मीर घूमने आए मासूमों को निशाना बनाया था। इस हमले में आतंकियों ने 26 लोगों की गोली मारकर हत्या कर दी। इसके बाद भारत ने आतंक के खिलाफ बड़ा अभियान शुरू किया। ऑपरेशन की सटीक योजना बनाई गई और भारतीय सशस्त्र बलों ने बहादुरी से इसे अंजाम दिया। बता दें कि भारत ने इस दौरान लश्कर और जैश सहित कई आतंकी संगठनों के ठिकानों को भी तबाह किया था। वहीं इस दौरान करीब 100 से ज्यादा आतंकी मारे गए।