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जम्मू-कश्मीर में घुसपैठ की कोशिश नाकाम, सेना ने एक आतंकवादी को मार गिराया; सर्च ऑपरेशन जारी

Niteesh Kumar लाइव हिन्दुस्तान
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जवानों ने तुरंत कार्रवाई करते हुए एक आतंकवादी को मार गिराया। इस घटना के बाद पूरे इलाके में सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है ताकि किसी अन्य घुसपैठिए की मौजूदगी की जांच की जा सके। स्थिति पर लगातार नजर रखी जा रही है। 

जम्मू-कश्मीर में घुसपैठ की कोशिश नाकाम, सेना ने एक आतंकवादी को मार गिराया; सर्च ऑपरेशन जारी

जम्मू-कश्मीर में नियंत्रण रेखा (LoC) के केजी सेक्टर में घुसपैठ की कोशिश भारतीय सेना ने नाकाम कर दी। हमारे जवानों ने तुरंत कार्रवाई करते हुए एक आतंकवादी को मार गिराया। इस घटना के बाद पूरे इलाके में सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है ताकि किसी अन्य घुसपैठिए की मौजूदगी की जांच की जा सके। स्थिति पर लगातार नजर रखी जा रही है और सुरक्षा बलों की ओर से क्षेत्र को पूरी तरह सुरक्षित करने के प्रयास जारी हैं।

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जम्मू-कश्मीर के राजौरी जिले में पुलिस ने सोमवार को आतंकवादियों के पुराने ठिकाने का भंडाफोड़ किया था। इस दौरान उस दौर की सामग्री बरामद की है, जब आतंकवाद चरम पर था। अधिकारियों ने बताया कि इन सामग्रियों में आईईडी की बैटरियां और दूरबीन शामिल हैं। दारहल क्षेत्र के सारा-सिमली गली इलाके में पुलिस के विशेष अभियान दल (SOG) के तलाशी अभियान के दौरान यह बरामदगी हुई। जब्त किए गए सामान में 5 आईईडी बैटरियां, दो पुराने बैग, एक दूरबीन, 2 सिरिंज, शेविंग ब्लेड और कुछ डायरी कवर शामिल हैं। शुरुआती जांच में संकेत मिला कि यह बरामद सामग्री उस दौर की है, जब आतंकवाद चरम पर था।

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ऑपरेशन सिंदूर की पहली बरसी पर कार्यक्रम

बता दें कि भारतीय सेना ने रविवार को जम्मू-कश्मीर के राजौरी में ऑपरेशन सिंदूर की पहली बरसी के मौके पर कार्यक्रम आयोजित किया। इसमें पिछले वर्ष सैन्य कार्रवाई के दौरान सीमा पार गोलाबारी में जान गंवाने वाले सैनिकों और नागरिकों को श्रद्धांजलि दी गई। ऑपरेशन सिंदूर के नायकों को श्रद्धांजलि देने के लिए गुर्जर मंडी चौक पर स्थापित युद्ध स्मारक पर आयोजित इस कार्यक्रम में सेना के सीनियर अधिकारी, पुलिस अधिकारी, स्थानीय लोग और छात्र शामिल हुए।

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सेना की ऐस ऑफ स्पेड्स डिवीजन के जनरल ऑफिसर कमांडिंग मेजर जनरल कौशिक मुखर्जी ने शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए उनके साहस, बलिदान और राष्ट्र के प्रति समर्पण की सराहना की। राजौरी के तत्कालीन अतिरिक्त उपायुक्त राज कुमार थापा और चार सैन्यकर्मियों सूबेदार मेजर पवन सिंह, हवलदार सुनील सिंह, लांस नायक दिनेश सिंह और अग्निवीर मुरली नायक सहित शहीद हुए नायकों को पुष्पांजलि अर्पित की गई। सैन्यकर्मियों और विद्यार्थियों के नेतृत्व में मशाल रैली राजौरी के उन विभिन्न हिस्सों से गुजरी, जहां पिछले साल 10 मई को भारी गोलाबारी हुई थी।

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लेखक के बारे में

Niteesh Kumar

पत्रकार नीतीश कुमार 8 साल से अधिक समय से मीडिया इंडस्ट्री में एक्टिव हैं। जनसत्ता डिजिटल से बतौर कंटेंट प्रोड्यूसर शुरुआत हुई। लाइव हिन्दुस्तान से जुड़ने से पहले टीवी9 भारतवर्ष और दैनिक भास्कर डिजिटल में भी काम कर चुके हैं। पत्रकार नीतीश कुमार को खबरें लिखने के साथ ग्राउंड रिपोर्टिंग का शौक है। लाइव हिन्दुस्तान यूट्यूब चैनल के लिए लोकसभा चुनाव 2024, दिल्ली विधानसभा चुनाव 2025 और बिहार विधानसभा चुनाव 2025 की कवरेज कर चुके हैं। फिलहाल लाइव हिन्दुस्तान के लिए नेशनल और इंटरनेशनल सेक्शन की खबरें लिखते हैं। पत्रकार नीतीश कुमार को ब्रेकिंग न्यूज लिखने के साथ खबरों का गहराई से विश्लेषण करना पसंद है। राजनीति से जुड़ी खबरों पर मजबूत पकड़ और समझ रखते हैं। समसामयिक राजनीतिक मुद्दों पर कई सारे लंबे लेख लिख चुके हैं। पत्रकार नीतीश कुमार ने पत्रकारिता का पढ़ाई IIMC, दिल्ली (2016-17 बैच) से हुई। इससे पहले दिल्ली यूनिवर्सिटी के महाराजा अग्रसेन कॉलेज से पत्रकारिता में ग्रेजुएशन किया। पत्रकार नीतीश कुमार मूल रूप से उत्तर प्रदेश के मऊ जिले के रहने वाले हैं। राजनीति, खेल के साथ सिनेमा में भी दिलचस्पी रखते हैं। फिल्में देखना और रिव्यू करना व उन पर चर्चा करना हॉबी है।

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