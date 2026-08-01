इंडियन आर्मी की यूनिफॉर्म जैसे कपड़े के रैकेट का भंडाफोड़, करीब 1 हजार मीटर कपड़ा जब्त

जांच की शुरुआत इस वर्ष जून में उत्तर प्रदेश के बरेली में हुई एक कार्रवाई से हुई थी, जहां सेना के कॉम्बैट पैटर्न वाले नकली कपड़े की खेप पकड़ी गई थी। जांच में इस कपड़े का स्रोत राजस्थान के श्रीगंगानगर तक पहुंचा था।

स्वतंत्रता दिवस से पहले सुरक्षा एजेंसियों ने राजस्थान के सीमावर्ती श्रीगंगानगर जिले में बड़ी कार्रवाई की है। भारतीय सेना के नए कॉम्बैट पैटर्न से मिलते-जुलते करीब 1,000 मीटर अवैध कपड़े को जब्त किया गया है। यह ऐक्शन इंडियन आर्मी की खुफिया यूनिट्स और राजस्थान पुलिस की ओर से लिया गया। अधिकारियों के अनुसार, यह कपड़ा बिना किसी मंजूरी के बाजार में बेचा जा रहा था। सीमा से सटे संवेदनशील इलाके में सेना जैसी वर्दी के कपड़े की अवैध बिक्री को सुरक्षा के लिए गंभीर खतरा माना जा रहा है, क्योंकि इसका दुरुपयोग असामाजिक या देशविरोधी तत्व कर सकते हैं।

जांच की शुरुआत इस वर्ष जून में उत्तर प्रदेश के बरेली में हुई एक कार्रवाई से हुई थी, जहां सेना के कॉम्बैट पैटर्न वाले नकली कपड़े की खेप पकड़ी गई थी। जांच में इस कपड़े का स्रोत राजस्थान के श्रीगंगानगर तक पहुंचा। इसके बाद भारतीय सेना की खुफिया यूनिट्स ने गुप्त जांच शुरू की और एक स्थानीय फर्म को सप्लाई नेटवर्क की अहम कड़ी के रूप में चिन्हित किया। जांच में सामने आया कि यही फर्म श्रीगंगानगर शहर के अलावा लालगढ़ जट्टान, सूरतगढ़ और आसपास के बाजारों की दुकानों तक नकली सेना पैटर्न वाला कपड़ा पहुंचा रही थी। इसके आधार पर कई दुकानों पर छापेमारी कर बड़ी मात्रा में कपड़ा जब्त किया गया।

कपड़े की बिक्री सुरक्षा एजेंसियों के लिए चिंता का विषय अधिकारियों का कहना है कि सेना की वर्दी या उससे मिलते-जुलते कपड़े का निर्माण, बिक्री और वितरण तय नियमों के तहत ही किया जा सकता है। बिना इजाजत ऐसे कपड़े की बिक्री सुरक्षा एजेंसियों के लिए चिंता का विषय है, क्योंकि इसका इस्तेमाल सेना की पहचान का गलत लाभ उठाने, धोखाधड़ी करने या संवेदनशील इलाकों में घुसपैठ जैसी गतिविधियों में किया जा सकता है। इसी वजह से सेना की खुफिया इकाइयों ने इस मामले की गहराई से जांच शुरू की है ताकि पूरे सप्लाई नेटवर्क का पता लगाया जा सके। इसमें शामिल सभी लोगों के खिलाफ आवश्यक कानूनी कार्रवाई की जा सके।