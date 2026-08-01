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इंडियन आर्मी की यूनिफॉर्म जैसे कपड़े के रैकेट का भंडाफोड़, करीब 1 हजार मीटर कपड़ा जब्त

By Niteesh Kumar
लाइव हिन्दुस्तान
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जांच की शुरुआत इस वर्ष जून में उत्तर प्रदेश के बरेली में हुई एक कार्रवाई से हुई थी, जहां सेना के कॉम्बैट पैटर्न वाले नकली कपड़े की खेप पकड़ी गई थी। जांच में इस कपड़े का स्रोत राजस्थान के श्रीगंगानगर तक पहुंचा था।

Indian Army intelligence units seizure of nearly unauthorised Army-pattern combat cloth
भारतीय सेना के जवान।

स्वतंत्रता दिवस से पहले सुरक्षा एजेंसियों ने राजस्थान के सीमावर्ती श्रीगंगानगर जिले में बड़ी कार्रवाई की है। भारतीय सेना के नए कॉम्बैट पैटर्न से मिलते-जुलते करीब 1,000 मीटर अवैध कपड़े को जब्त किया गया है। यह ऐक्शन इंडियन आर्मी की खुफिया यूनिट्स और राजस्थान पुलिस की ओर से लिया गया। अधिकारियों के अनुसार, यह कपड़ा बिना किसी मंजूरी के बाजार में बेचा जा रहा था। सीमा से सटे संवेदनशील इलाके में सेना जैसी वर्दी के कपड़े की अवैध बिक्री को सुरक्षा के लिए गंभीर खतरा माना जा रहा है, क्योंकि इसका दुरुपयोग असामाजिक या देशविरोधी तत्व कर सकते हैं।

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जांच की शुरुआत इस वर्ष जून में उत्तर प्रदेश के बरेली में हुई एक कार्रवाई से हुई थी, जहां सेना के कॉम्बैट पैटर्न वाले नकली कपड़े की खेप पकड़ी गई थी। जांच में इस कपड़े का स्रोत राजस्थान के श्रीगंगानगर तक पहुंचा। इसके बाद भारतीय सेना की खुफिया यूनिट्स ने गुप्त जांच शुरू की और एक स्थानीय फर्म को सप्लाई नेटवर्क की अहम कड़ी के रूप में चिन्हित किया। जांच में सामने आया कि यही फर्म श्रीगंगानगर शहर के अलावा लालगढ़ जट्टान, सूरतगढ़ और आसपास के बाजारों की दुकानों तक नकली सेना पैटर्न वाला कपड़ा पहुंचा रही थी। इसके आधार पर कई दुकानों पर छापेमारी कर बड़ी मात्रा में कपड़ा जब्त किया गया।

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कपड़े की बिक्री सुरक्षा एजेंसियों के लिए चिंता का विषय

अधिकारियों का कहना है कि सेना की वर्दी या उससे मिलते-जुलते कपड़े का निर्माण, बिक्री और वितरण तय नियमों के तहत ही किया जा सकता है। बिना इजाजत ऐसे कपड़े की बिक्री सुरक्षा एजेंसियों के लिए चिंता का विषय है, क्योंकि इसका इस्तेमाल सेना की पहचान का गलत लाभ उठाने, धोखाधड़ी करने या संवेदनशील इलाकों में घुसपैठ जैसी गतिविधियों में किया जा सकता है। इसी वजह से सेना की खुफिया इकाइयों ने इस मामले की गहराई से जांच शुरू की है ताकि पूरे सप्लाई नेटवर्क का पता लगाया जा सके। इसमें शामिल सभी लोगों के खिलाफ आवश्यक कानूनी कार्रवाई की जा सके।

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सुरक्षा एजेंसियां अब यह भी जांच कर रही हैं कि इस नकली सेना पैटर्न वाले कपड़े की आपूर्ति कितने समय से हो रही थी, इसे किन-किन जिलों और राज्यों तक भेजा गया। इसके निर्माण और वितरण में कौन-कौन लोग शामिल हैं। स्वतंत्रता दिवस के मद्देनजर सीमावर्ती क्षेत्रों में सुरक्षा पहले से ही कड़ी कर दी गई है और ऐसी कार्रवाई को उसी व्यापक सुरक्षा अभियान का हिस्सा माना जा रहा है। अधिकारियों ने संकेत दिए हैं कि जांच के आधार पर आगे भी अन्य स्थानों पर छापेमारी और कार्रवाई की जा सकती है। फिलहाल जब्त किए गए कपड़े को कब्जे में लेकर उसकी तकनीकी जांच की जा रही है।

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पत्रकार नीतीश कुमार 8 साल से अधिक समय से मीडिया इंडस्ट्री में एक्टिव हैं। जनसत्ता डिजिटल से बतौर कंटेंट प्रोड्यूसर शुरुआत हुई। लाइव हिन्दुस्तान से जुड़ने से पहले टीवी9 भारतवर्ष और दैनिक भास्कर डिजिटल में भी काम कर चुके हैं। पत्रकार नीतीश कुमार को खबरें लिखने के साथ ग्राउंड रिपोर्टिंग का शौक है। लाइव हिन्दुस्तान यूट्यूब चैनल के लिए लोकसभा चुनाव 2024, दिल्ली विधानसभा चुनाव 2025 और बिहार विधानसभा चुनाव 2025 की कवरेज कर चुके हैं। फिलहाल लाइव हिन्दुस्तान के लिए नेशनल और इंटरनेशनल सेक्शन की खबरें लिखते हैं। पत्रकार नीतीश कुमार को ब्रेकिंग न्यूज लिखने के साथ खबरों का गहराई से विश्लेषण करना पसंद है। राजनीति से जुड़ी खबरों पर मजबूत पकड़ और समझ रखते हैं। समसामयिक राजनीतिक मुद्दों पर कई सारे लंबे लेख लिख चुके हैं। पत्रकार नीतीश कुमार ने पत्रकारिता का पढ़ाई IIMC, दिल्ली (2016-17 बैच) से हुई। इससे पहले दिल्ली यूनिवर्सिटी के महाराजा अग्रसेन कॉलेज से पत्रकारिता में ग्रेजुएशन किया। पत्रकार नीतीश कुमार मूल रूप से उत्तर प्रदेश के मऊ जिले के रहने वाले हैं। राजनीति, खेल के साथ सिनेमा में भी दिलचस्पी रखते हैं। फिल्में देखना और रिव्यू करना व उन पर चर्चा करना हॉबी है।

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