क्या सिक्किम के नाथू ला में घुस आई चीनी सेना? वायरल दावे की सेना ने बताई सच्चाई

नाथू ला भारत और चीन के बीच सीमा व्यापार के लिए तय सेंटर्स में शामिल है। यहां दोनों देशों के बीच व्यापार समझौतों और सुविधाओं के तहत होता है। सेना ने कहा कि वायरल वीडियो में इसी व्यापार मार्ग पर चल रहे वाहनों को दिखाया गया।

भारतीय सेना ने सिक्किम के नाथू ला दर्रे पर चीनी वाहनों की मौजूदगी को घुसपैठ बताने वाले दावों को भ्रामक बताया है। आर्मी की फैक्ट चेक इकाई ने साफ किया कि वायरल वीडियो में चीन के जेएसी ब्रांड के कॉमर्शियल वाहन दिखाई दे रहे हैं। ये गाड़ियां भारत और चीन के बीच सीमा व्यापार के लिए तय नाथू ला मार्ग पर चल रही थीं। कुछ सोशल मीडिया अकाउंट इस वीडियो को गलत तरीके से पेश कर रहे हैं और दावा कर रहे हैं कि चीनी वाहन बिना इजाजत भारतीय क्षेत्र में दाखिल हुए। इन पोस्ट में यह आरोप भी लगाया गया कि मीडिया इस घटना को जानबूझकर छिपा रहा है।

सेना की फैक्ट चेक यूनिट ने एक्स पर ‘कोऑर्डिनेटेड इनऑथेंटिक बिहेवियर एक्सपोज्ड’ टाइटल से पोस्ट जारी कर इस मामले की जानकारी दी। नाथू ला भारत और चीन के बीच सीमा व्यापार के लिए तय आधिकारिक केंद्रों में शामिल है। यहां दोनों देशों के बीच व्यापार निर्धारित समझौतों, तय सुविधाओं और नियमों के तहत होता है। सेना ने कहा कि वायरल वीडियो में इसी व्यापार मार्ग पर चल रहे वाहनों को दिखाया गया है, लेकिन इसके साथ जरूरी बातें हटा दी गईं। इसके बाद इसे चीनी वाहनों की अवैध घुसपैठ के दावे के साथ वायरल किया गया।

भारत-चीन सीमा की सुरक्षा को लेकर भ्रामक तस्वीर सेना के मुताबिक, एक जैसे दावों को कई अकाउंट से शेयर किए जाने के कारण भारत-चीन सीमा की सुरक्षा को लेकर भ्रामक तस्वीर पेश हुई। फैक्ट चेक यूनिट ने 26 अक्टूबर को सुबह 8 बजकर 26 मिनट से दोपहर 12 बजकर 56 मिनट के बीच इसी कंटेन्ट को साझा करने वाले 12 सोशल मीडिया अकाउंट की पहचान भी की है। सेना ने सोशल मीडिया यूजर्स से अपील की कि किसी भी वीडियो को साझा करने से पहले उसकी जगह, मूल फुटेज और आधिकारिक जानकारी की जांच करें। सेना ने इस तरह की पोस्ट को भ्रामक बताते हुए कहा कि अधूरी जानकारी के आधार पर सीमा सुरक्षा से जुड़े गलत दावे फैलाए जा रहे हैं।