क्या सिक्किम के नाथू ला में घुस आई चीनी सेना? वायरल दावे की सेना ने बताई सच्चाई
नाथू ला भारत और चीन के बीच सीमा व्यापार के लिए तय सेंटर्स में शामिल है। यहां दोनों देशों के बीच व्यापार समझौतों और सुविधाओं के तहत होता है। सेना ने कहा कि वायरल वीडियो में इसी व्यापार मार्ग पर चल रहे वाहनों को दिखाया गया।
भारतीय सेना ने सिक्किम के नाथू ला दर्रे पर चीनी वाहनों की मौजूदगी को घुसपैठ बताने वाले दावों को भ्रामक बताया है। आर्मी की फैक्ट चेक इकाई ने साफ किया कि वायरल वीडियो में चीन के जेएसी ब्रांड के कॉमर्शियल वाहन दिखाई दे रहे हैं। ये गाड़ियां भारत और चीन के बीच सीमा व्यापार के लिए तय नाथू ला मार्ग पर चल रही थीं। कुछ सोशल मीडिया अकाउंट इस वीडियो को गलत तरीके से पेश कर रहे हैं और दावा कर रहे हैं कि चीनी वाहन बिना इजाजत भारतीय क्षेत्र में दाखिल हुए। इन पोस्ट में यह आरोप भी लगाया गया कि मीडिया इस घटना को जानबूझकर छिपा रहा है।
सेना की फैक्ट चेक यूनिट ने एक्स पर ‘कोऑर्डिनेटेड इनऑथेंटिक बिहेवियर एक्सपोज्ड’ टाइटल से पोस्ट जारी कर इस मामले की जानकारी दी। नाथू ला भारत और चीन के बीच सीमा व्यापार के लिए तय आधिकारिक केंद्रों में शामिल है। यहां दोनों देशों के बीच व्यापार निर्धारित समझौतों, तय सुविधाओं और नियमों के तहत होता है। सेना ने कहा कि वायरल वीडियो में इसी व्यापार मार्ग पर चल रहे वाहनों को दिखाया गया है, लेकिन इसके साथ जरूरी बातें हटा दी गईं। इसके बाद इसे चीनी वाहनों की अवैध घुसपैठ के दावे के साथ वायरल किया गया।
भारत-चीन सीमा की सुरक्षा को लेकर भ्रामक तस्वीर
सेना के मुताबिक, एक जैसे दावों को कई अकाउंट से शेयर किए जाने के कारण भारत-चीन सीमा की सुरक्षा को लेकर भ्रामक तस्वीर पेश हुई। फैक्ट चेक यूनिट ने 26 अक्टूबर को सुबह 8 बजकर 26 मिनट से दोपहर 12 बजकर 56 मिनट के बीच इसी कंटेन्ट को साझा करने वाले 12 सोशल मीडिया अकाउंट की पहचान भी की है। सेना ने सोशल मीडिया यूजर्स से अपील की कि किसी भी वीडियो को साझा करने से पहले उसकी जगह, मूल फुटेज और आधिकारिक जानकारी की जांच करें। सेना ने इस तरह की पोस्ट को भ्रामक बताते हुए कहा कि अधूरी जानकारी के आधार पर सीमा सुरक्षा से जुड़े गलत दावे फैलाए जा रहे हैं।
डीपफेक वीडियो भी किया जा रहा शेयर
सेना ने अरुणाचल प्रदेश से जुड़ा एक कथित डीपफेक वीडियो भी खारिज किया। इस वीडियो में लेफ्टिनेंट जनरल गिरिश कालिया के नाम से कथित बयान दिखाया गया कि चीन ने अरुणाचल प्रदेश के असाफिला, लोंगजू और तक्सिंग सर्कल के इलाकों पर कब्जा कर लिया है। वीडियो में यह दावा भी किया गया कि वहां तैनात भारतीय सैनिकों को जरूरी सामान नहीं दिया जा रहा है। सेना की फैक्ट चेक यूनिट ने इन बयानों को मनगढ़ंत बताया और कहा कि सीनियर सैन्य अधिकारी के नाम पर झूठी जानकारी फैलाने की कोशिश की गई है। अरुणाचल प्रदेश से जुड़े इस वीडियो में असली पुराने फुटेज के ऊपर AI की मदद से तैयार कंटेन्ट का इस्तेमाल किया गया था।
लेखक के बारे मेंNiteesh Kumar
पत्रकार नीतीश कुमार 8 साल से अधिक समय से मीडिया इंडस्ट्री में एक्टिव हैं। जनसत्ता डिजिटल से बतौर कंटेंट प्रोड्यूसर शुरुआत हुई। लाइव हिन्दुस्तान से जुड़ने से पहले टीवी9 भारतवर्ष और दैनिक भास्कर डिजिटल में भी काम कर चुके हैं। पत्रकार नीतीश कुमार को खबरें लिखने के साथ ग्राउंड रिपोर्टिंग का शौक है। लाइव हिन्दुस्तान यूट्यूब चैनल के लिए लोकसभा चुनाव 2024, दिल्ली विधानसभा चुनाव 2025 और बिहार विधानसभा चुनाव 2025 की कवरेज कर चुके हैं। फिलहाल लाइव हिन्दुस्तान के लिए नेशनल और इंटरनेशनल सेक्शन की खबरें लिखते हैं। पत्रकार नीतीश कुमार को ब्रेकिंग न्यूज लिखने के साथ खबरों का गहराई से विश्लेषण करना पसंद है। राजनीति से जुड़ी खबरों पर मजबूत पकड़ और समझ रखते हैं। समसामयिक राजनीतिक मुद्दों पर कई सारे लंबे लेख लिख चुके हैं। पत्रकार नीतीश कुमार ने पत्रकारिता का पढ़ाई IIMC, दिल्ली (2016-17 बैच) से हुई। इससे पहले दिल्ली यूनिवर्सिटी के महाराजा अग्रसेन कॉलेज से पत्रकारिता में ग्रेजुएशन किया। पत्रकार नीतीश कुमार मूल रूप से उत्तर प्रदेश के मऊ जिले के रहने वाले हैं। राजनीति, खेल के साथ सिनेमा में भी दिलचस्पी रखते हैं। फिल्में देखना और रिव्यू करना व उन पर चर्चा करना हॉबी है।और पढ़ें