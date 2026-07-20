Fact Check: क्या CJP प्रोटेस्ट के दौरान सड़कों पर हथियार लेकर उतरी सेना, जानें वायरल दावे की सच्चाई
भारतीय सेना ने कहा कि सोशल मीडिया पर प्रसारित किए जा रहे दावों में तथ्यों को तोड़-मरोड़कर पेश किया गया है। लोगों से अपील की गई है कि वे किसी भी वीडियो, फोटो या संदेश पर विश्वास करने से पहले उसके स्रोत की जांच करें।
कॉकरोच जनता पार्टी (CJP) के प्रदर्शन को लेकर सोशल मीडिया पर भ्रामक दावे भी तेजी से फैलाए गए। कुछ पाकिस्तान-आधारित प्रचार करने वाले सोशल मीडिया अकाउंट्स ने दावा किया कि नई दिल्ली में प्रदर्शनकारियों को नियंत्रित करने के लिए भारतीय सेना तैनात की गई है और आर्मी ने प्रदर्शनकारियों के खिलाफ हथियारों का इस्तेमाल किया, जिससे कई लोगों की मौत और बड़ी संख्या में लोग घायल हुए। इन दावों के साथ कुछ वीडियो और तस्वीरें भी साझा की जा रही हैं ताकि लोगों को यह विश्वास दिलाया जा सके कि राजधानी में सेना कार्रवाई कर रही है।
हालांकि, भारतीय सेना के आधिकारिक फैक्ट-चेक प्लेटफॉर्म इंडियन आर्मी फैक्ट चेक ने इन दावों को पूरी तरह झूठा और भ्रामक बताया है। सेना ने स्पष्ट किया कि इस तरह की पोस्ट लोगों में भ्रम और डर फैलाने के उद्देश्य से प्रसारित की जा रही हैं। इनका वास्तविक स्थिति से कोई संबंध नहीं है। फैक्ट-चेक के अनुसार, नई दिल्ली में जारी प्रदर्शनों को नियंत्रित करने की जिम्मेदारी दिल्ली पुलिस और अन्य निर्धारित कानून-व्यवस्था एजेंसियों के पास है। प्रदर्शन स्थलों पर दिल्ली पुलिस के साथ केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल (CAPF) और रैपिड एक्शन फोर्स (RAF) के जवान तैनात हैं। भारतीय सेना को प्रदर्शन प्रबंधन के लिए कहीं भी तैनात नहीं किया गया है और न ही सेना ने प्रदर्शनकारियों के खिलाफ किसी प्रकार की कार्रवाई की है।
फैक्ट चेक में क्या निकलकर आया सामने
सेना ने कहा कि सोशल मीडिया पर प्रसारित किए जा रहे दावों में तथ्यों को तोड़-मरोड़कर पेश किया गया है। लोगों से अपील की गई है कि वे किसी भी वीडियो, फोटो या संदेश पर विश्वास करने से पहले उसके स्रोत की जांच करें। केवल आधिकारिक एजेंसियों की ओर से जारी जानकारी पर भरोसा करें। भारतीय सेना ने यह भी बताया कि इस तरह की भ्रामक सामग्री फैलाने का तरीका एक सुनियोजित दुष्प्रचार अभियान का हिस्सा है। इसमें आम नागरिकों के विरोध प्रदर्शनों के वीडियो या तस्वीरों के साथ सेना की तैनाती और हथियारों के इस्तेमाल जैसे झूठे दावे जोड़कर उन्हें वायरल किया जाता है, ताकि जनता में घबराहट फैले और भारतीय सेना की छवि को नुकसान पहुंचे।
बता दें कि सामाजिक कार्यकर्ता सोनम वांगचुक ने सोमवार को घोषणा की कि वे अपनी अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल जारी रखेंगे। उन्होंने कहा कि सीजेपी के संसद चलो मार्च के दौरान प्रदर्शनकारियों के खिलाफ पुलिस की कार्रवाई के कारण उन्हें यह फैसला लेना पड़ा है। वे तब तक उपवास जारी रखेंगे जब तक युवा नेताओं को सांसदों से मिलने की इजाजत नहीं मिल जाती या उन्हें खुद अस्पताल से ऐसा करने की अनुमति नहीं दी जाती। सफदरजंग अस्पताल से जारी हस्तलिखित बयान में वांगचुक ने कहा, 'शांतिपूर्ण ढंग से विरोध कर रहे युवाओं के साथ जिस तरह की बर्बरता बरती जा रही है, उसे देखते हुए मैंने तब तक अपना अनशन जारी रखने का फैसला किया है, जब तक युवा नेताओं को संसद भवन में सांसदों से मिलने की इजाजत नहीं मिल जाती या मुझे उनसे यहीं अस्पताल में मिलने की अनुमति नहीं दी जाती। उम्मीद है कि सरकार उससे पहले शिक्षा मंत्री की जवाबदेही तय करेगी।'
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लेखक के बारे मेंNiteesh Kumar
पत्रकार नीतीश कुमार 8 साल से अधिक समय से मीडिया इंडस्ट्री में एक्टिव हैं। जनसत्ता डिजिटल से बतौर कंटेंट प्रोड्यूसर शुरुआत हुई। लाइव हिन्दुस्तान से जुड़ने से पहले टीवी9 भारतवर्ष और दैनिक भास्कर डिजिटल में भी काम कर चुके हैं। पत्रकार नीतीश कुमार को खबरें लिखने के साथ ग्राउंड रिपोर्टिंग का शौक है। लाइव हिन्दुस्तान यूट्यूब चैनल के लिए लोकसभा चुनाव 2024, दिल्ली विधानसभा चुनाव 2025 और बिहार विधानसभा चुनाव 2025 की कवरेज कर चुके हैं। फिलहाल लाइव हिन्दुस्तान के लिए नेशनल और इंटरनेशनल सेक्शन की खबरें लिखते हैं। पत्रकार नीतीश कुमार को ब्रेकिंग न्यूज लिखने के साथ खबरों का गहराई से विश्लेषण करना पसंद है। राजनीति से जुड़ी खबरों पर मजबूत पकड़ और समझ रखते हैं। समसामयिक राजनीतिक मुद्दों पर कई सारे लंबे लेख लिख चुके हैं। पत्रकार नीतीश कुमार ने पत्रकारिता का पढ़ाई IIMC, दिल्ली (2016-17 बैच) से हुई। इससे पहले दिल्ली यूनिवर्सिटी के महाराजा अग्रसेन कॉलेज से पत्रकारिता में ग्रेजुएशन किया। पत्रकार नीतीश कुमार मूल रूप से उत्तर प्रदेश के मऊ जिले के रहने वाले हैं। राजनीति, खेल के साथ सिनेमा में भी दिलचस्पी रखते हैं। फिल्में देखना और रिव्यू करना व उन पर चर्चा करना हॉबी है।और पढ़ें