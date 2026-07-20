Fact Check: क्या CJP प्रोटेस्ट के दौरान सड़कों पर हथियार लेकर उतरी सेना, जानें वायरल दावे की सच्चाई

भारतीय सेना ने कहा कि सोशल मीडिया पर प्रसारित किए जा रहे दावों में तथ्यों को तोड़-मरोड़कर पेश किया गया है। लोगों से अपील की गई है कि वे किसी भी वीडियो, फोटो या संदेश पर विश्वास करने से पहले उसके स्रोत की जांच करें।

कॉकरोच जनता पार्टी (CJP) के प्रदर्शन को लेकर सोशल मीडिया पर भ्रामक दावे भी तेजी से फैलाए गए। कुछ पाकिस्तान-आधारित प्रचार करने वाले सोशल मीडिया अकाउंट्स ने दावा किया कि नई दिल्ली में प्रदर्शनकारियों को नियंत्रित करने के लिए भारतीय सेना तैनात की गई है और आर्मी ने प्रदर्शनकारियों के खिलाफ हथियारों का इस्तेमाल किया, जिससे कई लोगों की मौत और बड़ी संख्या में लोग घायल हुए। इन दावों के साथ कुछ वीडियो और तस्वीरें भी साझा की जा रही हैं ताकि लोगों को यह विश्वास दिलाया जा सके कि राजधानी में सेना कार्रवाई कर रही है।

हालांकि, भारतीय सेना के आधिकारिक फैक्ट-चेक प्लेटफॉर्म इंडियन आर्मी फैक्ट चेक ने इन दावों को पूरी तरह झूठा और भ्रामक बताया है। सेना ने स्पष्ट किया कि इस तरह की पोस्ट लोगों में भ्रम और डर फैलाने के उद्देश्य से प्रसारित की जा रही हैं। इनका वास्तविक स्थिति से कोई संबंध नहीं है। फैक्ट-चेक के अनुसार, नई दिल्ली में जारी प्रदर्शनों को नियंत्रित करने की जिम्मेदारी दिल्ली पुलिस और अन्य निर्धारित कानून-व्यवस्था एजेंसियों के पास है। प्रदर्शन स्थलों पर दिल्ली पुलिस के साथ केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल (CAPF) और रैपिड एक्शन फोर्स (RAF) के जवान तैनात हैं। भारतीय सेना को प्रदर्शन प्रबंधन के लिए कहीं भी तैनात नहीं किया गया है और न ही सेना ने प्रदर्शनकारियों के खिलाफ किसी प्रकार की कार्रवाई की है।

फैक्ट चेक में क्या निकलकर आया सामने सेना ने कहा कि सोशल मीडिया पर प्रसारित किए जा रहे दावों में तथ्यों को तोड़-मरोड़कर पेश किया गया है। लोगों से अपील की गई है कि वे किसी भी वीडियो, फोटो या संदेश पर विश्वास करने से पहले उसके स्रोत की जांच करें। केवल आधिकारिक एजेंसियों की ओर से जारी जानकारी पर भरोसा करें। भारतीय सेना ने यह भी बताया कि इस तरह की भ्रामक सामग्री फैलाने का तरीका एक सुनियोजित दुष्प्रचार अभियान का हिस्सा है। इसमें आम नागरिकों के विरोध प्रदर्शनों के वीडियो या तस्वीरों के साथ सेना की तैनाती और हथियारों के इस्तेमाल जैसे झूठे दावे जोड़कर उन्हें वायरल किया जाता है, ताकि जनता में घबराहट फैले और भारतीय सेना की छवि को नुकसान पहुंचे।