क्या अरुणाचल प्रदेश में 50 किमी अंदर घुस आए चीनी सैनिक? सेना ने खुद बताई सच्चाई
सेना ने अपने एक्स अकाउंट पर जारी फैक्ट चेक में कहा कि इस तरह के दावे बढ़ा-चढ़ाकर पेश किए गए हैं और इनका कोई आधार नहीं है। इसका मकसद भारतीय सेना की छवि खराब करना और उसके खिलाफ गलत माहौल बनाना है।
सेना ने अरुणाचल प्रदेश में चीनी सैनिकों की घुसपैठ और करीब 50 किलोमीटर अंदर तक कब्जा करने के दावों को झूठा बताया है। सेना ने शनिवार को सोशल मीडिया पर फैलाए जा रहे इन दावों का खंडन किया। कहा गया कि कुछ संदिग्ध पाकिस्तानी समर्थित सोशल मीडिया अकाउंट सुनियोजित तरीके से भ्रामक जानकारी फैला रहे हैं। इन पोस्ट में दावा किया जा रहा है कि चीनी सेना ने भारतीय जवानों को बुरी तरह हरा दिया है और अरुणाचल प्रदेश में करीब 50 किमी तक आगे बढ़कर भारतीय जमीन पर पीपुल्स लिबरेशन आर्मी (PLA) का नियंत्रण स्थापित कर लिया है।
सेना ने अपने आधिकारिक एक्स अकाउंट पर जारी फैक्ट चेक में कहा कि इस तरह के दावे बढ़ा-चढ़ाकर पेश किए गए हैं और इनका कोई आधार नहीं है। इसका मकसद भारतीय सेना की छवि खराब करना और उसके खिलाफ गलत माहौल बनाना है। सेना ने इस पूरे मामले को सुनियोजित तरीके से चलाया जा रहा भ्रामक अभियान बताया है। केंद्र सरकार ने भी ऐसे 6 सोशल मीडिया अकाउंट की पहचान की है, जिनसे 6 और 7 नवंबर के बीच इस तरह की पोस्ट शेयर की गई थीं। इन पोस्ट के जरिए भारतीय सेना के खिलाफ गलत धारणा बनाने की कोशिश की गई।
गलत खबरें ना करें शेयर
इंडियन आर्मी ने लोगों से अपील की है कि वे सीमा से जुड़ी किसी भी खबर या दावे को बिना जांचे आगे न बढ़ाएं। ऐसी जानकारी शेयर करने से पहले आधिकारिक और भरोसेमंद स्रोतों से उसकी पुष्टि जरूर करें। दरअसल, अरुणाचल प्रदेश में भारत और चीन के सैनिकों के बीच तनाव की खबरें पहले भी सामने आती रही हैं। जुलाई में भी दोनों देशों के सैनिकों के बीच आमना-सामना होने की खबर आई थी। पिछले महीने भारत-तिब्बत सीमा पुलिस (ITBP) के महानिदेशक शत्रुजीत कपूर ने भी अरुणाचल प्रदेश में अलग-अलग जगहों पर सैनिकों के बीच टकराव की स्थिति बने रहने की बात कही थी।
अरुणाचल में सेनाओं के बीच तनाव की चर्चा
राजस्थान के अलवर में जवानों के सम्मान समारोह में आईटीबीपी प्रमुख कपूर ने बताया था कि हाल के दिनों में अरुणाचल प्रदेश में अलग-अलग जगहों पर भारतीय और चीनी सैनिकों के बीच आमना-सामना हुआ था। यह स्थिति अभी भी जारी है। उन्होंने कहा कि वहां आईटीबीपी की शौर्य कमांडो टीमों ने बेहतर काम किया। उनके इस बयान का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ था। इसके बाद विपक्ष ने भी सीमा पर स्थिति को लेकर सवाल उठाए थे।
इस मामले पर विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा था कि भारत-चीन सीमा पर स्थिति समय-समय पर तब बिगड़ती है, जब चीनी सैनिक तय गश्त के तरीकों से अलग हटकर गतिविधियां करते हैं। दोनों देश सीमा से जुड़े लंबित मुद्दों को सुलझाने और किसी गलतफहमी से बचने के लिए कूटनीतिक और सैन्य स्तर पर बातचीत जारी रखे हुए हैं।
लेखक के बारे मेंNiteesh Kumar
पत्रकार नीतीश कुमार 8 साल से अधिक समय से मीडिया इंडस्ट्री में एक्टिव हैं। जनसत्ता डिजिटल से बतौर कंटेंट प्रोड्यूसर शुरुआत हुई। लाइव हिन्दुस्तान से जुड़ने से पहले टीवी9 भारतवर्ष और दैनिक भास्कर डिजिटल में भी काम कर चुके हैं। पत्रकार नीतीश कुमार को खबरें लिखने के साथ ग्राउंड रिपोर्टिंग का शौक है। लाइव हिन्दुस्तान यूट्यूब चैनल के लिए लोकसभा चुनाव 2024, दिल्ली विधानसभा चुनाव 2025 और बिहार विधानसभा चुनाव 2025 की कवरेज कर चुके हैं। फिलहाल लाइव हिन्दुस्तान के लिए नेशनल और इंटरनेशनल सेक्शन की खबरें लिखते हैं। पत्रकार नीतीश कुमार को ब्रेकिंग न्यूज लिखने के साथ खबरों का गहराई से विश्लेषण करना पसंद है। राजनीति से जुड़ी खबरों पर मजबूत पकड़ और समझ रखते हैं। समसामयिक राजनीतिक मुद्दों पर कई सारे लंबे लेख लिख चुके हैं। पत्रकार नीतीश कुमार ने पत्रकारिता का पढ़ाई IIMC, दिल्ली (2016-17 बैच) से हुई। इससे पहले दिल्ली यूनिवर्सिटी के महाराजा अग्रसेन कॉलेज से पत्रकारिता में ग्रेजुएशन किया। पत्रकार नीतीश कुमार मूल रूप से उत्तर प्रदेश के मऊ जिले के रहने वाले हैं। राजनीति, खेल के साथ सिनेमा में भी दिलचस्पी रखते हैं। फिल्में देखना और रिव्यू करना व उन पर चर्चा करना हॉबी है।और पढ़ें