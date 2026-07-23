आर्मी चीफ के दफ्तर से क्यों हटाई गई यह पेंटिंग? पाकिस्तान के सरेंडर वाली तस्वीर पर भी विवाद
सेना प्रमुख के ऑफिस से विवादित पेंटिंग हटा दी गई है। जनरल धीरज सेठ के वीडियो में बैकड्रॉप पर आर्मी का प्रतीक चिह्न नजर आया। जानिए 1971 पाक सरेंडर पेंटिंग से जुड़े इस पूरे विवाद के बारे में।
भारतीय सेना प्रमुख के साउथ ब्लॉक स्थित कार्यालय (लाउंज) की सजावट में एक बड़ा बदलाव किया गया है। जिस पेंटिंग को लेकर पिछले कुछ समय से सैन्य दिग्गजों के बीच राय बंटी हुई थी और काफी विवाद हो रहा था, उसे अब वहां से हटा दिया गया है। यह वही जगह है, जहां सेना प्रमुख विदेशी मेहमानों और गणमान्य व्यक्तियों से मुलाकात करते हैं।
कैसे सामने आई नई तस्वीर?
डूरंड कप का 135वां संस्करण 25 जुलाई से शुरू हो रहा है, जिसकी मेजबानी ईस्टर्न कमांड कर रहा है। हाल ही में, सेना की ईस्टर्न कमांड ने डूरंड कप फुटबॉल टूर्नामेंट को लेकर सेना प्रमुख जनरल धीरज सेठ का एक वीडियो संदेश जारी किया। 30 जून को ही सेना प्रमुख का पदभार संभालने वाले जनरल सेठ इस वीडियो में अपने ऑफिस में बैठे नजर आ रहे हैं। वीडियो में साफ देखा जा सकता है कि उनके पीछे लकड़ी के पैनल वाली दीवार पर अब विवादित पेंटिंग की जगह 'भारतीय सेना का प्रतीक चिह्न' लगा हुआ है।
क्या था उस विवादित पेंटिंग में?
इस पेंटिंग को दिसंबर 2024 में सेना प्रमुख के ऑफिस में लगाया गया था। इसमें कई चीजें एक साथ उकेरी गई थीं। पेंटिंग में पूर्वी लद्दाख में लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल (LAC) के पास पैंगोंग झील के किनारे सेना के टैंक खड़े दिखाए गए थे। आसमान में सेना के हथियारबंद हेलिकॉप्टर उड़ते हुए नजर आ रहे थे। इसमें सभ्यता के इतिहास और आधुनिकता का मिश्रण था, जिसमें भगवान कृष्ण को रथ हांकते हुए और चाणक्य को LAC की ओर इशारा करते हुए चित्रित किया गया था।
1971 के 'पाकिस्तानी सरेंडर' की ऐतिहासिक पेंटिंग से जुड़ा है विवाद
विवाद की असल वजह यह थी कि नई पेंटिंग को एक बेहद ऐतिहासिक पेंटिंग की जगह लगाया गया था। पुरानी पेंटिंग में 1971 के युद्ध में ढाका में पाकिस्तानी सेना के सरेंडर को दर्शाया गया था, जिसमें पाकिस्तान के लेफ्टिनेंट जनरल ए.ए.के. नियाजी हार के दस्तावेजों पर हस्ताक्षर करते दिख रहे थे। जब भारतीय सैन्य इतिहास के सबसे गौरवशाली पल को दर्शाने वाली इस ऐतिहासिक पेंटिंग को हटाया गया, तो कई पूर्व सैन्य अधिकारियों (वेटेरन्स) ने इस पर कड़े सवाल उठाए थे।
कहां शिफ्ट की गई 1971 के सरेंडर वाली पेंटिंग?
विवाद बढ़ने के कुछ ही दिनों बाद, तत्कालीन सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने एक कार्यक्रम आयोजित कर 1971 के सरेंडर वाली पेंटिंग को दिल्ली कैंट स्थित 'मानेकशॉ सेंटर' में शिफ्ट कर दिया था। यह सेंटर 1971 युद्ध के हीरो रहे फील्ड मार्शल सैम मानेकशॉ के नाम पर है। पेंटिंग को शिफ्ट करने के पीछे यह तर्क दिया गया था कि साउथ ब्लॉक स्थित सेना प्रमुख के ऑफिस में कम लोगों की आवाजाही होती है। जबकि मानेकशॉ सेंटर की शानदार इमारत में तीनों सेनाओं के अहम कार्यक्रम होते हैं, जिससे बड़ी संख्या में देश-विदेश के लोग उस ऐतिहासिक पेंटिंग का दीदार कर सकेंगे।
पूर्व कमांडरों ने किया फैसले का स्वागत
यूं तो सेना प्रमुख के ऑफिस में पेंटिंग्स बदलती रहती हैं, लेकिन विवादित पेंटिंग को हटाकर वहां सेना का निशान लगाने के फैसले का पूर्व सैन्य अधिकारियों ने स्वागत किया है। पूर्व नॉर्दर्न आर्मी कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल (रिटायर्ड) एच.एस. पनाग ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म 'X' पर इस बदलाव की सराहना की। उन्होंने लिखा- चीफ की जय हो! भारतीय सेना का प्रतीक चिह्न अब बैकड्रॉप में है। उम्मीद है कि यह प्रतिष्ठित '1971 सरेंडर' पेंटिंग को वापस लाने की दिशा में पहला कदम साबित होगा!
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लेखक के बारे मेंAmit Kumar
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